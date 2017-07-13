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Tesla’dan ikinci nesil Roadster’a özel teşvik

Tesla Yönlendirme Programı kapsamında bazı şartları yerine getiren kullanıcıları ödüllendiriyordu. Şirketin yeni ödül listesine göre ikinci nesil Roadster'da büyük indirimler elde edilebilir.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın en hızlı modeli olması beklenen ikinci nesi Roadster hakkında henüz pek bilgi yok. Dahası Elon Musk’ın açıklamalarına göre bu modelin üretimi için halen birkaç yıl daha var ancak Tesla güzel bir sürprizle ikinci nesil Roadster’ı kullanıcılara hatırlattı ve kullanıcılara Yönlendirme Programı ödülleri arasında ikinci nesil Roadster için indirim kazanma şansı sundu.

 

 

Yönlendirme Programı kapsamında Tesla sahipleri, tanıdıklarını Tesla otomobilleri satın almaya yönlendirerek Tesla’nın ödüllerinden faydalanabiliyorlar. Yönlendirme aracılığıyla Tesla marka araç satın alanlar da bazı indirimlere sahip oluyor. Geçtiğimiz Yönlendirme Programı’nda ödül olarak Tesla Model S oyuncağı, Powerwall 2 ve Tesla’nın bu ay yapacağı lansman için VIP davetiye gibi ödüller yer almıştı. Büyük ödül olarak ise şanslı bir Tesla kullanıcısına Model X veya Model S’ten birinin hediye edileceği ve SpaceX tesislerinde gezi imkanı sunulacağı açıklanmıştı.

 

İkinci Nesil Roadster'ı Ücretsiz Alma İmkanı 

Yeni Yönlendirme Programı’nda ödülleri büyüten Tesla, 5 yönlendirmeye ulaşan (5 tanıdığına Tesla otomobili satın aldırdan) Tesla sahiplerinin ikinci nesil Roadster’ı yüzde 10 indirimli alabileceğini açıkladı. Ayrıca 5 yönlendirmeye ulaşan kişiler yüzde 10 indirimle birlikte bundan sonraki her yönlendirmede yüzde 2 ekstra indirim kazanabiliyor. Yani toplamda 50 yönlendirmeye ulaşan bir Tesla sahibi, ikinci nesi Roadster’ı ücretsiz olarak alabilecek.

 

İkinci nesil Roadster’ın, Model 3 platformuna dayandığı düşünülüyor ve bu ay yapılacak olan Model 3 lansmanında ya da eylül ayında gerçekleşecek Tesla Semi lansmanında Roadster ile ilgili de yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Tesla’dan ikinci nesil Roadster’a özel teşvik

https://electrek.co/2017/07/12/next-gen-roadster-10-discount-appears-in-referral-program-free-for-50-referrals/#jp-carousel-47653 Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl
Titan saadet zinciri gibi olmuş kampanya.
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IceRulez 1 yıl
güzel kampanya. aklıma pudinglerin arkasındaki kodları kullanarak puding başına 50 mil puan kazanan adam geldi demek bedavaya araç almak için aklımızı kullanmak yeterli olabiliyormuş. güzel birşey.
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