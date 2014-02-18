Panasonic, Plazma TV Panel Geliştirme Tesisi'ni satıyor

Japon elektronik firmaları için karanlık günler sürüyor.Yakın zamanda Sony’nin Vaio markasını elinden çıkartmasından sonra bir diğer elektronik devi Panasonic’den de benzer bir hamle geldi.

Uzun süredir TV pazarında plazma çözümleriyle var olma savaşı veren, ancak pazarda Samsung ve LG gibi Güney Koreli rakiplerinin gerisinde kalan Panasonic, 2001 yılında açtığı plazma TV tesisini satma kararı aldı.

Kyoddo News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Panasonic’in, tesiste plazma TV panel geliştirme çalışmaları yaptığını, ancak TV pazarındaki etkinliğin zayıflamasıyla birlikte; tesisi elden çıkarma kararı aldığı belirtildi.

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