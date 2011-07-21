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Panasonic, 14.1 MP'lik yeni kompakt kamerası Lumix DMC-LS5'i tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic, 14.1 MP'lik yeni kompakt kamerası Lumix DMC-LS5'i tanıttı
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Panasonic'in bugün 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen Lumix DMC-FZ47'nin yanısıra Lumix DMC-LS5'in de tanıtımını gerçekleştirdi.
Alt segmentte konumlandırılan Panasonic DMC-LS5, 97 x 62 x 27 mm boyutlarında ve 173 gram ağırlığında tasarıma sahip. 1/2.33-inç boyutlu 14.1 megapiksel çözünürlük sunan CCD sensörle gelen dijital kamerada, 26 - 130 mm f/2.8 - 6.5 objektif bulunuyor ve objektif nesnelere 5 kata kadar zum yapabiliyor.
ISO değeri 100 - 1600 arasında (Yüksek hassasiyet modu: 1600 - 6400), enstantane hızı 1/2000 saniyeye kadar ayarlanabilen DMC-LS5, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilmekte.
Kasım ayında satışa sunulması planlanan Panasonic DMC-LS5'in 10 MB'lık dahili belleği SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor ve dijital kamerada 2.7-inç 230.000 piksel LCD ekran bulunuyor. Son olarak DMC-LS5'e 2 tane AA pilin güç verdiğini ekleyelim.

Panasonic, 14.1 MP'lik yeni kompakt kamerası Lumix DMC-LS5'i tanıttı
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Python 8 yıl
Mp devamlı artıyor,ancak sensörlerde herhangi bir degişiklik yok,14 mp boyutundaki bir resim çok daha blurlu noise kaynayacak ama tabi pazarlama stratejileri bu yönde olunca yapıcak bişey yok.
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