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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, Android işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı KX-PRX120 sabit telefonunu duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, Android işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı KX-PRX120 sabit telefonunu duyurdu


Mobil cihazlarda sıkça gördüğümüz mobil işletim sistemi ve dokunmatik ekranlar artık sabit telefonlarda da yer almaya başladı. Bu tarz telefonlar taşınabilirlik açısından büyük mesafeler sunmasa da artık bir akıllı telefon gibi işlev görebiliyor. Panasonic'in geliştirdiği KX-PRX120, DECT telefon serisine yeni bir hava ve tecrübe katmayı amaçlıyor.

Model 3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte kapasitif dokunmatik LCD ekran yer alıyor. Android 4.0 işletim sistemi ile birlikte sayısı uygulamayı indirerek kurabiliyorsunuz. WiFi, Bluetooth ve GPS ile kablosuz bağlantı ve konumlama işlevleri yerine getirilebiliyor. 

Ön kısımda 0.3MP çözünürlükte bir kamera yeterli görünürken, microSD/SDHC kartlarla hafıza artırılabiliyor ve 1450mAh gücündeki batarya ile gerekli olan enerji sağlanıyor. Batarya microUSB üzerinden şarj ediliyor. 

Sabit telefon olarak ise gelen ve giden arama engelleme özelliği, 6 cihaza kadar ana istasyona bağlama imkanı, arayan numara ve isim gösterme, arayan numara hafızası, 40 dakikalık telesekreter desteği şeklinde özellikleri saymak mümkün. 

Panasonic KX-PRX120 böylece hem sabit telefon kullanımını hem de Skype gibi çevrimiçi iletişim olanaklarını kullanımını tek cihazda sunmayı başarıyor. Modelin satış tarihi bilinmezken fiyatının 250$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/panasonic-android-home-phone-251084/ Yorum Yaz
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Strange Night 6 yıl en beğenilen
14 Dec 2012

ağır mağara
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Nokia Specialist 6 yıl
Ekrem71 pişmanlıktır
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Nokia Specialist 6 yıl
Real Racing ve custom rom la adam olur
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pohuman 6 yıl
Haber editörü ve mağara uyumu.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
tutmaz
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Konungariket Sverige 6 yıl
türkiyeye gelirse 1000-1300 tl den aşağı olmaz bu cihaz ve yatar
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DH Misafiri 6 yıl
Donanım özelliklerinden pek bahsedilmemiş ama skype aramaları için alınabilir böyle bir cihaz. Bi yandan pcde oyun oynarken yanındaki ev telefonuyla skype konferansına girmek hoş olur.Oyunda yüklenebiliyorsa oh ne âlâ.
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onur01651 6 yıl
Ev çocuğu bunu alır, oyununu oynar, şarjını bitirir, yerine koymaz, telefon da çalmaz....
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kasim33 6 yıl
internet olmadan bi işe yaramazki
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@CAN@ 6 yıl
Bildiğin Galaxy y nin ev için olanı bu.
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Strange Night 6 yıl en beğenilen
14 Dec 2012

ağır mağara
2 Yanıt Yanıtla +9
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DraGonS 6 yıl Strange Night
Don't Wake Me Up

14 Dec 2012

ağır mağara

Bende nereden okuyorsun diye en az 20 sn inceledim resmi. Ekranın ortasında koskoca tarih varmış :D Ama tespit mükemmel.
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etlik 6 yıl Strange Night
Don't Wake Me Up

14 Dec 2012

ağır mağara

Güzel bir keşif oldu.
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onsos1100 6 yıl
ah ulen daha dün aklıma gelmişti böyle birşey gerçi daha gelişmiş birşey düşünüyordum ama bugün japonlar yapmış
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