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PS Vita için YouTube uygulaması yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sony, PS Vita için söz verdiği YouTube uygulamasını yayınladı. Uygulama sayesinde PS Vita sahipleri artık YouTube üzerinden video izleyebiliyor.

Uygulama, tam ve küçük ekran modlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmış bir arayüze sahip. Tam ekran modunda videolar standart kontroller ve görüntü kalitesi seçeneklerini sunarken, küçük ekran modunda ise yorumlar, beğeni kontrolleri, önerilen videolar ve tarih gibi kısımlar yer alıyor. Uygulamada 720p’ye kadar olan videolar yürütülebiliyor.

PS Vita'nın tarayıcısının Flash ve HTML5 içerikleri desteklemediği düşünüldüğünde bu uygulama cihazın internet deneyimini bir hayli arttıracak gibi görünüyor. PS Vita kullanıcıları 'YouTube' uygulamasına 'PS Vita Store' aracılığıyla ulaşabilirler.
http://blog.us.playstation.com/2012/06/26/download-youtube-for-ps-vita-today/#utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PSBlog+%28PlayStation.Blog%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dexter61 7 yıl
Bu cihazda çöp oldu
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DH Misafiri 7 yıl
peki benim ps vita da gözükmüyor türkiye ye daha gelmedi mi?
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-Ege 7 yıl
Flash ve HTML 5 olmayan tarayıcı ne işe yarıyor?
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Pardus Linux 7 yıl
Cihazın donanımı çok çok sağlam gel gör ki yazılım özellikle tarayıcı rezalet en azından Opera vb. 3. parti uygulamalara şans verilmeli...
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godzilla87 7 yıl
Vita'nın yavaş tarayıcı ile birlikte tek eksiğiydi. Giderildiği çok iyi olmuş. Videoyu indirmek için türlü taklalar atmamıza gerek kalmayacak.
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