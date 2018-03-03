Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek

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Dünya genelinde popülerliği git gide artan elektrikli otomobil trendine Pagani de kayıtsız kalamadı. Pagani patronu Horacio Pagani, yaptığı bir röportajda 2025 yılında tamamen elektrikli bir model satışa sunmak için 20 kişilik ekibin çalıştığını belirtti.

İçten yanmalı motorlara olan talep devam ettiği sürece bu modelleri üretmeye devam edeceklerini belirten Pagani, aynı zamanda elektrikli otomobil trendine arkasını dönmeyerek 2025 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya süreceğini açıkladı.

Pagani, elektrikli modelin yanı sıra bir Huayra mirasçısının da müjdesini verdi. Bu model ise üzerinde elektrikli motor bulundurmayıp, çift turbo Mercedes-AMG V12’si kullanmaya devam edecek. Şirket bu modelde yoğun talep nedeniyle manuel şanzıman seçeneği de sunacak.

İtalyan şirket her seferinde tek bir model üretiyor, ancak yapılan açıklamaya göre bu kez Huayra’nın mirasçısı yanında tamamen elektrikli bir modelle birlikte gelecek. Bu araçlardan biri V12 geleneğini sürdürürken, diğeri de Rimac gibi elektrikli hiper otomobil markalarıyla rekabet edecek.

Şirket otonom araçlara ise hiç sıcak bakmıyor. Pagani, otonom araçları sahiplerinin canı istediği zaman sürebileceği ‘oyuncaklar’ olarak nitelendiriyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/pagani-plans-ev-and-huayra-replacement-manual-gearbox-option-2025