PS Vita'ya ilk yazılım güncelleştirmesi ve 2 oyun demosu

Sony'nin teknik özellikleriyle büyük ses getiren yeni taşınabilir oyun konsolu PS Vita, anavatanı Japonyada şu an için iyi bir satış grafiği çiziyor. Avrupa ve Amerika kıtaları için Şubat ayında satışına başlanıcak olan Vita geçtiğimiz günlerde ufak bir güncelleştirme aldı. Kutudan çıkan 1.5 sürümünü 1.510'a taşıyan güncelleme, Shin Sangoku Musou (Dynasty Warriors) NEXT oyunundaki ilerleme problemini düzeltiyor.

PS Vita'ya gelen ilk yazılım güncelleştirmesiyle beraber, eski PSP'dekinin aksine güncelleme işleminin yapılabilmesi için pilin tam dolu olma zorunluluğunun PS Vita ile birlikte ortadan kalktığı da anlaşılmış oldu.





Bu güncelleme haberinin yanısıra Japonya PlayStation mağazasında iki oyunun demosu indirime sunulmuş durumda. Bunlardan birincisi konsolun tanıtımında da sıkça kullanılan Uncharted: Golden Abyss ve yön kavramına farklı bir soluk getirecek olan Gravity Gaze. 9 Şubatta satışa çıkacak Gravity Gaze, konsolun Avrupa ve Amerika da satılmaya başlamasının kısa bir süre ardından Gravity Rush adıyla bu bölgelerde de oyuncularla buluşacak.

http://www.theverge.com/gaming/2011/12/27/2663274/playstation-vita-firmware-1-510