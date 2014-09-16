Panasonic, Android işletim sistemli kamerasını resmiyete kavuşturdu

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Dijital fotoğraf makinası sektöründe Android işletim sistemi entegrasyonu tüketici tarafında büyük ilgi görmedi ancak üreticiler halen bu seçenekten vazgeçmiş değil. Panasonic'in son ürünü de bunu gösteriyor.
Firmanın tanıttığı Lumix DMC-CM1 dijital kamera, piyasadaki pek çok üst seviye akıllı telefon ile yarışacak donanıma sahip. Cihazın 4.7 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük yer alıyor ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, 2600mAh gücünde batarya ve 21mm kalınlığında gövde şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Kamera tarafında ise 1 inçlik 20MP çözünürlüğünde bir CMOS yığın sensöre yer veren cihaz f/2.8 Leica DC Elmarit lens kullanıyor. 4K video kaydı yapabilen cihaz 100-25600 ISO aralığına sahip. Cihaz 900 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında Fransa ve Almanya'da satışa sunulacak.
http://www.technobuffalo.com/2014/09/15/panasonic-cm1-crams-a-1-inch-image-sensor-into-an-android-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
saygılarımla,
Birkan BİLEN
normal akıllı telefon boyutlarının çok dışına çıkmadıkça optik zoom koyamazlar çünkü sensör boyutu büyük olduğu için optik zoomlu bir lens bu aleti telefon boyutlarından çıkarıp aynasız fotoğraf makinesi boyutlarına getirirdi.
1 inçlik bir sensörlü makine için üretilmiş 3-4 x'lik zooma sahip bir lens bile bu kadar oluyor:
yani panasonic o lensi gene iyi küçültmüş de cep telefonu boyutlarında bir makineye sığabilecek hale getirmiş, aksi takdirde pantolon cebine sığmayan sıradan bir kompakt makine olurdu.
samsung'un daha küçük sensörlü s4 zoom'u bile normal bir cep telefonu sayılamayacak kadar çıkıntılı ve kaba:
engadget.com/...
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