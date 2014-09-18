Panasonic, 4K video kaydı yapabilen kompakt dijital kamerasını duyurdu





Köln'de devam etmekte olan Photokina 2014 görüntüleme sistemleri fuarında tabiri yerindeyse 1 inçlik sensör akımı yaşanıyor diyebiliriz. Pek çok firma bas-çek kompakt kamera modellerine bu sensörü koymaya başladı.





Android işletim sistemli ilk modelinden sonra Panasonic'in ikinci 1 inçlik sensör taşıyan kompakt kamerası Lumix DMC-LX100 oldu. Cihazda 12.8MP çözünürlükte Micro Four Thirds MOS yığın sensör yer alırken, Leica f/1.7-2.8 lensi de 24-75mm odak aralığı sağlıyor.





2.7MP çözünürlüğündeki elektronik vizör yanında 3 inçlik 921 000 piksel çözünürlükte dokunmatik bir LCD ekran da yer alıyor. Venus Engine görüntü işlemcisi ile gücünü artıran cihaz 4K video kaydı yaparken aynı anda 30 kare/saniye hızında 8MP çözünürlükte sabit görüntüler de alabiliyor.





Maksimum 12800 ISO değerine sahip olan Lumix DMC-LX100 11 kare/saniye hızında çoklu çekim yapabiliyor. RAW dosyaları kendi içerisinde işleyebilen kamera WiFi ve NFC bağlantılarına sahip. Ekim ay sonlarında piyasaya çıkması beklenen ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.dpreview.com/previews/panasonic-lumix-dmc-lx100