Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi

Tam Boyutta Gör

Microsoft, geçtiğimiz ayın ekim ayında yayınladığı Windows Creators güncellemesinin bir parçası olarak Paint 3D'yi yayınlamıştı. Windows 10'da ücretsiz olarak kullanılabilen Paint 3D ile aklınıza gelebilecek her şeyi üç boyutlu olarak oluşturabiliyorsunuz. Şirket 3D modelleme işlemini 2D çizim programı kullanmak kadar kolay ve erişilebilir yapmak istiyor. Paint 3D'nin 3D modelleme deneyimini geliştirmek için iki yeni özellik eklendi.

Sihirli Seçim Aracı

İlk özellik sihirli seçim aracı içeriyor. Ön plana çıkarmak istediğiniz nesneleri, arka planından kolayca ayırmaya yarıyor. Bir içeriği ön plana çıkarmak veya başka bir nesneyle birleştirmeye imkan tanıyor.

Eğri Çizim Aracı

İkinci yenilik ise orkinal MS Paint'den geliyor. Eski Paint'den aşina olduğumuz eğri çizgi aracı, bir kaç geliştirme ile yeni Paint'e geliyor. Bu çizim aracı sayesinde nesnelere pürüzsüz kenarlar ve eğri çizgiler çizilebiliyor.

Son olarak Paint 3D, 3D dosyaları sıkıştıran ve paylaşımını hızlandıran GLB adındaki açık standardı destekliyor. Bu sayede çizimlerinizin diğer 3D çizim programları ile kullanılabilmesine olanak sağlıyor.





Paint 3D'nin yeni özellikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Microsoft, kullanıcıların dönütlerine göre yeni özellikler ekleyecek. Uygulamayı bu linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/07/12/announcing-more-updates-to-paint-3d-magic-select-enhancements-drawing-tools/#6waA2ek7WIc4tMQS.97