PS 4 satışları 18.5 milyona ulaştı





CES 2015 fuarı tüm hızıyla devam ederken, oyunseverleri ilgilendiren bir haber Japonya'dan geldi. Sony yaptığı açıklamada 1 Ocak 2015 tarihine kadar toplam 18.5 milyon adet PS4 konsol satışı yaptıklarını duyurdu.





Sadece geçen ay tatil alışverişi günlerinde 4.1 milyon adet konsol satan firma 1 yıl 1 aylık bir süre içerisinde rekor konsol satışına imza atmış oldu. Firmanın Mart sonu hedefi 20 milyon PS4 satışı iken şimdiden bu rakamın bir hayli geride bırakılacağı tahmin ediliyor.





Firma 7 yıl içerisinde 80 milyon PS3 satışı yapmıştı. PS2 konsolu ise şu anda 150 milyon satış rakamı civarında bulunuyor. Ancak PS4 konsolunun bu ivmeyi koruduğu takdirde önceki iki versiyonu geride bırakması bekleniyor.





Microsoft cephesinde ise son olarak 10 milyon adet Xbox One sevkiyatı yapıldığı duyurulmuştu. Aralık ayında konsolun nasıl bir performans sergilediği bilinmiyor ancak PS4 rakibini ikiye katlamak üzere. Bu arada PlayStation Plus üyelerinin sayısının da 10.5 milyona yükseldiğini de hatırlatalım.

http://www.jp.playstation.com/info/release/20150106_ps4_global_sales.html