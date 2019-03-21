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PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı

Satın aldığı Opel'in geldiği durumdan memnun olan PSA Grubu, yeni bir marka satın almak veya iş birliği yapmak için kolları sıvadı. Şirket bunun için bir diğer üretici FCA'yı gözüne kestirmiş durumda.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı
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Çatısı altında Peugeot, Citroen ve DS gibi önemli markaları bulundurmanın yanı sıra bundan 2 yıl önce Opel’i de satın alan PSA Grubu’nun yeni markaları bünyesine katma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Fransız üretici, Fiat Chrysler Automobiles’ı (FCA) gözüne kestirmiş durumda.

Opel’in General Motors’tan satın alınmasını beklenmedik bir başarı olarak nitelendiren Peugeot ailesi, yeni işbirlikleri veya satın almalara son derece açık. Peugeot ailesi, sahibi olduğu holding şirketi FFP vasıtası ile PSA Grubu’nun en büyük ortaklarından biri. FFP’nin Genel Başkanı Robert Peugeot, Les Echos gazetesine verdiği demeçte FCA ile birleşmeye son derece sıcak baktıklarını dile getirdi.

FCA'nın Kuzey Amerika'daki potansiyelini kullanmak istiyor 

PSA Grubu ve FCA’nın halihazırda ticari araçların geliştirilmesiyle ilgili bir iş birliği bulunuyor. Fransız üreticinin yeni bir satın alma veya birleşme için FCA’yı gözüne kestirmesi, şirkete ait Jeep ve RAM markalarının Kuzey Amerika’daki güçlü konumundan ileri geliyor olabilir. Uzun zaman sonra Peugeot ile ABD’ye girmeye hazırlanan Fransız üretici, FCA’nın buradaki potansiyelinden faydalanıp güçlü bir geri dönüş yapmak istiyormuş gibi görünüyor.

Öte yandan FCA’nın da bu tür bir birleşmeye sıcak baktığı kaydedildi. FCA patronu Mike Manley, Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki bir röportajında “Diğer firmalarla iş birliği yapmaya her zaman hazırız” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Grubun çatısı altında Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve RAM gibi pek çok önemli marka bulunuyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/peugeot-family-open-merger-fca-group Yorum Yaz
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boraycan 2 ay en beğenilen berkaydj
Opel HDI motor ve aisin şanzıman gördü bu bile başlı başına bir devrim...
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macropolo 2 ay berkaydj
Opelin psa öncesi ve sonrası mali durumunu bi inceleyin isterseniz. Yıllar sonra ilk defa kara geçti.
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macropolo 2 ay
Psa kendi başına iyi şeyler yapıyor, opeli de baya bi canlandırdı fakat daha fazla büyümesi iyi olur mu bilemedim.
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madeofrage 1 ay
Arapların çıkardığı petrol krizi sonrası bir çok marka ya batmış yada olmayacak markalara satılmıştı..
Maserati'ye Citroen, Lamborghini'ye ise Malezya'dan bi şirket çökmüştü..
Citroen, Maserati'nin  sayesinde, extrem Citroen sm modelini yapmıştı. ama unuttukları şey marka imajlarıydı.
Citroën SM, Citroën tarafından 1970-1975 yılları arasında üretilen bir grand tourer otomobil modelidir. Araç, 1950'lerden bu yana (50'lerde Facel Vega vardı) lüks segmentteki ilk Fransız otomobili olup 1971 Avrupa'da Yılın Otomobili unvanını almıştır.

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boraycan 1 ay
Bu foruma göre Almanlar dışındaki bütün arabalar çöp:D ha pardon birde içinde adam ölmeyen Volvo vardı...
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huso 1 ay
Cok enteresan ya normalde urun gamına baktıgında Fiat'ın PSA yı cok rahat alması lazım Alfa Romeo,Maserati,Ferrari,Fiat,Jeep...
Opel'i de sevmem ve PSA nın almasından memnunum.Yalnız bana gore 2015 e kadar tasarımı duzgun olmayan ve genelde kronik sorunlu otomobillerine ragmen 2016 308,3008 e kadar PSA nın Opel i alabilmesi sasırtıcıydı.
1.6 120 HP Blue HDI mi 1.6 136 CDTİ mi dendiginde kagıt ustunde CDTI daha iyi duruyor.Aisin sanzımana gelince istese GM da boyle bir sanzıman kullanabilirdi.
FCA benim gozumde cok daha degerli bir marka efsane Multijet Motorları, yine 1.4 Turbo Benzinli Motorları,kullandıgı ZF ve DCT sanzımanlar her kitleye hitap eden markaları buna ragmen PSA nın FCA yı alabilecek gucu olması ilginc...
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Chan ctin 1 ay huso
Satın almadan ziyade ortaklıktan bahsediliyordu. Ama oda iptal şimdi Renault la bir ortaklık söylentisi var.
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Kaiser75 1 ay
FCA, PSA'nın teklifini kabul etmemiş. Renault-Nissan grubu ile görüşecekmiş.
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bamorex 1 ay

Çok enteresan ama Mercedes Benz firması sadece kendi markası üzerinden satış yapıyor.Başka markaları almayı hiç düşünmüyor.
Diğer taraftan Amerikan efsane otomobil firmaları neredeyse iflasın eşiğinde.ABD devlet desteği olmasa çoğu firması iflas edecekti.Avrupalı otomobil firmaları ise Amerikan markalarını bünyesine katmaya devam ediyor.
Sanırım gelecekte otomobil endüstrisi, dünyada ülkelerin değil büyük bir kaç firmanın tekelinde olacak .Buda fiyatlara nasıl yansır bilemiyorum ?
Bildiğim tek şey hiç bir şey eskisi gibi olmayacak vede sıfır otomobil almak artık kolay olmayacak ..!
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41gokhan41 1 ay
Hortumları kendilerine bağladılar.Artik 3-4 grup otomotiv endüstrisini yönetecek
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mavizaman 1 ay
Bu fransızlar maden mi bulmuş nerden geliyor bu değirmenin suyu
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madeofrage 1 ay mavizaman
Fransız hükümeti her türlü destekliyor zaten. hatta Opel'in satışında nakit sıkıntısı çeken PSA, satın almadan vazgeçmek isterken şak diye Fransız hükümeti müdahil olup nakit sorununu çözmüştü.. ayrıca Fransız hükümetinin hem PSA'da hemde Renault'da hisseleri var..
Ayrıca PSA, FCA'ya çökemez!
hatta herhangi bir markasını bile alamaz.. en fazla ortak üretim filan söz konusu olabilir..
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Urbanrevolt 1 ay
PEUGEOT kötüleyenler nerde ahahahahahhaha
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haberelectro 1 ay
Fiat a el atmasinlar onlari da batirir ugursuz marka.
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DH Misafiri 2 ay
Sadece avrupa pazarıni baz alırsak Opelin satışları peugeot'dan iyi citroenin neredeyse iki katı elbette psa opeli gruba dahil ettiği için memnun...opelin tek sorunu GM in prangalarıydı bu sene rusya,g.afrika cumhuriyeti,fas-cezayir-tunus,lübnan,ukrayna pazarlarına ilk kez gerecek olan opel 2019 u çok daha karlı bir pozisyonda kapatacak
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psa grubu, peugeot ve
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