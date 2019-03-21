PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı

Opel’in General Motors’tan satın alınmasını beklenmedik bir başarı olarak nitelendiren Peugeot ailesi, yeni işbirlikleri veya satın almalara son derece açık. Peugeot ailesi, sahibi olduğu holding şirketi FFP vasıtası ile PSA Grubu’nun en büyük ortaklarından biri. FFP’nin Genel Başkanı Robert Peugeot, Les Echos gazetesine verdiği demeçte FCA ile birleşmeye son derece sıcak baktıklarını dile getirdi.
FCA'nın Kuzey Amerika'daki potansiyelini kullanmak istiyor
PSA Grubu ve FCA’nın halihazırda ticari araçların geliştirilmesiyle ilgili bir iş birliği bulunuyor. Fransız üreticinin yeni bir satın alma veya birleşme için FCA’yı gözüne kestirmesi, şirkete ait Jeep ve RAM markalarının Kuzey Amerika’daki güçlü konumundan ileri geliyor olabilir. Uzun zaman sonra Peugeot ile ABD’ye girmeye hazırlanan Fransız üretici, FCA’nın buradaki potansiyelinden faydalanıp güçlü bir geri dönüş yapmak istiyormuş gibi görünüyor.
Öte yandan FCA’nın da bu tür bir birleşmeye sıcak baktığı kaydedildi. FCA patronu Mike Manley, Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki bir röportajında “Diğer firmalarla iş birliği yapmaya her zaman hazırız” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Grubun çatısı altında Alfa Romeo, Fiat, Jeep ve RAM gibi pek çok önemli marka bulunuyor.
https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/peugeot-family-open-merger-fca-group Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Maserati'ye Citroen, Lamborghini'ye ise Malezya'dan bi şirket çökmüştü..
Citroen, Maserati'nin sayesinde, extrem Citroen sm modelini yapmıştı. ama unuttukları şey marka imajlarıydı.
Citroën SM, Citroën tarafından 1970-1975 yılları arasında üretilen bir grand tourer otomobil modelidir. Araç, 1950'lerden bu yana (50'lerde Facel Vega vardı) lüks segmentteki ilk Fransız otomobili olup 1971 Avrupa'da Yılın Otomobili unvanını almıştır.
Opel'i de sevmem ve PSA nın almasından memnunum.Yalnız bana gore 2015 e kadar tasarımı duzgun olmayan ve genelde kronik sorunlu otomobillerine ragmen 2016 308,3008 e kadar PSA nın Opel i alabilmesi sasırtıcıydı.
1.6 120 HP Blue HDI mi 1.6 136 CDTİ mi dendiginde kagıt ustunde CDTI daha iyi duruyor.Aisin sanzımana gelince istese GM da boyle bir sanzıman kullanabilirdi.
FCA benim gozumde cok daha degerli bir marka efsane Multijet Motorları, yine 1.4 Turbo Benzinli Motorları,kullandıgı ZF ve DCT sanzımanlar her kitleye hitap eden markaları buna ragmen PSA nın FCA yı alabilecek gucu olması ilginc...
Çok enteresan ama Mercedes Benz firması sadece kendi markası üzerinden satış yapıyor.Başka markaları almayı hiç düşünmüyor.
Diğer taraftan Amerikan efsane otomobil firmaları neredeyse iflasın eşiğinde.ABD devlet desteği olmasa çoğu firması iflas edecekti.Avrupalı otomobil firmaları ise Amerikan markalarını bünyesine katmaya devam ediyor.
Sanırım gelecekte otomobil endüstrisi, dünyada ülkelerin değil büyük bir kaç firmanın tekelinde olacak .Buda fiyatlara nasıl yansır bilemiyorum ?
Bildiğim tek şey hiç bir şey eskisi gibi olmayacak vede sıfır otomobil almak artık kolay olmayacak ..!
Ayrıca PSA, FCA'ya çökemez! hatta herhangi bir markasını bile alamaz.. en fazla ortak üretim filan söz konusu olabilir..
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