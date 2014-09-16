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Panasonic, Android işletim sistemli kamerasını resmiyete kavuşturdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, Android işletim sistemli kamerasını resmiyete kavuşturdu

Dijital fotoğraf makinası sektöründe Android işletim sistemi entegrasyonu tüketici tarafında büyük ilgi görmedi ancak üreticiler halen bu seçenekten vazgeçmiş değil. Panasonic'in son ürünü de bunu gösteriyor. 

Firmanın tanıttığı Lumix DMC-CM1 dijital kamera, piyasadaki pek çok üst seviye akıllı telefon ile yarışacak donanıma sahip. Cihazın 4.7 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük yer alıyor ve 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, 2600mAh gücünde batarya ve 21mm kalınlığında gövde şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Kamera tarafında ise 1 inçlik 20MP çözünürlüğünde bir CMOS yığın sensöre yer veren cihaz f/2.8 Leica DC Elmarit lens kullanıyor. 4K video kaydı yapabilen cihaz 100-25600 ISO aralığına sahip. Cihaz 900 Avro fiyat etiketi ile Kasım ayında Fransa ve Almanya'da satışa sunulacak.  

http://www.technobuffalo.com/2014/09/15/panasonic-cm1-crams-a-1-inch-image-sensor-into-an-android-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 4 yıl
1 inç yerine 2/3 inç olsa ve 8 mp koysa daha ince gövdeye sahip olurdu.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Türkiyeye gelse ilk alan ben olurum :)
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Tdyromer 4 yıl
S4 Zoom telefon deyip buna kamera demek ayıptır. Aslında fiyatı 2500-3000 bandınada olsa bizde değil ama Global pazarda çok satar
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BirkanBilen 4 yıl
Bu sensöre optik zoom koymamak enterasan.Optik zoom koyup ip 68 sertifikası alsalarmış iyi olurmuş.Fotoğraf ve video özelliği gayet iyi Leica lensleri fotoğrafla uğraşan herkez bilir fakat Şu an için xperia z3 compact daha ideal gözüküyor.Fakat Leica kullanmış biri olarak resimler mükemmel.Bu telefonun bir sonraki versiyonu olursa bu telefona optik zoom koymaları şart.
saygılarımla,
Birkan BİLEN
1 Yanıt Yanıtla
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tarsusian 4 yıl BirkanBilen
BirkanBilen

Bu sensöre optik zoom koymamak enterasan.Optik zoom koyup ip 68 sertifikası alsalarmış iyi olurmuş.Fotoğraf ve video özelliği gayet iyi Leica lensleri fotoğrafla uğraşan herkez bilir fakat Şu an için xperia z3 compact daha ideal gözüküyor.Fakat Leica kullanmış biri olarak resimler mükemmel.Bu telefonun bir sonraki versiyonu olursa bu telefona optik zoom koymaları şart.
saygılarımla,
Birkan BİLEN

normal akıllı telefon boyutlarının çok dışına çıkmadıkça optik zoom koyamazlar çünkü sensör boyutu büyük olduğu için optik zoomlu bir lens bu aleti telefon boyutlarından çıkarıp aynasız fotoğraf makinesi boyutlarına getirirdi.
1 inçlik bir sensörlü makine için üretilmiş 3-4 x'lik zooma sahip bir lens bile bu kadar oluyor:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yani panasonic o lensi gene iyi küçültmüş de cep telefonu boyutlarında bir makineye sığabilecek hale getirmiş, aksi takdirde pantolon cebine sığmayan sıradan bir kompakt makine olurdu.
samsung'un daha küçük sensörlü s4 zoom'u bile normal bir cep telefonu sayılamayacak kadar çıkıntılı ve kaba:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sinoka 4 yıl
Yanlış kategoriye sokmayalım, en iyi kameralı telefon değil, çünkü bu telefonlu kamera!, zaten kamera için qualcomm işlemcisini kullanmıyor, kendi venus işlemcisini kullanıyor. Tabi bu da maliyeti vs artırıyor.
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Xloud 4 yıl
Cihazın asıl olayı telefon olması atlamanız ilginç...
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Stanislas Xavier 4 yıl
Cihaz cep telefonu ve S800 değil 801 yongası var.
engadget.com/...
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mcebi001 4 yıl
Ben sabahtan berı gsmarenadan baslayarak ıncelıyorum 801cpu mevcut,sadece 1080p de 30fps kayıt mevcut
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tamtamam 4 yıl
bu fiyatı hakedecek bir donanım yok,android desteğinden ötürü fiyat bu ise almayalım,çıkmasın,droidli kamera.
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MrKemal17 4 yıl
En iyi kameralı telefon belli oldu.


Tanıtım Videosu
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blackzeros 4 yıl
bu alet telefon zaten ,sanirim kaynakları iyi takip etmiyorsunuz.
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