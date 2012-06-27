PS Vita için YouTube uygulaması yayınlandı





Sony, PS Vita için söz verdiği YouTube uygulamasını yayınladı. Uygulama sayesinde PS Vita sahipleri artık YouTube üzerinden video izleyebiliyor.

http://blog.us.playstation.com/2012/06/26/download-youtube-for-ps-vita-today/#utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PSBlog+%28PlayStation.Blog%29

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@import url(data:text/css,);Uygulama, tam ve küçük ekran modlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış bir arayüze sahip. Tam ekran modunda videolar standart kontroller ve görüntü kalitesi seçeneklerini sunarken, küçük ekran modunda ise yorumlar, beğeni kontrolleri, önerilen videolar ve tarih gibi kısımlar yer alıyor. Uygulamada 720p’ye kadar olan videolar yürütülebiliyor.PS Vita'nın tarayıcısının Flash ve HTML5 içerikleri desteklemediği düşünüldüğünde bu uygulama cihazın internet deneyimini bir hayli arttıracak gibi görünüyor. PS Vita kullanıcıları 'YouTube' uygulamasına 'PS Vita Store' aracılığıyla ulaşabilirler.