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Packard Bell'den ultra ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgisayar: dot A ve dot U

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell'den ultra ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgisayar: dot A ve dot U
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın bir iştiraki olan Packard Bell, ürün gamına iki yeni ultra-ince dizüstü bilgisayar ekliyor. Firma tarafından dot A ve dot U olarak isimlendirilen yeni modellerden ilki Intel platformunu, ikincisi ise AMD platformunu temel alıyor ve her ikisi de 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekranla geliyor.

Packard Bell'in Intel tabanlı dot A modelinde ultra düşük güç tüketimli Core ULV serisi işlemcileri kullanılıyor. Yine Intel'in GMA X4500 HD entegre grafik çözümüne yer verilen dizüstü bilgisayar, 640GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleri sunulurken, HDMI çıkışı, 1.3MP kamera, kart okuyucusu ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer veriliyor.

6 hücreli pil ile 8 saate kadar kullanım süresi sunan dot A modelinin, 449 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. AMD tabanlı dot U modelinde ise AMD'nin V serisi yeni işlemcilerine yer verilmesi bekleniyor. Sınıfının en gelişmiş grafik çözümlerinden olan Mobility Radeon HD 4225'i kullanan sistem, 399 Avro'dan satışa sunulacak.

Packard Bell'den ultra ince tasarımlı iki yeni dizüstü bilgisayar: dot A ve dot U
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DH Misafiri 9 yıl
Packart Bell Kalite olarak kesinlikle üst düzeydir...idda ediyorum 3 büyüklerden birisidir!..
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toz-koparan 9 yıl

DH Misafiri

Packart Bell Kalite olarak kesinlikle üst düzeydir...idda ediyorum 3 büyüklerden birisidir!..



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Batuist 9 yıl
640GB disk seçeneği oldukça iyiymiş..
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abdulmusavvir 9 yıl
1 tane de VIA modeli olsaymış, üvey evlat mıamelesi yapmışlar.
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