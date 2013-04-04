Panasonic, Lumix DMC-FH10 kompakt fotoğraf makinesinin satışına başlandı

Fotoğraf sektöründe başarılı ürünleri olan Panasonic, ilk olarak Cp+2013 fuarında sergilediği Lumix DMC-FH10 kompakt fotoğraf makinesinin satışına başlandı.

Panasonic tarafından geliştirilen ve Lumix DMC-FH10 ismine sahip olan model, kompakt ve oldukça şık bir gövde yapısına sahip. Teknik olarak 16.1MP 1/2.33" CCD sensöre, 5 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Lumix DC Vario 24-120mm (5 grup 6 element) lense, 2.7" 230 nokta TFT LCD ekrana, 720P HD video çekim kapasitesine, MEGA O.I.S optik görüntü sabitleme teknolojisine, saniyede 10 kare gibi yüksek bir seri çekim hızına ve karanlık ortamlarda daha rahat çekimler için dahili flaş desteğine sahip.

Üzerinde USB2.0 ve AV çıkışları yer alan FH10, akıllı otomatik ve sahne modları ile kullanıcıların rahat ve kaliteli fotoğraflar çekmesine imkan tanıyorken, yüksek hızda otomatik netleme sistemi ile hiçbir anın kaçırılmamasını sağlıyor. Çektiği video ve fotoğrafları 90MB dahili hafızası yayında SD/SDHC ve SDXC kartlar üzerine aktarabilen model, 93.0x54.6x18.0mm boyutlara ve 85gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip.

Panasonic tarafından yurt dışında satışına başlanan Lumix DMC-FH10 kompakt fotoğraf makinesi 99$ fiyat etiketine sahip. Ürünün ülkemizde satış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/910528-REG/panasonic_dmc_fh10k_lumix_dmc_fh10_digital_camera.html