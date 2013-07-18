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Panasonic, 60x zoom özellikli geniş açıya sahip LUMIX DMC-FZ70 kamera modelini duyurdu

5 yıl
4b
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35
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, 60x zoom özellikli geniş açıya sahip LUMIX DMC-FZ70 kamera modelini duyurdu

Görüntüleme teknolojileri alanındaki devlerden birisi olan Panasonic, zoom konusunda çıtayı yukarı çekecek yeni LUMIX DMC-FZ70 kamera modelinin duyurusunu yaptı.

16.1MP çözünürlükte bir MOS yığınlı sensöre ve 20mm-1200mm açıklığındaki lense sahip olan FZ70, 60x optik zoom ile kategorisinde liderliğe yükseliyor. Ürün Akıllı Çözünürlük teknolojisi ile zoom seviyesini 120x'e kadar çıkarıyor. 

Model f/2.8-f/5.9 diyafram açıklığına sahipken, Venus görüntü işleme motoru ile düşük ışıkta da en iyi sonucu veriyor. 

FZ70; AVCHD ve MP4 formatında 1080i ve 60i çözünürlükte videolar çekerken, gelişmiş optik imaj sabitleme POWER O.I.S. ve 60x zoom özelliği de eşlik ediyor. Wind Shield Zoom Microphone teknolojisi ve Dolby Digital Stereo Creator ile önceki modellere göre yüzde 70 oranında gürültü azaltılıyor. 

FZ70, 9 kare/saniye hızında tam çözünürlükte sıralı çekim yaparken, otomatik flaş ile de destekleniyor. Modelde toplam 28 farklı efekt yer alırken, bunların bir kısmı videolara da uygulanabiliyor. Modelin fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor.

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SariSabrioglu 5 yıl en beğenilen
Ben Lumia 1020 diyorum.
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veteriner69 5 yıl
murdocklawless

titreşim engellemesi yoksa f5.9 ve 1200mm de silüet çeker ancak.


Olmaması mümkün mü? Taa en başından beri FZ modellerinde hep oldu. Bu modelde de Power OIS var. (Optical Image Stabilization)
Çok saçma bir yorum olmuş sizin ki.
murdocklawlesstitreşim engellemesi yoksa f5.9 ve 1200mm de silüet çeker ancak.Olmaması mümkün mü? Taa en başından beri ...
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Metabolism 5 yıl
Ucundaki objektif değil soba borusu mübarek.
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DH Misafiri 4 yıl
Almayın almayın. Ucuzlasın.
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keskinbey 5 yıl
Yüksek zoom ve lumix. Rakipleriyle yarış halinde ve piyasada söz sahibi. Sadece zoom için alınabilir belki ama fotoğraf kalitesinden hayli ödün verilmiş gibi duruyor. Lensi leica değil, bu fiyatta biraz daha hesaplı olmasında yardımcı faktör olmuş. Küçük sensör ve yüksek mp değerleriyle zaten fotoğraf kalitesiyle hayli oynanmış. Bir fz150 kullanıcısı olarak 24x zoom yaparak çektiğim fotoğrafları beğenemiyorken bunun 60X zoom değeri sanırım hiç ilgimi çekmeyecek.
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ReCoMaX 5 yıl
ohaaa
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ironman 5 yıl
Piyasada yok şimdilik Almak isterdim..
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ŞahEser 5 yıl
Yeni gözdemiz bu oldu desenize :) Yurt dışında 399 dolardan satılıyor bize gelince 2000 liradan satışa sunarlar herhalde... Eğer fotoğraf kalitesi Fz200 ayarında (olmaz gibi ama) olursa yurtdışından almak gerekiyor :)
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kadirt 5 yıl
Zum hastalarına bire bir.
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bayar28 5 yıl
bızım Fz50 cok ufak kaldı....;))
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ironman 5 yıl
Manyak bir ZoooM
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mesincır 5 yıl
Yurt dışı Fiyatı 399 dolar olacakmış. Sanırım Panasonic rekabet için biraz ucuza kaçmış. Birkaç örnek fotoğraf pek hoşuma gitmedi. Belki daha iyileri gelir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

optyczne.pl/...
1 Yanıt Yanıtla
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zerocontrol 5 yıl
murdocklawless
titreşim engellemesi yoksa f5.9 ve 1200mm de silüet çeker ancak.

Silüettin ne olduğu hakkında bir fikrin yok galiba
google.com.tr/...
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veteriner69 5 yıl
murdocklawless

titreşim engellemesi yoksa f5.9 ve 1200mm de silüet çeker ancak.


Olmaması mümkün mü? Taa en başından beri FZ modellerinde hep oldu. Bu modelde de Power OIS var. (Optical Image Stabilization)
Çok saçma bir yorum olmuş sizin ki.
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Metabolism 5 yıl
Ucundaki objektif değil soba borusu mübarek.
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