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Panasonic, Lumix G Vario 14-42mm F/3.5-5.6 II ASPH lensini resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, Lumix G Vario 14-42mm F/3.5-5.6 II ASPH lensini resmi olarak duyurdu
Dünya elektronik devlerinden olan Panasonic, Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu Lumix G Vario 14-42mm F/3.5-5.6 II ASPH lensini duyurdu.
Duyurusu yapılan Panasonic Lumix G Vario 14-42mm F/3.5-5.6 II ASPH lens, Micro Four Thirds sistem standartları doğrultusunda üretilmiş bir lens. Panasonic'in Mega O.I.S isimli optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip olan lens, geniş açı sağlayabilen yapısı sayesinde manzara ve portre çekimleri için ideal olarak gösteriliyor. Lensin teknik özelliklerine bakmak gerekirse;
- Maksimum F/3.5-5.6 , Minimum F/22 diyafram oranı
- 7 diyafram bıçağı
- Dahili görüntü sabitleme teknolojisi
- 110gr ağrılık oranı
- 46mm filtre çapı
- 8 grup 9 element lens yapısı
- Micro Four Thirds sistemler ile uyumluluk

Çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında bilgi verilmeyen lensin, ayrı olarak ya da Panasonic'in DMC-GF5 ve DMC-G5 isimli fotoğraf makineleri ile kit lens olarak verilebileceği söyleniyor.

http://www.photographyblog.com/news/panasonic_lumix_g_vario_14-42mm_f_3.5-5.6_ii_asph._mega_o.i.s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jeofizikci 6 yıl
eski versiyona göre bir gıdım küçültülmüş. filtre çapı 52mmden 46mm inmiş, olympus 14-42mm seviyesine inmiş.
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