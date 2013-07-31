Panasonic, Android işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı KX-PRX120 sabit telefonunu duyurdu









Mobil cihazlarda sıkça gördüğümüz mobil işletim sistemi ve dokunmatik ekranlar artık sabit telefonlarda da yer almaya başladı. Bu tarz telefonlar taşınabilirlik açısından büyük mesafeler sunmasa da artık bir akıllı telefon gibi işlev görebiliyor. Panasonic'in geliştirdiği KX-PRX120, DECT telefon serisine yeni bir hava ve tecrübe katmayı amaçlıyor.





Model 3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte kapasitif dokunmatik LCD ekran yer alıyor. Android 4.0 işletim sistemi ile birlikte sayısı uygulamayı indirerek kurabiliyorsunuz. WiFi, Bluetooth ve GPS ile kablosuz bağlantı ve konumlama işlevleri yerine getirilebiliyor.





Ön kısımda 0.3MP çözünürlükte bir kamera yeterli görünürken, microSD/SDHC kartlarla hafıza artırılabiliyor ve 1450mAh gücündeki batarya ile gerekli olan enerji sağlanıyor. Batarya microUSB üzerinden şarj ediliyor.





Sabit telefon olarak ise gelen ve giden arama engelleme özelliği, 6 cihaza kadar ana istasyona bağlama imkanı, arayan numara ve isim gösterme, arayan numara hafızası, 40 dakikalık telesekreter desteği şeklinde özellikleri saymak mümkün.





Panasonic KX-PRX120 böylece hem sabit telefon kullanımını hem de Skype gibi çevrimiçi iletişim olanaklarını kullanımını tek cihazda sunmayı başarıyor. Modelin satış tarihi bilinmezken fiyatının 250$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/panasonic-android-home-phone-251084/