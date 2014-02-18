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Panasonic, Plazma TV Panel Geliştirme Tesisi'ni satıyor

5 yıl
7,3b
1
21
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Panasonic, Plazma TV Panel Geliştirme Tesisi'ni satıyor

Japon elektronik firmaları için karanlık günler sürüyor.Yakın zamanda Sony’nin Vaio markasını elinden çıkartmasından sonra bir diğer elektronik devi Panasonic’den de benzer bir hamle geldi.

Uzun süredir TV pazarında plazma çözümleriyle var olma savaşı veren, ancak pazarda Samsung ve LG gibi Güney Koreli rakiplerinin gerisinde kalan Panasonic, 2001 yılında açtığı plazma TV tesisini satma kararı aldı.

Kyoddo News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Panasonic’in, tesiste plazma TV panel geliştirme çalışmaları yaptığını, ancak TV pazarındaki etkinliğin zayıflamasıyla birlikte; tesisi elden çıkarma kararı aldığı belirtildi.


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albani 5 yıl en beğenilen
Sn.Shady haber için teşekkürler

Bana o tesisleri "bedava" verseler+finansal destek de verseler(üretim maliyetleri için ve diğer bazı giderler için) 2 yıl da zaman verseler,PDP panel nasıl satılır global pazara ispatlıyayım!
bu şekilde tesis de elden çıkmaz ve Pany bünyesin de kalır,ayrıca PDP için global pazara da hiç ihtiyaç yoktur;sadece USA/Canada market yeter de artar bile biraz da Avrupa olur iş biter.

Yine Meksika daki montaj tesisleri kullanılır(sanırım Pany oradaki fabrikayı da devretmişlerdi;USA/Canada market için tüm ana üreticiler panelleri Meksika da montajlıyorlar,maliyeti+taşıma riskleri v.s için
daha da düşürmek için)

PDP panel çok ciddi satar,ama bu herifler "işi bilmiyorlar"(çünkü bunların karşısına bir rakip çıkınca hemen çuvallıyorlar!!ana sorun burada "caponlar" için)

TFT-LCD devam ettiği müddetçe,PDP panel de devam eder hatta daha da uzun süre devam eder,çünkü "FILM" izleme olayı hala PDP ler de en iyisidir(Sinema ve PJ den sonra tabiki)
ayrıca bir de "hazır/alışmış" USA gibi işi bilen bir pazar varken PDP ler inanılmaz satar,ama adma gibi panel çıkaracaksın ve bunun adresi de zaten belli,bu caponlar sadece riske girmek
istemiyorlar ayrıca işi de hala bazı konularda bilemiyorlar!

PDP için bir sürü alternatifler vardır,Pio gibi bu işin "mektebi" varken ve "NEC" gibi de bir PDP Modül üretici varken,bunlarla işbirliği yapıp da PDP üretemeyen adama ben ne derim


Kaldıki o Pany nin tesisleri(bende bulunmuştum orada bir süre)fazla ihtiyaç da yoktur,hatta R&D ye de hiç gerek yoktur! yağ-un-şeker var iş helvayı yapmak da ama en önemlisi
iyi bir mal yapmak da!

Zaten el de iki tane Engine var(Kro ile Fuga) elde bir de NEC Modüller var=teknik olarak bazı HW leri de ekleyince KURO veya ELITE ve KRP den daha iyi PDP ler çıkacaktır!bunu altyapısı Pio da var,NEC de var
sadece işbirliği şart! bu herifler işte bunu bereremiyor ve hala R&D ile uğraşmak lazım v.s diye düşünüyorlarsa işte bu olmaz ama gerek de yok bu saatten sonra!

"Kafa" çalışmıyor bunlar da çünkü yakın geçmişte rekabet adına birbirlerini yediler(Pio yu batıran Pany olmuştu!)şimdi de KORE lier bunları yiyor


Bir kaç ana üretici(Pio-Pany-NEC hatta bir kaç üretici de girebilir) belli bir "bütçe" ayırıp,mevcut sistemi bile devam ettirseler(Engine lar değişecek ama)ortaya süper paneller çıkar,ayrıca R&D ye de
herhangi bir para ayrılmaz ve gerek de yok!

NEC de her ebat substrate-sheet ler yapılabiliyor ancak ebat olarak kesinlikle 50" ve altı olmayacağı gibi min.65" olmalıdır ve 70">>> üstü olacaktır! bu ebat TFT-LCD lerde ciddi sorunlar var!
Ayrıca PDP ler deki klasik bazı sorunlar ise aşılır çok rahatlıkla(bu maliyeti yükseltir ama malı satmasını biliyorsanız,bu maliyet sorun olmaz özellikle USA pazarı için ki zaten
tek pazar burası hedef de burası olacaktır)

Burada amaç "FILM" dir ve bu paneli "bilen" de bunun için alıyor ve potansiyel kullanıcı sayısı sizlerin tahmin edemeyeceği kadar fazladır!

Şu anda 70-105 arası özellikle sadece FILM için(+USA da Spor için)inanılmaz fazla satar,kaldıki US forumları araştırırsanız dikkatli olarak PDP nin ne olduğu neler istendiği v.s
hepsini görürsünüz! Amerika kısaca yeniden keşfedilmeyecek ama insnalar nereye geldiklerini iyi öğrenecekler


++

Ancak benim bildiğim-tanıdığım "caponlar" böyle riskleri almaz hatta bu olayı kavrayamaz bile sonra teker teker Dükkan kapatırlar çakal Korelilerin karşın da!
Kore li ise sadece "işi biliyor" bunun adı da "nasıl mal satılır" demektir,sen işi bilmezsen hiç bir şeyi satamazsın!

PDP ler ile "efsaneleri" ise geçin gitsin,bunları hem TFT-LCD üreticileri kasıtlı olarak verirler hem de bunlara inananlar bilmeden verirler,ama "işi biliyorsanız"
PDP lerin nasıl satılabileceğini de görebilirsiniz!

caponun gözüne soksan bazı şeyleri yine görmez onlar,hele hele biz TÜRK ler için bunlarla çalışmak tam işkence yaw
ben zaman içinde bunlarla bir şekilde
çok çalıştım,inanılmaz risk almaz ve karar veremez insanlar bunlar(TV işinden bahsediyorum sadece!) bir rakip çıksın anında pes ederler ve işi bırakırlar v.s

R&D yi satacaklarmış,yaw bu bile adamların ne derece hikaye olduğunu gösteriyor,çok ciddi acemi bunlar,"pahalı mal satılamaz" sendorumu yaşıyor bunlar hala!
ama adam gibi PDP yapsan bak nasıl satılır olayını bilemiyorlar garipler


Saygılar
Sn.Shady haber için teşekkürlerBana o tesisleri "bedava" verseler+finansal destek de verseler(üretim maliyetleri için ve diğer bazı giderler için) 2 ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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DubSteq 5 yıl
Plasmalar aslında ledtv lerden daha iyi renk ve görüntü kalitesi sunmasına rağman bazı dezavantajlarından dolayı çok tutmadılar.Özellikle konsol oyuncuları için plasma biçilmiş kaftandır. Yüksek hz oranı ve düşük ms oranı ile düşük fiyat avantajları da var.
Plasmalar aslında ledtv lerden daha iyi renk ve görüntü kalitesi sunmasına rağman bazı dezavantajlarından dolayı çok tutmadılar.Özellikle konsol oyuncuları için...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
LCD-LED TV denilen plastik TVleri övenler yüzünden olacağı buydu ! :(
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Kaliteli markalar bir bir kayboluyor
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MSefa23 5 yıl
Plazma geliştiren bir firmanın satışa kalkışması ilginç..
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muRTah 5 yıl
Türkiyede artık tv de satmayacaklarmış. :(

Kaynak:
haber.rotahaber.com/...
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CoreXXX 5 yıl
panasonicde Nokia gibi bişeyde ısrar etti ve bu duruma düştü. Nokia yine toparladı ama Panasonic için zor zamanlar. kim napsın bu kadar tv çeşidi varken plazmayı. 650w yakıodu 40 inçi sanırım ayrıca acayip kalın tüplü tv gibi. görüntü desen bir üstünlük yok. kendileri üstün diğerlerinden diyor sadece başka diyende yok.kim alacak acaba tesisi merak ettim. samsun alır ve kapatır tamamen:)
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Yazilimx 5 yıl CoreXXX
CoreXXX

panasonicde Nokia gibi bişeyde ısrar etti ve bu duruma düştü. Nokia yine toparladı ama Panasonic için zor zamanlar. kim napsın bu kadar tv çeşidi varken plazmayı. 650w yakıodu 40 inçi sanırım ayrıca acayip kalın tüplü tv gibi. görüntü desen bir üstünlük yok. kendileri üstün diğerlerinden diyor sadece başka diyende yok.kim alacak acaba tesisi merak ettim. samsun alır ve kapatır tamamen:)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Plazmanın avantajı kontrasıdır ve siyah seviyesidir.

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PowerPC 5 yıl
Farklı kaynaklardan okuduğuma gçre satılmaktan ziyade, kapatılıyor, tesis binasıda kiraya verilecek.Çok plazma istiyorsanız samsung, lg alırsınız izlersiniz.
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carman 5 yıl
plazmalar ne kadar iyi olsada ışık durumunda ve diğer durumlardan dolayı piyasada tutunamadı ama eksileri olduğu gibi artıları vardı özellikle fiyat ve hz bir bakıma satılacak olması iyi panasonik adına ama insanlık adına iyi değil:D
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emre4335 5 yıl
Plazmalarn devri kapandi ya.En iyi goruntuyu veriyolardi ama gittikce kisalan ömürleri ve yuksek enerji tuketimini dusunursek pek mantikli bi alisveris olmuyo
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Balawitz 5 yıl
Vaio bölümü satıldı mı?
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broodofqueen 5 yıl
Kendi çapında bir oyuncu Panasonic 55" plazma sahibi olarak nacizane tecrübem;

1.Gündüz oyun oynayamıyorsunuz, karanlık oyunları hiç göremiyorsunuz maalesef.
2.Panel büyük olunca, PS3'ünde malum AA sorunu var ve oyunlar 720P.. Bu iki sebepten arzu ettiğiniz tadı vermiyor. PS4'üm olmadığı için 1080P oyunları deneyimlemek nasip olmadı..

Ama genelde(yansıma hariç) çok memnunum. Bulutlanma yok, tepkime süreleri yüksek. LED televizyonlar bana aşırı parlak ve fazla renkli gelmeye başladı.. Full HD filmler ve diziler çook keyifli.
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albani 5 yıl
Sn.Shady haber için teşekkürler

Bana o tesisleri "bedava" verseler+finansal destek de verseler(üretim maliyetleri için ve diğer bazı giderler için) 2 yıl da zaman verseler,PDP panel nasıl satılır global pazara ispatlıyayım!
bu şekilde tesis de elden çıkmaz ve Pany bünyesin de kalır,ayrıca PDP için global pazara da hiç ihtiyaç yoktur;sadece USA/Canada market yeter de artar bile biraz da Avrupa olur iş biter.

Yine Meksika daki montaj tesisleri kullanılır(sanırım Pany oradaki fabrikayı da devretmişlerdi;USA/Canada market için tüm ana üreticiler panelleri Meksika da montajlıyorlar,maliyeti+taşıma riskleri v.s için
daha da düşürmek için)

PDP panel çok ciddi satar,ama bu herifler "işi bilmiyorlar"(çünkü bunların karşısına bir rakip çıkınca hemen çuvallıyorlar!!ana sorun burada "caponlar" için)

TFT-LCD devam ettiği müddetçe,PDP panel de devam eder hatta daha da uzun süre devam eder,çünkü "FILM" izleme olayı hala PDP ler de en iyisidir(Sinema ve PJ den sonra tabiki)
ayrıca bir de "hazır/alışmış" USA gibi işi bilen bir pazar varken PDP ler inanılmaz satar,ama adma gibi panel çıkaracaksın ve bunun adresi de zaten belli,bu caponlar sadece riske girmek
istemiyorlar ayrıca işi de hala bazı konularda bilemiyorlar!

PDP için bir sürü alternatifler vardır,Pio gibi bu işin "mektebi" varken ve "NEC" gibi de bir PDP Modül üretici varken,bunlarla işbirliği yapıp da PDP üretemeyen adama ben ne derim


Kaldıki o Pany nin tesisleri(bende bulunmuştum orada bir süre)fazla ihtiyaç da yoktur,hatta R&D ye de hiç gerek yoktur! yağ-un-şeker var iş helvayı yapmak da ama en önemlisi
iyi bir mal yapmak da!

Zaten el de iki tane Engine var(Kro ile Fuga) elde bir de NEC Modüller var=teknik olarak bazı HW leri de ekleyince KURO veya ELITE ve KRP den daha iyi PDP ler çıkacaktır!bunu altyapısı Pio da var,NEC de var
sadece işbirliği şart! bu herifler işte bunu bereremiyor ve hala R&D ile uğraşmak lazım v.s diye düşünüyorlarsa işte bu olmaz ama gerek de yok bu saatten sonra!

"Kafa" çalışmıyor bunlar da çünkü yakın geçmişte rekabet adına birbirlerini yediler(Pio yu batıran Pany olmuştu!)şimdi de KORE lier bunları yiyor


Bir kaç ana üretici(Pio-Pany-NEC hatta bir kaç üretici de girebilir) belli bir "bütçe" ayırıp,mevcut sistemi bile devam ettirseler(Engine lar değişecek ama)ortaya süper paneller çıkar,ayrıca R&D ye de
herhangi bir para ayrılmaz ve gerek de yok!

NEC de her ebat substrate-sheet ler yapılabiliyor ancak ebat olarak kesinlikle 50" ve altı olmayacağı gibi min.65" olmalıdır ve 70">>> üstü olacaktır! bu ebat TFT-LCD lerde ciddi sorunlar var!
Ayrıca PDP ler deki klasik bazı sorunlar ise aşılır çok rahatlıkla(bu maliyeti yükseltir ama malı satmasını biliyorsanız,bu maliyet sorun olmaz özellikle USA pazarı için ki zaten
tek pazar burası hedef de burası olacaktır)

Burada amaç "FILM" dir ve bu paneli "bilen" de bunun için alıyor ve potansiyel kullanıcı sayısı sizlerin tahmin edemeyeceği kadar fazladır!

Şu anda 70-105 arası özellikle sadece FILM için(+USA da Spor için)inanılmaz fazla satar,kaldıki US forumları araştırırsanız dikkatli olarak PDP nin ne olduğu neler istendiği v.s
hepsini görürsünüz! Amerika kısaca yeniden keşfedilmeyecek ama insnalar nereye geldiklerini iyi öğrenecekler


++

Ancak benim bildiğim-tanıdığım "caponlar" böyle riskleri almaz hatta bu olayı kavrayamaz bile sonra teker teker Dükkan kapatırlar çakal Korelilerin karşın da!
Kore li ise sadece "işi biliyor" bunun adı da "nasıl mal satılır" demektir,sen işi bilmezsen hiç bir şeyi satamazsın!

PDP ler ile "efsaneleri" ise geçin gitsin,bunları hem TFT-LCD üreticileri kasıtlı olarak verirler hem de bunlara inananlar bilmeden verirler,ama "işi biliyorsanız"
PDP lerin nasıl satılabileceğini de görebilirsiniz!

caponun gözüne soksan bazı şeyleri yine görmez onlar,hele hele biz TÜRK ler için bunlarla çalışmak tam işkence yaw
ben zaman içinde bunlarla bir şekilde
çok çalıştım,inanılmaz risk almaz ve karar veremez insanlar bunlar(TV işinden bahsediyorum sadece!) bir rakip çıksın anında pes ederler ve işi bırakırlar v.s

R&D yi satacaklarmış,yaw bu bile adamların ne derece hikaye olduğunu gösteriyor,çok ciddi acemi bunlar,"pahalı mal satılamaz" sendorumu yaşıyor bunlar hala!
ama adam gibi PDP yapsan bak nasıl satılır olayını bilemiyorlar garipler


Saygılar
1 Yanıt Yanıtla +23
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DubSteq 5 yıl
Plasmalar aslında ledtv lerden daha iyi renk ve görüntü kalitesi sunmasına rağman bazı dezavantajlarından dolayı çok tutmadılar.Özellikle konsol oyuncuları için plasma biçilmiş kaftandır. Yüksek hz oranı ve düşük ms oranı ile düşük fiyat avantajları da var.
Yanıtla +4
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