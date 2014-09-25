Panasonic 360 derecelik 4K izleme yapabilen güvenlik kamerasını tanıttı





Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik sektöründe de önemli atılımların yaşandığına şahit oluyoruz. Geçmişte kötü çözünürlükler yüzünden ayrıntı vermekte zorlanan güvenlik kameraları artık en ince detayına kadar objeleri tespit edebiliyor.





Panasonic tarafından duyurulan WV-SF481 adlı kamera, 360 derecelik 4K izleme ve kayıt yapabiliyor ve bankacılık, perakende veya lojistik gibi uygulamaları hedefliyor. Çok daha geniş bir alanda çok daha fazla detay yakalayabilen kamera sayesinde daha az kamera ile daha fazla kapsama alanı izlenebiliyor.





Panasonic'in yeni kamerası ısı haritası çıkarmadan insan sayımına kadar pek çok analizi de entegre araçları ile yapabiliyor. Kameranın 1/1.7 inçlik sensörü siyah beyaz modda bile 0.05 lümene kadar düşük ışık değerinde çalışabiliyor. Bu sayede gerçek manada gece ve gündüz geçişleri de anlaşılabiliyor. Cihaz ilk 4K gece-gündüz kamerası olma ünvanını da ele geçiriyor. Cihazın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.