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Huawei Mate 20 Lite performans testinde

Huawei'in merakla beklenen Mate 20 ailesinin küçük üyesi Mate 20 Lite, Geekbench testinin yeni konuğu oldu. Bakalım özellikleri neredeyse netleşen Mate 20 Lite'ın performansı nasılmış?
9 ay
15,6b
1
8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei Mate 20 Lite performans testinde
Hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı paylaşılan Huawei Mate 20 Lite'ın şimdi de Geekbeench sonuçları ortaya çıktı. Huawei SNE-LX1 model numarasıyla Geekbench veritabanında beliren Mate 20 Lite'ın özellikleri de neredeyse kesinleşti. 

Mate 20 Lite Geekbench sonuçları

Geekbench sonuçları, daha önce Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA veritabanında listelenen Mate 20 Lite'ın özelliklerini doğrular nitelikte. Öyle ki Mate 20 Lite'ın 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve toplamda sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) Kirin 710 çipsetinden güç alacağı kesinleşmiş durumda. Ancak daha önce TENAA'da görüntülenen Mate 20 Lite'ın 6 GB sistem belleğine sahip olacağı görülse de Geekbench 4.2.3 testine konuk olan Mate 20 Lite, telefonun 6 GB RAM'a sahip bir sürümünün de olacağına işaret ediyor. 
Kirin 710'lu Mate 20 Lite'ın nasıl bir performans sergilediğine gelecek olursak; Geekbench 4.3.2'nin tekli çekirdek testinden 1598 puan alan telefon, çoklu çekirdek testinden ise 4622 puan elde ederek ayrılıyor.
Kirin 710, Qualcomm'un orta segment telefonlar için tasarladığı Snapdragon 600 serisi ile benzer sonuçlar sergilese de en büyük rakibi Snapdragon 710 yonga setinin yanından bile geçemiyor.   

Mate 20 Lite özellikleri nasıl olacak?

TENAA'da ortaya çıkan bilgilere göre Mate 20 Lite; 19.5: 9 oranına sahip 2340x1080 (FHD+) çözünürlük sunan çentikli IPS LCD ekranla gelecek. 158,3×5,3×7,6 mm ebatlarında ve 172 gram ağırlığındaki Mate 20 Lite'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek de mümkün.
12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve toplamda sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) Kirin 710 çipsetinden güç alacak Mate 20 Lite'da 6 GB sistem belleği bulunacakken, telefonun 4 GB RAM'e sahip daha düşük fiyatlı bir versiyonu da olacak. TENAA veritabındaki bilgiler, Mate 20 Lite'ın 64 GB dahili depolama birimine sahip olacağını gösteriyor ancak "genişletilmiş depolama" kısmı için belirtilen "desteklenmiyor" ibaresi, Mate 20 Lite'da microSD kart desteğinin olmayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Mate 20 Lite, yalnızca 64 GB depolama seçeneğine sahip olmayabilir. 
Kamera konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağlayan veriler; Mate 20 Lite'ın arka kamerasında 20 MP+2 MP çözünürlüklü bir kamera dizilimi ve ön tarafa ise 24 MP+2 MP'lik kamera konfigürasyonu bulanacağına işaret ediyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre EMUI 8.2 arayüzüyle gelecek olan Mate 20 Lite'ın batarya kapasitesi 3650 mAh olarak belirtilmiş olsa da Huawei bir sürpriz yaparak, Mate 20 Lite'ın da aralarında bulunduğu Mate 20 ailesini; Android Pie işletim sistemine giydirilmiş EMUI 9 kullanıcı arabirimiyle de piyasaya sürebilir.  

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/9370807 Yorum Yaz
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vaskin77 9 ay
Mi note 3 kullanıyorum. 14 nm Sd660 işlemci var . Performans olarak bundan daha iyi. Huawei daha önce kullandığım ve sevdiğim bir marka ancak işlemci konusunda daha çok ekmek yemesi lazım.
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intel7mix 9 ay vaskin77
Açık kaynak olmadıkça ve custom rom desteği olmadıkça bana cazip gelmiyor.
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tempestatem 9 ay
2018 yılında ips lcd.
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OverClocK1ng 9 ay
Snapdragon 710 diyorsunuz, 1598 ve 4622 puan alıyor. Ondan daha eski olan platform olan Snapdragon 660 ın aldığı puanlar ise 1626 ve 5873.
Eee nerede bu 10 nm nin getirisi? Hadi onu geçtim. Daha gelişmiş özelliklerle tanıtılan Snapdragon 710, eski ne daha yüksek 14nm üretim geometrisiyle üretilen Snapdragon 660 dan daha mı kötü?
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Led Zeppelin 9 ay OverClocK1ng
Cihazda Kirin710 var snap710 değil
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Lumibrite 9 ay
Krin 710 gpu : Mali G5

Hayret gpu'yu değiştirmişler.Bunda da Mali-T830 kullandıklarını düşünmüştüm.
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AqRaMa 9 ay
en az 3.500 TL aha buraya yazıyorum...
mate 20 4.500
mate 20 pro 6.000
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Whippoorwill 9 ay
Çok iyimser.
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