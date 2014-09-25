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Panasonic 360 derecelik 4K izleme yapabilen güvenlik kamerasını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic 360 derecelik 4K izleme yapabilen güvenlik kamerasını tanıttı

Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik sektöründe de önemli atılımların yaşandığına şahit oluyoruz. Geçmişte kötü çözünürlükler yüzünden ayrıntı vermekte zorlanan güvenlik kameraları artık en ince detayına kadar objeleri tespit edebiliyor. 

Panasonic tarafından duyurulan WV-SF481 adlı kamera, 360 derecelik 4K izleme ve kayıt yapabiliyor ve bankacılık, perakende veya lojistik gibi uygulamaları hedefliyor. Çok daha geniş bir alanda çok daha fazla detay yakalayabilen kamera sayesinde daha az kamera ile daha fazla kapsama alanı izlenebiliyor.

Panasonic'in yeni kamerası ısı haritası çıkarmadan insan sayımına kadar pek çok analizi de entegre araçları ile yapabiliyor. Kameranın 1/1.7 inçlik sensörü siyah beyaz modda bile 0.05 lümene kadar düşük ışık değerinde çalışabiliyor. Bu sayede gerçek manada gece ve gündüz geçişleri de anlaşılabiliyor. Cihaz ilk 4K gece-gündüz kamerası olma ünvanını da ele geçiriyor. Cihazın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.  

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SteveMeade 5 yıl
Uçuk kaçık bir fiyat olacağı kesin
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arel.gr 5 yıl
bin € uzeri !
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realist98783 5 yıl
bu kamerayı alan kişi veya kuruluş detayları düşündüğü için verileri depolama binası da yapar ellam. :)
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BARIŞ55 5 yıl
Bence depolama yerine pür dikkat izleyecek elemanlar alsınlar ucuza gelir.
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musa_unsal2005 5 yıl
İşte 4K burada çok önemli olacak. Çünkü güvenlik kameraları için uzağı görme olanağı yüksek çözünürlükle daha kullanılası olacak. Tabi o 4K nın da ayrı bir harddisk bilgisayarında depolanması gerekir.
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Elefue 5 yıl
4K yı nerde arşivliyecekler acaba. Yanında da bir sunucu binası yaparlar artık.
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keskin53 5 yıl
yuvarlak floresan lambalara benzemiş
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Bl00dyHell 5 yıl
Eskiden hep düşünürdüm polisler çamur gibi görüntüden adamları nasıl bulup yakalıyor diye
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doctor_bey 5 yıl Bl00dyHell
Babam olay yeri inceleme memuru,360p'lik kameradan yerdeki saç tanesini bile görebildiklerini ifade etmişti;nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama tv'lerde gördüğümüz düşük çözünürlüklü güvenlik kamerası kayıtlarından suçluları bulabildiklerine göre madalyonun arka yüzünde ciddi bir teknoloji var
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TechnoKolik199 5 yıl
Teknoloji nasıl hızlı ilerliyor ya
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