Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi

Sihirli Seçim Aracı
İlk özellik sihirli seçim aracı içeriyor. Ön plana çıkarmak istediğiniz nesneleri, arka planından kolayca ayırmaya yarıyor. Bir içeriği ön plana çıkarmak veya başka bir nesneyle birleştirmeye imkan tanıyor.
Eğri Çizim Aracı
İkinci yenilik ise orkinal MS Paint'den geliyor. Eski Paint'den aşina olduğumuz eğri çizgi aracı, bir kaç geliştirme ile yeni Paint'e geliyor. Bu çizim aracı sayesinde nesnelere pürüzsüz kenarlar ve eğri çizgiler çizilebiliyor.
Son olarak Paint 3D, 3D dosyaları sıkıştıran ve paylaşımını hızlandıran GLB adındaki açık standardı destekliyor. Bu sayede çizimlerinizin diğer 3D çizim programları ile kullanılabilmesine olanak sağlıyor.
Paint 3D'nin yeni özellikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Microsoft, kullanıcıların dönütlerine göre yeni özellikler ekleyecek. Uygulamayı bu linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/07/12/announcing-more-updates-to-paint-3d-magic-select-enhancements-drawing-tools/#6waA2ek7WIc4tMQS.97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaydetme işlemini bir şekilde hafifletmeyi başaramazlarsa üstünde emek vermeye korkacağımız türden yazılımların arasına girebilir.