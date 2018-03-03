Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek

İtalyan süper otomobil üreticisinin patronu Horacio Pagani, bir röportaj esnasında 2025 yılı için tamamen elektrikli bir modelin ve manuel şanzımana sahip Huayra mirasçısının geleceğini duyurdu.
1 yıl
2,5b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek
Tam Boyutta Gör
 

Dünya genelinde popülerliği git gide artan elektrikli otomobil trendine Pagani de kayıtsız kalamadı. Pagani patronu Horacio Pagani, yaptığı bir röportajda 2025 yılında tamamen elektrikli bir model satışa sunmak için 20 kişilik ekibin çalıştığını belirtti.

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ettiği sürece bu modelleri üretmeye devam edeceklerini belirten Pagani, aynı zamanda elektrikli otomobil trendine arkasını dönmeyerek 2025 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya süreceğini açıkladı.

Pagani, elektrikli modelin yanı sıra bir Huayra mirasçısının da müjdesini verdi. Bu model ise üzerinde elektrikli motor bulundurmayıp, çift turbo Mercedes-AMG V12’si kullanmaya devam edecek. Şirket bu modelde yoğun talep nedeniyle manuel şanzıman seçeneği de sunacak.

İtalyan şirket her seferinde tek bir model üretiyor, ancak yapılan açıklamaya göre bu kez Huayra’nın mirasçısı yanında tamamen elektrikli bir modelle birlikte gelecek. Bu araçlardan biri V12 geleneğini sürdürürken, diğeri de Rimac gibi elektrikli hiper otomobil markalarıyla rekabet edecek.

Şirket otonom araçlara ise hiç sıcak bakmıyor. Pagani, otonom araçları sahiplerinin canı istediği zaman sürebileceği ‘oyuncaklar’ olarak nitelendiriyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/pagani-plans-ev-and-huayra-replacement-manual-gearbox-option-2025 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 1 yıl
Bu pagani'lerin tasarımı hiç beğenmiyorum. Bana hitap etmiyor. O yüzden elektrikli aracını da tercih edeceğimi hiç zannetmiyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkvan 1 yıl
“. Şirket bu modelde yoğun talep nedeniyle manuel şanzıman seçeneği de sunacak.”
Nihayet birileri o güzelim motorların otomatik vitesle ziyan olduğunu anladı.
Yeni kasa Porsche 911 GTS ve 510 hp lik Alfa Guliada da manuel vites seçeneği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 1 yıl
Horacio Pagani çok değişik otomobiller üretiyor. Karbon fiberi kullanım şekli ve araçlardaki genel işçilik çok yüksek seviyede. Pagani'ye bu konuda da güveniyorum, çok güzel bir elektrikli performans otomobili üretecektir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl MrKemal17
Güveniyorum dediğinizde bende şu algı oluştu. Galiba her sene bir tane alıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Horacio sen nerenin kralısın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ONF İcra Direktörü: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülke olabilir” 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri bu gece sahibini buluyor 1 yıl Apple'dan uygun fiyatlı MacBook Air geliyor 1 yıl Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi 1 yıl Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu 1 yıl Asus ZenFone 5 Lite'ı inceledik: 4 kamerası var 1 yıl ZTE, global telefonlarında Nubia arayüzünden vazgeçiyor 1 yıl Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu 1 yıl Cooler Master MasterAir G100M soğutucu, UFO tasarımı ile dikkat çekiyor 1 yıl Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrü [Analiz] 1 yıl Hindistan'ın önde gelen iki kripto para borsası faaliyetlerini durduracak 1 yıl Bilgisayarı olmayan sınıfta bilgisayar dersi anlatmak: Gana örneği 1 yıl Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Bitcoin operasyonlarıyla 210 milyon dolar kazandı 1 yıl AMD Vega grafikli el konsolu ile tanışın 1 yıl Snap'in hisse değeri 1 yılın sonunda sadece 1 dolar arttı 1 yıl iPhone X, BİM'de 4999 TL'ye satışa çıkıyor! 1 yıl HTC U12'nin özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 yıl Detroit: Become Human, Türkçe dil seçeneği ile çıkacak 1 yıl Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek Sonraki 2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik" 1 yıl Corsair ve Ubisoft’tan dev Far Cry 5 iş birliği 1 yıl İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı 1 yıl Sony'nin tasarım evrimi [Video] 1 yıl Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin 1 yıl MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket] 1 yıl YouTube'a ayrımcılık davası: Beyazlar ve Asyalılar işe alınmıyor 1 yıl Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Yapay zekâ destekli ve çentik tasarımlı Ulefone T2 Pro duyuruldu 1 yıl Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı 1 yıl Dropbox içerisinde G Suite ofis uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor 1 yıl Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M 1 yıl Almanya Bitcoin'le yapılan ödemelere vergi muafiyeti sağlayacak 1 yıl Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu 1 yıl Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı 1 yıl Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı 1 yıl Apple giyilebilir teknoloji pazarında Fitbit ve Xiaomi'yi geçti 1 yıl Volkswagen Tiguan hibrit, kış testlerinde görüntülendi 1 yıl Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim