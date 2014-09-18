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Panasonic, 4K video kaydı yapabilen kompakt dijital kamerasını duyurdu

4 yıl
1,2b
1
100
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, 4K video kaydı yapabilen kompakt dijital kamerasını duyurdu

Köln'de devam etmekte olan Photokina 2014 görüntüleme sistemleri fuarında tabiri yerindeyse 1 inçlik sensör akımı yaşanıyor diyebiliriz. Pek çok firma bas-çek kompakt kamera modellerine bu sensörü koymaya başladı.

Android işletim sistemli ilk modelinden sonra Panasonic'in ikinci 1 inçlik sensör taşıyan kompakt kamerası Lumix DMC-LX100 oldu. Cihazda 12.8MP çözünürlükte Micro Four Thirds MOS yığın sensör yer alırken, Leica f/1.7-2.8 lensi de 24-75mm odak aralığı sağlıyor. 

2.7MP çözünürlüğündeki elektronik vizör yanında 3 inçlik 921 000 piksel çözünürlükte dokunmatik bir LCD ekran da yer alıyor. Venus Engine görüntü işlemcisi ile gücünü artıran cihaz 4K video kaydı yaparken aynı anda 30 kare/saniye hızında 8MP çözünürlükte sabit görüntüler de alabiliyor. 

Maksimum 12800 ISO değerine sahip olan Lumix DMC-LX100 11 kare/saniye hızında çoklu çekim yapabiliyor. RAW dosyaları kendi içerisinde işleyebilen kamera WiFi ve NFC bağlantılarına sahip. Ekim ay sonlarında piyasaya çıkması beklenen ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.  

http://www.dpreview.com/previews/panasonic-lumix-dmc-lx100 Yorum Yaz
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garf33 4 yıl
Panasonic türkiye pazarından çekildiğini biliyorum ben. Yani getirenler de spot olarak getiriyordur. Bu durumda görmeden denemeden dokunmadan internet sitesinden alınmaz bence. İmkan varsa gidilip görülüp denenip alınmalı.
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eyozgurluk 4 yıl garf33
hocam canon 650d yi ben spot olarak aldım ama hiçbir sorun olmadı burda asıl mesele satıcı. Facede 4000 begenisi var ama paylaşımlarının çoğuna hiç begeni yok, sitesi de bana biraz soğuk geldi.
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koçari 4 yıl garf33
garf33

Panasonic türkiye pazarından çekildiğini biliyorum ben. Yani getirenler de spot olarak getiriyordur. Bu durumda görmeden denemeden dokunmadan internet sitesinden alınmaz bence. İmkan varsa gidilip görülüp denenip alınmalı.

panasonic.com/...
Panasonic turkiye 2014 yazıyor ? emin misin çekildiklerine.
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garf33 4 yıl
hayyamcarsisi.com/...


Gelmiş 2594 tl:)
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eyozgurluk 4 yıl garf33
Hocam sizce bu ürü gerçekten o ürün mü ,site güvenilr mi?
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eyozgurluk 4 yıl garf33
Numarayı aradım ithalatçı garantilidir denildi.
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eyozgurluk 4 yıl garf33
Hocam bu ürünün tamir edilmiş olan refurbished olma ihtimali var mı?
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magicboyguccino 4 yıl
yorumlarımı cihazları kullanmış yada kullanmakta olan biri olarak yaptım


Karşılaştırma için koyduğunuz gm1 gripli. Gripsiz olarak sony'den daha ufak. kalınlık olarak sony biraz daha iyi.

lf1 için yorumunuza katılmıyorum, zaten her ikisi aynı sınıfta değil, özellikle şunu belirttim;

"hatta çok para vermek istemiyorsanız aynı sınıfta olmasa bile panasonic lf1 bile iş görür."

Bu kadar para verilen bir cihazın açıkcası cepte taşınmayacağını düşünüyorum, kılıf ile taşınır (bende kılıf yada çantada taşıyorum. ekranlara kesinlikle koruyucu cam takıyorum) Bu nedenle pocketable kavramı biraz göreceli bir kavram olarak
kalıyor.

Kompak kavramıda biraz havada kalıyor, cihazlar ufaldıkca elde tutuşu ve kontrolü zor oluyor , rx100 elimden kayıp düşmesin diye gariz deri skin ile kaplamıştım, aynı yorumu gm1 içinde yapabilirim. bu cihazların enine biraz daha geniş olması gerekiyor yada grip ile problemi çözmeniz gerekiyor. rx100 iii de olduğu gibi. )

belirttiğiniz gibi daha iyi kompakt makinalar var.

paranız varsa ve amaç sadece fotoğraf çekmek ise önerim ricoh gx (apsc) dir.

lx100 ciddi bir cihaz olacak gibi duruyor. Ancak ortalıkta henüz çok fazla kullanım yorumları yok. Piyasaya çıkınca eksisi ve artısı
ortaya çıkacaktır.



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Pexo 4 yıl
Panasonic görüntü kalitesi iyi değil sözüne kesinlikle katılmıyorum. LX7 kullandım mükemmeldi. daha yeni sattım LX100 yada Leica versiyonu dlux type109 almak için.

LX7 boyut olarak RX100 ile hemen hemen aynıydı ama cebe sığacak gibi değildi.. yani cepten kasıt nedir?
ceket veya mont cebi ise LX100 de oraya girer. Gömlek cebi için RX100 de sıkıntı yaratır.

LX7 de herşey mükemmeldi ama ayarlar için menüden oradan buradan uğraşmak çok sıkıntılıydı.. bakıyorum RX100 3 versiyon çıkarttı ama en ufak bir düzletme yapmadı ayen menülerde boğuşman gerekiyor. .. oysa LX100 de tüm ayarlar düğmeler ile gövde üzerine konmuş. resmen DSLR yi compact hale getirmişler ki Nikon D5000 D3000 serilerinde bile tek tekerlek var.. burada hem diyaframı hem enstantaneyi hatta EV kontrolunu gövde üzerinden yapabiliyorsun


SONY RX100 III te neden bilinmez Hot shoe koymayarak kullanıcıyı dahili flaşa mahkum etmiş.. benim LX7 ile kullandığım METZ'in küçük ama bouncing yapabildiğim flaşı ile kapalı mekanda çektiğim hiç bir fotoğrafı SONY bu durumda çekemiyor..
LX100 de DE HOTSHOE olması tercih etmemdeki önemli sebeplerden biri.

Lens hızları aynı olaak görülse de m4/3 sensöre bu kadar hızlı lens koymak 1" sensöre koymak ile aynı değildir.. Sensör alanı büyüdükçe lens fiyatlarındaki artışı FX ve DX lenslerin arasındaki fiyat farkından hepimiz biliyoruz.
dolayısıyla M43 sensörde 24-75 f1,7-f2,8 lens çok ciddi bir teknolojidir. Yabana atmamak lazım.

Compact makineye ilk kez 1" sensör koyarak bu pazarda bize böyle güzel makineler kullanma şansını yaratan Sony de yakında mutlaka gerekli cevabı verecektir ama gerek sensör farkı, gerek kullanım kolaylığı, hotshoe ve 4K Video göz önüne alındığında SONY RX100 serisi LX 100 e karşı kullanıcıya sadece biraz küçük olmaktan başka bir şey vermiyor.. onun için de bana göre LX100 e şu an için rakip olmaktan çok uzak.

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AlgoMan 4 yıl magicboyguccino
magicboyguccino

yorumlarımı cihazları kullanmış yada kullanmakta olan biri olarak yaptım


Karşılaştırma için koyduğunuz gm1 gripli. Gripsiz olarak sony'den daha ufak. kalınlık olarak sony biraz daha iyi.

lf1 için yorumunuza katılmıyorum, zaten her ikisi aynı sınıfta değil, özellikle şunu belirttim;

"hatta çok para vermek istemiyorsanız aynı sınıfta olmasa bile panasonic lf1 bile iş görür."

Bu kadar para verilen bir cihazın açıkcası cepte taşınmayacağını düşünüyorum, kılıf ile taşınır (bende kılıf yada çantada taşıyorum. ekranlara kesinlikle koruyucu cam takıyorum) Bu nedenle pocketable kavramı biraz göreceli bir kavram olarak
kalıyor.

Kompak kavramıda biraz havada kalıyor, cihazlar ufaldıkca elde tutuşu ve kontrolü zor oluyor , rx100 elimden kayıp düşmesin diye gariz deri skin ile kaplamıştım, aynı yorumu gm1 içinde yapabilirim. bu cihazların enine biraz daha geniş olması gerekiyor yada grip ile problemi çözmeniz gerekiyor. rx100 iii de olduğu gibi. )

belirttiğiniz gibi daha iyi kompakt makinalar var.

paranız varsa ve amaç sadece fotoğraf çekmek ise önerim ricoh gx (apsc) dir.

lx100 ciddi bir cihaz olacak gibi duruyor. Ancak ortalıkta henüz çok fazla kullanım yorumları yok. Piyasaya çıkınca eksisi ve artısı
ortaya çıkacaktır.





Ne zamandır yazacağım ama yazamadım. GM1 gripli demişsiniz de aynı fotoğraftaki RX100 de gripli. Ayrıca GM1'i lenssiz kullanıyorsunuz galiba
Lenssiz dünyanın isterse en ufak gövdesi olsun o şekilde kullanılamayacağına göre GM1'in üzerinde grip var demek çok mantıksız bir yaklaşım. Lens takılı iken karşılaştırma yapmak lazım.
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face1tr 4 yıl
aynasız, objektifi değişebilen bi model mi bu? kompakt derken neyi kast ediyorsunuz
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Nevi şahsına münhasır 4 yıl
Kaynak tıklanmıyor.
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kakarikikiri 4 yıl
panasonic güzel cihazlar üretiyor, ufacık makinalarına insanı mest eden özellikler ekliyor, özellikle video sektörü için. nikonu zaten bu konuda es geçiyorum, bir iddaları yok zaten ama canon yenilik üretmezse pazarını kaybedebilir gibi geliyor.
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Resident 4 yıl
"...yığın sensör" de yer alan "yığın" neyin karşılığı acaba?
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skylineGTR_34 4 yıl
Ingilizcesi "Stack". Ustte asil isi yapan sensor var altta iletisimi saglayan devreler, 9 kat gofret gibi yani
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scanner66 4 yıl
tek dolumla 500-600 çekim yapabiliyor deyin artık şu canavarlardan birine
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olağan_şüpheli 4 yıl scanner66
scanner66

tek dolumla 500-600 çekim yapabiliyor deyin artık şu canavarlardan birine


dpreview e göre 300 kare çekiyor


ama kamera harbiden on numara. 1 imci bile aşmışlar. elektronik vizörde var.diiyafram çok iyi. fiyatıda güzel olursa tadından yenmez. dahili flaş yok ama.
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