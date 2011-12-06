PS Vita'da yeni kısıtlamalar ortaya çıktı

Japonya'da piyasaya çıkmasına sayılı günler kala Sony'nin iddialı oyun konsolu PS Vita hafıza kartları kısıtlaması, Flash eksikliği ve 1080p videolara destek vermemesi nedeniyle eleştirilmeye başlandı bile. Ancak konsolun sunacağı kısıtlamalar sadece bununla kalmayacak gibi görünüyor.





AV Watch sitesinin verdiği bilgiye göre gündeme gelmeyen bazı eksiklikler daha var. Bunlardan ilki oyun esnasında internet tarayıcı kullanmaya izin verilmemesi. Amaç oyun için gerekli kaynakları maksimum olarak kullanabilmek. Bu karar oyun esnasında zor bölümleri geçmek için online rehberlerden yararlanan oyuncuları oldukça zorlayacak gibi görünüyor.





Başka bir eksiklik ise her PSP oyununun PS Vita ile uyumlu olmayacağı. Bunun sebebini ise yazılım mühendisi Muneki Shimada donanım ve yazılım emülasyonunun mükemmel olmaması şeklinde açıklıyor.





Sony yetkilisi Brad Douglas'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesaja göre de oyuncular bir PS Vita üzerinde birden fazla PSN hesabı kullanamayacak. Kullanmak isteyenler ise fabrika ayarlarına geri dönüş yapmak zorunda kalacak. Bu da özellikle farklı bölgelerden oyun satın almak isteyenleri zor durumda bırakacak. Aynı konu PSP modelinde de geçerli ancak pek çok kişi PS Vita ile bu zorluğun kalkacağını düşünüyordu.





Bu eksiklikler satın aldıkları anda oyunseverleri bekliyor olacak. Sadece PSP uyumluluğu sonraki güncellemelerle geliştirilecek. Bunun yanında Full HD video oynatma, tarayıcı/oyun multitasking özellikleri de yine güncellemelerle daha sonra konsola kazandırılacak.