Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic Lumix G5 Eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic'in bu ay başında Macaristan'da gerçekleşen Panasonic Dijital Görüntüleme Semineri 2012'de tanıttığı tek lensli aynasız fotoğraf makinesi Lumix G5, Eylül ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunulacak.

Dijital tek lensli aynasız fotoğraf makinesi (DSLM) ailesinin bir üyesi olan Lumix G5, 16 megapiksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre (Four Thirds) ve Venus Engine VII FHD görüntü işlemcisine yer veriyor. 

Kamera; 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) çözünürlüklerde video kaydedebiliyor. Depolama kapasitesi ise SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. 

Modelde; 160 ile 12.800 arasında ISO değeri , saniyede 6 karelik seri çekim, 3 inçlik 920.000 piksel dokunmatik LCD ekran, HDMI bağlantısı şeklinde özelliklere yer veriliyor. 

Serisinin Lumix G5k (14-42 mm'lik lens ile) modelinin satış fiyatı  2.399TL iken, Lumix G5x (45-150 mm'lik lens ile) modelinin satış fiyatı ise 2.699TL olarak belirlenmiş.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okatur 7 yıl
gerçekten fiyat fazla tuzlu bu fiyat ile ancak milyarderler alır onu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
DSLR konusu benim hep ilgimi cekmistir. Oldukca etkili modeller cok pahali iken bence uyduruk denilebilecek modellerde pahaliya satilmakta. Ancak fiyat performans konusunda panasonic lumix serilerinin oldukca iyi olduklarida bir gercek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 7 yıl
sony a35 daha ucuz
fiyat aşğıda olmazsa fazla satış rakamı yakalayamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MSI GT70 video inceleme "Performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim