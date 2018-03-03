Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı

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ABD'de otonom araç testleri gerçekleştiren Waymo, Intel, Uber ve GM gibi şirketlere ev sahipliği yapan Kaliforniya ve Arizona eyaleti peş peşe yaptıkları duyurular ile otonom araç testlerinin farklı bir seviyeye taşınacağını işaret etti. Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresi, üç gün önce yaptığı açıklamayla nisan ayından itibaren otonom araç testlerinde güvenlik amacıyla direksiyon başında bulunan sürücülere artık ihtiyaç duyulmayacağını kaydetmişti. Otonom araç çalışmalarından Kaliforniya'nın gerisinde kalmak istemeyen Arizona ise aynı düzenlemeyi bugünden itibaren geçerli olacak şekilde paylaştı.





Rekabet sürecek

Arizona valisi Doug Ducey'in altına imza attığını yeni kararname uyarınca otonom araç testlerini sürdüren şirketlerin artık araçlarda bir sürücü bulundurması gerekmeyecek. Bu şartı kaldıran vali, "Teknoloji ilerledikçe, politikalarımız ve önceliklerimiz bugünün ekonomisinde rekabetçi kalmaya adapte olmalı." ifadelerini kullandı. Ducey'e göre yeni kararname otonom araçları desteklemekle birlikte kamu düzenine de odaklanan bir ortam yaratarak yenilikçi teknolojileri destekliyor.





Arizona eyaleti yeni kararname ile Kaliforniya ile olan rekabette bir adıma öne geçmekle kalmadı ayrıca otonom araç geliştiricilerini eyalete çekebilecek esnek düzenlemeler de getirdi. Kaliforniya'da nisan ayında başlayacak sürücüsüz testler için şirketlerin araçlara uzaktan müdahale edebilmesi ve bazı özel izinleri yetkili makamlardan alması gerekiyor. Arizona eyaleti ise bu tür şartlar getirmiş değil. Yetkililerin tek uyarısı araçların trafik kurallarına uyarak testleri tamamlaması yönünde.

https://www.engadget.com/2018/03/02/arizona-no-safety-drivers-autonomous-vehicles/