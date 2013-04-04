Panasonic Lumix DMC-GF6 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı





Ürettiği başarılı fotoğraf makinesi modelleri ile tanıdığımız Panasonic'in 9 Nisan tarihinde resmi duyurusunu yapması beklenen fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Panasonic tarafından 9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak olan Lumix GF6 Micro Four Thirds sistem fotoğraf makinesi, teknik olarak 16MP sensöre, daha hızlı otomatik netleme performansına, daha güçlü görüntü işlemcisine ve daha üst seviye hissiyat sağlayacak gövdeye sahip olması belirtilen modelin son gelen bilgilere göre kablosuz bağlantı özelliği de yer alacak. Engadget tarafından ortaya çıkarılan bilgiye göre Tayvan Ulusal Haberleşme Komisyonunun sertifikalandırma testini geçen Lumix GF6, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneği ile beraber piyasaya çıkacak.

9 Nisan tarihinde bütün özellikleri belli olacak olan Panasonic Lumix GF6 fotoğraf makinesi büyük merakla bekleniyor.





http://www.engadget.com/2013/04/03/panasonic-lumix-gf6-passes-through-taiwan-certification-with-wifi/