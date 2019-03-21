PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı

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Çatısı altında Peugeot, Citroen ve DS gibi önemli markaları bulundurmanın yanı sıra bundan 2 yıl önce Opel’i de satın alan PSA Grubu’nun yeni markaları bünyesine katma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Fransız üretici, Fiat Chrysler Automobiles’ı (FCA) gözüne kestirmiş durumda.

Opel’in General Motors’tan satın alınmasını beklenmedik bir başarı olarak nitelendiren Peugeot ailesi, yeni işbirlikleri veya satın almalara son derece açık. Peugeot ailesi, sahibi olduğu holding şirketi FFP vasıtası ile PSA Grubu’nun en büyük ortaklarından biri. FFP’nin Genel Başkanı Robert Peugeot, Les Echos gazetesine verdiği demeçte FCA ile birleşmeye son derece sıcak baktıklarını dile getirdi.

FCA'nın Kuzey Amerika'daki potansiyelini kullanmak istiyor

PSA Grubu ve FCA’nın halihazırda ticari araçların geliştirilmesiyle ilgili bir iş birliği bulunuyor. Fransız üreticinin yeni bir satın alma veya birleşme için FCA’yı gözüne kestirmesi, şirkete ait Jeep ve RAM markalarının Kuzey Amerika’daki güçlü konumundan ileri geliyor olabilir. Uzun zaman sonra Peugeot ile ABD’ye girmeye hazırlanan Fransız üretici, FCA’nın buradaki potansiyelinden faydalanıp güçlü bir geri dönüş yapmak istiyormuş gibi görünüyor.

Öte yandan FCA’nın da bu tür bir birleşmeye sıcak baktığı kaydedildi. FCA patronu Mike Manley, Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki bir röportajında “Diğer firmalarla iş birliği yapmaya her zaman hazırız” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Grubun çatısı altında Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve RAM gibi pek çok önemli marka bulunuyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/peugeot-family-open-merger-fca-group