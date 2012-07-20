Panasonic Lumix G5 Eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak

Panasonic'in bu ay başında Macaristan'da gerçekleşen Panasonic Dijital Görüntüleme Semineri 2012'de tanıttığı tek lensli aynasız fotoğraf makinesi Lumix G5, Eylül ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunulacak.





Dijital tek lensli aynasız fotoğraf makinesi (DSLM) ailesinin bir üyesi olan Lumix G5, 16 megapiksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre (Four Thirds) ve Venus Engine VII FHD görüntü işlemcisine yer veriyor.





Kamera; 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) çözünürlüklerde video kaydedebiliyor. Depolama kapasitesi ise SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor.





Modelde; 160 ile 12.800 arasında ISO değeri , saniyede 6 karelik seri çekim, 3 inçlik 920.000 piksel dokunmatik LCD ekran, HDMI bağlantısı şeklinde özelliklere yer veriliyor.





Serisinin Lumix G5k (14-42 mm'lik lens ile) modelinin satış fiyatı 2.399TL iken, Lumix G5x (45-150 mm'lik lens ile) modelinin satış fiyatı ise 2.699TL olarak belirlenmiş.







