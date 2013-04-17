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Panasonic G6 dijital fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic G6 dijital fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Panasonic tarafından yeni Lumix GF6 fotoğraf makinesi ile duyurulmasını beklediğimiz ancak geçtiğimiz hafta yapılan resmin duyuru kapsamında karşımıza çıkmayan G6 modeli için yeni bilgiler ortaya çıktı.
Yüksek doğruluk oranına sahip olarak geçilen bilgilere göre lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds yapısına sahip olarak piyasaya gelecek olan yeni G6 kompakt fotoğraf makinesi, 16MP çözünürlüğünde sensöre, yeni geliştirilmiş Venus Engine görüntü işleme motoruna, mikrofon girişine, hali hazırda piyasada olan Panasonic G5 fotoğraf makinesi ile benzer gövde yapısına ve yine piyasada satılmakta olan Panasonic GH2 fotoğraf makinesine yakın video kalitesine sahip olacak.
Panasonic'ten beklenen diğer bir fotoğraf makinesi olan LF1 ile beraber önümüzdeki haftanın sonunda duyurulması beklenen G6, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

http://www.43rumors.com/ft5-g6-bits/ Yorum Yaz
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