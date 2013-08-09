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PadFone Infinity modeline mini kardeş geliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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PadFone Infinity modeline mini kardeş geliyor

Son dönemde pek çok amiral gemi modelinin daha kompakt mini versiyonlarının pazara sunulduğunu görüyoruz. Samsung, HTC derken, Asus da bu trende katılıyor.

Bugün Fransa'da yapılan bir bilgilendirme toplantısında Asus, akıllı telefon ve tabletleri için yeni bir yol haritası belirlediğini açıkladı. Asus yeni yol haritasında her kategori için sadece 3 cihaz serisi öngörüyor. Bu yeniden yapılanma Asus'un global marka bilinirliğini artırmak ve ABD pazarında başarı yakalama hedefinin bir parçası.

Asus'un yol haritasındaki ilk kategori akıllı telefonlar. Bu kategori PadFone, FonePad veya MeMoFone olarak üç cihaz serisine sahip olacak. Bu seriler sırasıyla üst, orta ve giriş seviyesine hitap ediyor. 

Bu kategoride ayrılabilir klavyeli tablet docku olan PadFone ve telefon özellikli FonePad, Asus'un hali hazırda piyasada olan ürünleri. Yeni olarak Asus PadFone Mini adında bir model belgelerde göze çarpıyor. Bu model, çok popüler olamasa da PadFone Infinity adlı Full HD çözünürlük sunan konsepti kompakt tarzda devam ettirecek gibi görünüyor. Ancak klavye aparatı olacak mı bilinmiyor. 

Diğer bir göze çarpan model ise MeMoFone HD5. Firmanın MeMo Pad tablet serisinden ilham alacak bu modelin 5 inçlik 720p bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu kategoride dikkat çeken ise genelde 5 inç ve üzeri modellerin yer alıyor olması.

Tablet kategorisine baktığımızda popüler Transformer serisi ve MeMo serisi ile Asus'un iki tablet ile katkı yaptığı Nexus serisi yer alıyor. Yine bu seriler de sırasıyla üst, orta ve giriş seviyesi şeklinde sıralanıyor. Transformer serisinde Transformer Pad Infinity 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran ve Tegra 4 işlemcisi ile Haziran ayında tanıtılmıştı. Bu modelin yanına 7 veya 8 inç olacağı tahmin edilen Transformer Pad HD modeli eklenecek. 

Nexus serisinde bilindiği gibi iki Nexus 7 versiyonu yer alıyor. MeMo serisi ise şimdiki 7 inçlik modelin yanına yeni bir 8 inçlik ucuz MeMo Pad HD modeli ekleyecek. Yol haritasındaki modellerin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.  
PadFone Infinity modeline mini kardeş geliyor
 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/asus-padfone-mini-and-memofone-hd-5-revealed-as-part-of-new-strategy.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Killerboy33 5 yıl
Yakında telefon pazarına da girmesi bence çok iyi olcak keza zaten önceden mobil cihazlardaki başarısı tartışılmaz
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Fear of the Dark 5 yıl
Kaç kişi asus telefon kullanıyor ki? Gereksiz.
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senersongur 5 yıl
Asus önce telefonlarini piyasaya dursun.
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Puzzles 5 yıl
Telefonda değilde, network ürünleri ve pcde tercih ederim daha çok
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casperfriendly 5 yıl
Ekrem 71 ve yine kafa karıştırıcı bir yazı anlamam uzun sürdü...
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GetSomeRest 5 yıl
Padfone serisine yeniden klavye getirirlerse harika olacak.
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wentworthscofield 5 yıl
Haberi okurken kafam karıştı gözden geçirirseniz iyi olabilir
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