Panasonic, 60x zoom özellikli geniş açıya sahip LUMIX DMC-FZ70 kamera modelini duyurdu





Görüntüleme teknolojileri alanındaki devlerden birisi olan Panasonic, zoom konusunda çıtayı yukarı çekecek yeni LUMIX DMC-FZ70 kamera modelinin duyurusunu yaptı.





16.1MP çözünürlükte bir MOS yığınlı sensöre ve 20mm-1200mm açıklığındaki lense sahip olan FZ70, 60x optik zoom ile kategorisinde liderliğe yükseliyor. Ürün Akıllı Çözünürlük teknolojisi ile zoom seviyesini 120x'e kadar çıkarıyor.





Model f/2.8-f/5.9 diyafram açıklığına sahipken, Venus görüntü işleme motoru ile düşük ışıkta da en iyi sonucu veriyor.





FZ70; AVCHD ve MP4 formatında 1080i ve 60i çözünürlükte videolar çekerken, gelişmiş optik imaj sabitleme POWER O.I.S. ve 60x zoom özelliği de eşlik ediyor. Wind Shield Zoom Microphone teknolojisi ve Dolby Digital Stereo Creator ile önceki modellere göre yüzde 70 oranında gürültü azaltılıyor.





FZ70, 9 kare/saniye hızında tam çözünürlükte sıralı çekim yaparken, otomatik flaş ile de destekleniyor. Modelde toplam 28 farklı efekt yer alırken, bunların bir kısmı videolara da uygulanabiliyor. Modelin fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor.