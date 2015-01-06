Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS 4 satışları 18.5 milyona ulaştı

4 yıl
353
1
16
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PS 4 satışları 18.5 milyona ulaştı

CES 2015 fuarı tüm hızıyla devam ederken, oyunseverleri ilgilendiren bir haber Japonya'dan geldi. Sony yaptığı açıklamada 1 Ocak 2015 tarihine kadar toplam 18.5 milyon adet PS4 konsol satışı yaptıklarını duyurdu.

Sadece geçen ay tatil alışverişi günlerinde 4.1 milyon adet konsol satan firma 1 yıl 1 aylık bir süre içerisinde rekor konsol satışına imza atmış oldu. Firmanın Mart sonu hedefi 20 milyon PS4 satışı iken şimdiden bu rakamın bir hayli geride bırakılacağı tahmin ediliyor. 

Firma 7 yıl içerisinde 80 milyon PS3 satışı yapmıştı. PS2 konsolu ise şu anda 150 milyon satış rakamı civarında bulunuyor. Ancak PS4 konsolunun bu ivmeyi koruduğu takdirde önceki iki versiyonu geride bırakması bekleniyor. 

Microsoft cephesinde ise son olarak 10 milyon adet Xbox One sevkiyatı yapıldığı duyurulmuştu. Aralık ayında konsolun nasıl bir performans sergilediği bilinmiyor ancak PS4 rakibini ikiye katlamak üzere. Bu arada PlayStation Plus üyelerinin sayısının da 10.5 milyona yükseldiğini de hatırlatalım.   

http://www.jp.playstation.com/info/release/20150106_ps4_global_sales.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sivarge 4 yıl
Aradaki fark hızla açılmaya başlıyor.Sony çizgisi koruyup,geliştirirse daha da fazla açılması muhtemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
Çok normal o kadar satması çünkü rakibsiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kvadankpakal 4 yıl
konsol olmasa Sony batacak deniyor var mıdır aslı astarı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Sony nin elinin en sağlam olduğu yer konsol kısmı kaldı . Oraya da detaylı ilgiyi verirse bu ivmelenme daha da artabilir . 2015 ortalarına doğru yeni oyunlar gelsin asıl o zaman rekabet başlayacak .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 4 yıl
18.5 milyon köylü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
ps2 çok iyi tuttu, ps3 araya kaynadı. pc satışları düşünce ps4 satışlarında da dolayısıyla artış oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Biz hala PS3

Oyun fiyatlarının biraz daha düşmesi lazım [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 4 yıl
Hak etmese hak etmiyor derdim fakat sonuna kadar hak ediyor.Sony'nin bizleri düşündügünü daha güçlü konsolu daha ucuza satmadından bile anlayabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Adamlar bu isi biliyor ama cok iyi tasarimi olsun ds olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 4 yıl
18.5 milyon ps4 satis
10 milyon X1 sevkiyat. Bunlari da karsilastirirken goz onunde bulundurun fanboylar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
yeni oyunlar geldikçe veya oyunlar biraz daha ucuzladıkça daha da artacaktır satış hızı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG'den 21:9 AMD FreeSync destekli monitör 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimleri yeni bölümüyle karşınızda 4 yıl Razer'dan Androd tabanlı konsolu ilk izlenim videosu 4 yıl Oculus Rift DK2 ön inceleme ilk izlenim 4 yıl Plantronics Backbeat PRO Test Masamızda 4 yıl Qualcomm işlemcili Maserati Quattroporte GTS ilk izlenim Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim