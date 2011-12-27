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PS Vita'ya ilk yazılım güncelleştirmesi ve 2 oyun demosu

7 yıl
10,3b
1
7
Oyun Konsolları
enderc
Haber Editörü
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Sony'nin teknik özellikleriyle büyük ses getiren yeni taşınabilir oyun konsolu PS Vita, anavatanı Japonyada şu an için iyi bir satış grafiği çiziyor. Avrupa ve Amerika kıtaları için Şubat ayında satışına başlanıcak olan Vita geçtiğimiz günlerde ufak bir güncelleştirme aldı. Kutudan çıkan 1.5 sürümünü 1.510'a taşıyan güncelleme, Shin Sangoku Musou (Dynasty Warriors) NEXT oyunundaki ilerleme problemini düzeltiyor.
PS Vita'ya gelen ilk yazılım güncelleştirmesiyle beraber, eski PSP'dekinin aksine güncelleme işleminin yapılabilmesi için pilin tam dolu olma zorunluluğunun PS Vita ile birlikte ortadan kalktığı da anlaşılmış oldu.

Bu güncelleme haberinin yanısıra Japonya PlayStation mağazasında iki oyunun demosu indirime sunulmuş durumda. Bunlardan birincisi konsolun tanıtımında da sıkça kullanılan Uncharted: Golden Abyss ve yön kavramına farklı bir soluk getirecek olan Gravity Gaze. 9 Şubatta satışa çıkacak Gravity Gaze, konsolun Avrupa ve Amerika da satılmaya başlamasının kısa bir süre ardından Gravity Rush adıyla bu bölgelerde de oyuncularla buluşacak.

http://www.theverge.com/gaming/2011/12/27/2663274/playstation-vita-firmware-1-510 Yorum Yaz
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dirty_dancer 7 yıl en beğenilen
Oyunlar artık bana zevk vermiyor. Yaşlanıyorum galiba.
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xxxx1 7 yıl
japonya da olmak vardı,doyardık hatta şişerdik teknolojiye...
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escapethelife 7 yıl
İnş Tr ye gelince fiyatını çok abartmazlar.
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Yossi Kohen 7 yıl
japonlara onalrın parasıyla 30tl gibi bir fiyata satılıyordur kesin
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duNNo 7 yıl
Bence çok daha fazla oyun çıkartmaları lazım aslında çok iyi bir marka :)
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CanAkyüz 7 yıl
Daha Çok Oyun çıkartmalı sony pa vitaya
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dmxerkan 7 yıl
Aynen. En son keyif alarak oynadıgım oyun metal gear solid portable ops idi.Vitaya en az aynı kalitede gelirse alınır.
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dirty_dancer 7 yıl en beğenilen
Oyunlar artık bana zevk vermiyor. Yaşlanıyorum galiba.
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