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Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi

Microsoft, Windows 10'da ücretsiz olarak kullanılabilen Paint 3D'yi geliştirmeye devam ediyor. Firma, eklediği yeni özellikler ile üç boyutlu modellemeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.
1 yıl
4,2b
1
6
Windows
Yusuf Akbaş
Yazar
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Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi
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Microsoft, geçtiğimiz ayın ekim ayında yayınladığı Windows Creators güncellemesinin bir parçası olarak Paint 3D'yi yayınlamıştı. Windows 10'da ücretsiz olarak kullanılabilen Paint 3D ile aklınıza gelebilecek her şeyi üç boyutlu olarak oluşturabiliyorsunuz. Şirket 3D modelleme işlemini 2D çizim programı kullanmak kadar kolay ve erişilebilir yapmak istiyor. Paint 3D'nin 3D modelleme deneyimini geliştirmek için iki yeni özellik eklendi.
 

Sihirli Seçim Aracı

 

İlk özellik sihirli seçim aracı içeriyor. Ön plana çıkarmak istediğiniz nesneleri, arka planından kolayca ayırmaya yarıyor. Bir içeriği ön plana çıkarmak veya başka bir nesneyle birleştirmeye imkan tanıyor.

 
 

Eğri Çizim Aracı

 

İkinci yenilik ise orkinal MS Paint'den geliyor. Eski Paint'den aşina olduğumuz eğri çizgi aracı, bir kaç geliştirme ile yeni Paint'e geliyor. Bu çizim aracı sayesinde nesnelere pürüzsüz kenarlar ve eğri çizgiler çizilebiliyor.

 

 

Son olarak Paint 3D, 3D dosyaları sıkıştıran ve paylaşımını hızlandıran GLB adındaki açık standardı destekliyor. Bu sayede çizimlerinizin diğer 3D çizim programları ile kullanılabilmesine olanak sağlıyor.


Paint 3D'nin yeni özellikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Microsoft, kullanıcıların dönütlerine göre yeni özellikler ekleyecek. Uygulamayı bu linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 
 

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/07/12/announcing-more-updates-to-paint-3d-magic-select-enhancements-drawing-tools/#6waA2ek7WIc4tMQS.97 Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl
Bir çalışma esnasında çıkmak isteyince kaydedilsin mi diye sormuyordu. Nihayet onu düzeltmişler, zahmet olmuş.
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pUnduli 1 yıl
Birde uninstall özelliği gelse iyi olurdu (HoloLens zımbırtılarına da)
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drjacob 1 yıl
Ben halen Paint'i eski hali ile kullanıyorum bir iş olunca PS ile hallediyorum
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Serdar 1 yıl
Paint bile geliştirdi kendini...
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hacı.basat 1 yıl
Paint3d'yi çıktığından beri kullanmaya çalışıyorum, gördüğüm en büyük sıkıntı dışa aktar, farklı kaydet, kaydet seçeneklerinden birini kullandığınızda projenizde 3 boyutlu model sayısı fazlaysa bilgisayarın kendinden geçmesi. Bu durumda çoğu zaman kaydetmeden bir hata oluştuğu gibi paint3d yazılımı da kendisini kapatıyor. Kullandığım uzantı .3mf
Kaydetme işlemini bir şekilde hafifletmeyi başaramazlarsa üstünde emek vermeye korkacağımız türden yazılımların arasına girebilir.
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arel.gr 1 yıl
takip, kadir gelmeden !
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