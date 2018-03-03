Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ettiği sürece bu modelleri üretmeye devam edeceklerini belirten Pagani, aynı zamanda elektrikli otomobil trendine arkasını dönmeyerek 2025 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya süreceğini açıkladı.
Pagani, elektrikli modelin yanı sıra bir Huayra mirasçısının da müjdesini verdi. Bu model ise üzerinde elektrikli motor bulundurmayıp, çift turbo Mercedes-AMG V12’si kullanmaya devam edecek. Şirket bu modelde yoğun talep nedeniyle manuel şanzıman seçeneği de sunacak.
İtalyan şirket her seferinde tek bir model üretiyor, ancak yapılan açıklamaya göre bu kez Huayra’nın mirasçısı yanında tamamen elektrikli bir modelle birlikte gelecek. Bu araçlardan biri V12 geleneğini sürdürürken, diğeri de Rimac gibi elektrikli hiper otomobil markalarıyla rekabet edecek.
Şirket otonom araçlara ise hiç sıcak bakmıyor. Pagani, otonom araçları sahiplerinin canı istediği zaman sürebileceği ‘oyuncaklar’ olarak nitelendiriyor.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/pagani-plans-ev-and-huayra-replacement-manual-gearbox-option-2025 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nihayet birileri o güzelim motorların otomatik vitesle ziyan olduğunu anladı.
Yeni kasa Porsche 911 GTS ve 510 hp lik Alfa Guliada da manuel vites seçeneği var.