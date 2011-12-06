Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Vita'da yeni kısıtlamalar ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
58
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya'da piyasaya çıkmasına sayılı günler kala Sony'nin iddialı oyun konsolu PS Vita hafıza kartları kısıtlaması, Flash eksikliği ve 1080p videolara destek vermemesi nedeniyle eleştirilmeye başlandı bile. Ancak konsolun sunacağı kısıtlamalar sadece bununla kalmayacak gibi görünüyor.

AV Watch sitesinin verdiği bilgiye göre gündeme gelmeyen bazı eksiklikler daha var. Bunlardan ilki oyun esnasında internet tarayıcı kullanmaya izin verilmemesi. Amaç oyun için gerekli kaynakları maksimum olarak kullanabilmek. Bu karar oyun esnasında zor bölümleri geçmek için online rehberlerden yararlanan oyuncuları oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

Başka bir eksiklik ise her PSP oyununun PS Vita ile uyumlu olmayacağı. Bunun sebebini ise yazılım mühendisi Muneki Shimada donanım ve yazılım emülasyonunun mükemmel olmaması şeklinde açıklıyor.

Sony yetkilisi Brad Douglas'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesaja göre de oyuncular bir PS Vita üzerinde birden fazla PSN hesabı kullanamayacak. Kullanmak isteyenler ise fabrika ayarlarına geri dönüş yapmak zorunda kalacak. Bu da özellikle farklı bölgelerden oyun satın almak isteyenleri zor durumda bırakacak. Aynı konu PSP modelinde de geçerli ancak pek çok kişi PS Vita ile bu zorluğun kalkacağını düşünüyordu.

Bu eksiklikler satın aldıkları anda oyunseverleri bekliyor olacak. Sadece PSP uyumluluğu sonraki güncellemelerle geliştirilecek. Bunun yanında Full HD video oynatma, tarayıcı/oyun multitasking özellikleri de yine güncellemelerle daha sonra konsola kazandırılacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
masmari 7 yıl en beğenilen
yav 1080p kimin umrunda, o kadar yüksek çözünürlükteki videoyu 5 inç ekranda izleyeceğime tvde izlerim daha iyi..

Ben sadece oyun oynarken, oyunu durdurup internete girme özelliğinin olmamasına üzüldüm..Bir de tek psn açma olayına, ama bu psn olayıda akla yatkın geliyor, sonuçta bir vitayı 2,3 kişi kullanmayacak ki...
yav 1080p kimin umrunda, o kadar yüksek çözünürlükteki videoyu 5 inç ekranda izleyeceğime tvde izlerim daha iyi..Ben sadece oyun oynarken, oyunu...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
hafıza kartıyla türkiyede 800 lira ya alabileceğiniz bi cihazla 2000 tl lik iphone karsılaştırıyosunuz oyun fiyatları ps vitada pahalıymış kac kişi orjinal oyun alıyorki herkes korsan kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 7 yıl
Az önce bakirkoy Marmara forum Saturn den aldım vita yi hadi hayırlı olsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dievas 7 yıl Cihan
ozel_uretim

Az önce bakirkoy Marmara forum Saturn den aldım vita yi hadi hayırlı olsun

Hayırlı olsun. Fiyatı konusunda da biraz bilgi verirmisin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 7 yıl
Vita 2 çıkar sonra eksik olan seyler tamamlanır

Hayat bu birden istediğinizi vermez firmalar

Verseler yeni ürünlere ne koyacaklar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 7 yıl
Her alet kendi işini yapsın. Eğer bir alette her işi yapmak istiyorsanız , anca size verebildiğiyle yetinmek zorunda kalırsınız.

İphone , galaxy s2 oyun oynamak için üretilmediler, fiziksel tuşa bile sahip değillerki zaten dokunmatik ekranda olmayan tuşları var etmeye çalışarak oyun oynanmaz. İphone un sadece kapıdan gösterdiği oyun dünyasında vita ile içerisine dalarsınız. Kolay gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paxal 7 yıl
Ya oyun oynayacak tuşu bile olmayan telefonlarla karşılaştırılır mı bu alet. Telefonda angry birds benzeri oyunlar dışında oyun oynamaya çalışmak adamı kanser ediyor. Özellikle de fps tps türü oyunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Vallahi arkadaşlar bende ipad var ama inanın pspden alacağınız tadı kesinlikle veremez. Bikere fifa yeter arkadaş onu online düşünemiyorum hele bide 3g li modelinde istediğin her yerden arkadaşlarınla gorüntülü sohbet edebilirsin ki bu da bedava telefon konuşması demek. Üstelik de ps3 ün resmen küçülmüş versiyonunda oyun oynayacaksıniz grafikler muhteşem , network oyun oynama zevki muhteşem,tabi renk ve zevkler tartışılmaz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 7 yıl
5" ekranda 1080p video izlesem n'olur

allahım sen bana sabır ver delireceğim ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben para biriktirip alıcaktım ama maalesef almnaktan vaazgeçtim.onun yerine psp slim alırım daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pudinkk 7 yıl
bunların mantıgı gereklı gereksız her seyı yapsın ama bız kullanmasak da orada dursun olsun yanı.maksat bende sunları da yapabılen bır cıhaz var demek,bunlardan hangısını kac kere kullandın dıye sorsan hiç kullanmamıştır da.
1080p video zaten o ekranda izlesen ekranın sana verebileceği ne ki,1920x1080 cozunurlugu o ekranda ızlemek kadar mantıksız bır sey de olamaz herhalde bosuna ıslemcu yükü.bu tarz ısteklerı iphone a 1750 lıra sayıp da telefonu ac kapat mesaj yaz olarak kullanan bılıncsız tuketıcıye benzetıyorum.uygulama nedir onu bılmeyen ıphone kullanıcıları gıbı oyun sektorunde de elındekı cıhazın aslen ne işe yaradığını unutanlar mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenk 7 yıl
Yemişim 1080p yi ben tv de 1080p izlemiyorum.
Önemli olan 720p çözünürlük ile hangi video formatlarını oynatıcağı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 7 yıl
1080p olayı sorun değil bir firmware ile çözülür.Sonuçta bu cihazın donanımı şimdiye kadar görülmemiş kadar sağlam :)
Ayrıca bazıları cep telefonuyla kıyaslamış , bunun donanımı cep telefonu ile aynı olsa dahi ondan çok daha iyi grafiklerle oyunları oynatacaktır.Çünkü cihazın işletim sistemi oyun oynatmak için tasarlanmış.

Cep telefonunda gameboy oyunları oynamak için telefona 2000 liraya para verenlerin olduğu bir dönemde , bu cihaz 700-800 tl civarında eminim milyonlarca satacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gamefry 7 yıl
Psvitsyi grafik acisindan ovenler var ama iphone'a cikan son oyunlarin grafik kalitesi oldukca iyi ve hizli gelisiyorlar, sanirim el konsolu isi bitecek :( ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metintini 7 yıl
Pritz21

Psvitsyi grafik acisindan ovenler var ama iphone'a cikan son oyunlarin grafik kalitesi oldukca iyi ve hizli gelisiyorlar, sanirim el konsolu isi bitecek :( ...

ps vita'ya gerekli destek gelirse, ki gelecektir, bir şey olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6152 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Elektronik Cihazlar, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Özel: Sensation XL, Sensation XE, Rhyme ve Android 4.0 güncellemesi 7 yıl Video Haber: Asus Transformer Prime'ın Türkiye çıkış tarihi, SE Xperia ARC HD, Windows 8 ve dahası... 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -26- 7 yıl Mach Xtreme 1.8" 120GB SSD video inceleme 7 yıl TTNET ile Teknoloji Elçileri projesini konuştuk 7 yıl Samsung ile Galaxy Nexus, Galaxy Note ve Android 4.0 güncellemelerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim