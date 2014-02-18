Panasonic, Plazma TV Panel Geliştirme Tesisi'ni satıyor

Haber Editörü
Japon elektronik firmaları için karanlık günler sürüyor.Yakın zamanda Sony’nin Vaio markasını elinden çıkartmasından sonra bir diğer elektronik devi Panasonic’den de benzer bir hamle geldi.
Uzun süredir TV pazarında plazma çözümleriyle var olma savaşı veren, ancak pazarda Samsung ve LG gibi Güney Koreli rakiplerinin gerisinde kalan Panasonic, 2001 yılında açtığı plazma TV tesisini satma kararı aldı.
Kyoddo News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Panasonic’in, tesiste plazma TV panel geliştirme çalışmaları yaptığını, ancak TV pazarındaki etkinliğin zayıflamasıyla birlikte; tesisi elden çıkarma kararı aldığı belirtildi.
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Bana o tesisleri "bedava" verseler+finansal destek de verseler(üretim maliyetleri için ve diğer bazı giderler için) 2 yıl da zaman verseler,PDP panel nasıl satılır global pazara ispatlıyayım!
bu şekilde tesis de elden çıkmaz ve Pany bünyesin de kalır,ayrıca PDP için global pazara da hiç ihtiyaç yoktur;sadece USA/Canada market yeter de artar bile biraz da Avrupa olur iş biter.
Yine Meksika daki montaj tesisleri kullanılır(sanırım Pany oradaki fabrikayı da devretmişlerdi;USA/Canada market için tüm ana üreticiler panelleri Meksika da montajlıyorlar,maliyeti+taşıma riskleri v.s için
daha da düşürmek için)
PDP panel çok ciddi satar,ama bu herifler "işi bilmiyorlar"(çünkü bunların karşısına bir rakip çıkınca hemen çuvallıyorlar!!ana sorun burada "caponlar" için)
TFT-LCD devam ettiği müddetçe,PDP panel de devam eder hatta daha da uzun süre devam eder,çünkü "FILM" izleme olayı hala PDP ler de en iyisidir(Sinema ve PJ den sonra tabiki)
ayrıca bir de "hazır/alışmış" USA gibi işi bilen bir pazar varken PDP ler inanılmaz satar,ama adma gibi panel çıkaracaksın ve bunun adresi de zaten belli,bu caponlar sadece riske girmek
istemiyorlar ayrıca işi de hala bazı konularda bilemiyorlar!
PDP için bir sürü alternatifler vardır,Pio gibi bu işin "mektebi" varken ve "NEC" gibi de bir PDP Modül üretici varken,bunlarla işbirliği yapıp da PDP üretemeyen adama ben ne derim
Kaldıki o Pany nin tesisleri(bende bulunmuştum orada bir süre)fazla ihtiyaç da yoktur,hatta R&D ye de hiç gerek yoktur! yağ-un-şeker var iş helvayı yapmak da ama en önemlisi
iyi bir mal yapmak da!
Zaten el de iki tane Engine var(Kro ile Fuga) elde bir de NEC Modüller var=teknik olarak bazı HW leri de ekleyince KURO veya ELITE ve KRP den daha iyi PDP ler çıkacaktır!bunu altyapısı Pio da var,NEC de var
sadece işbirliği şart! bu herifler işte bunu bereremiyor ve hala R&D ile uğraşmak lazım v.s diye düşünüyorlarsa işte bu olmaz ama gerek de yok bu saatten sonra!
"Kafa" çalışmıyor bunlar da çünkü yakın geçmişte rekabet adına birbirlerini yediler(Pio yu batıran Pany olmuştu!)şimdi de KORE lier bunları yiyor
Bir kaç ana üretici(Pio-Pany-NEC hatta bir kaç üretici de girebilir) belli bir "bütçe" ayırıp,mevcut sistemi bile devam ettirseler(Engine lar değişecek ama)ortaya süper paneller çıkar,ayrıca R&D ye de
herhangi bir para ayrılmaz ve gerek de yok!
NEC de her ebat substrate-sheet ler yapılabiliyor ancak ebat olarak kesinlikle 50" ve altı olmayacağı gibi min.65" olmalıdır ve 70">>> üstü olacaktır! bu ebat TFT-LCD lerde ciddi sorunlar var!
Ayrıca PDP ler deki klasik bazı sorunlar ise aşılır çok rahatlıkla(bu maliyeti yükseltir ama malı satmasını biliyorsanız,bu maliyet sorun olmaz özellikle USA pazarı için ki zaten
tek pazar burası hedef de burası olacaktır)
Burada amaç "FILM" dir ve bu paneli "bilen" de bunun için alıyor ve potansiyel kullanıcı sayısı sizlerin tahmin edemeyeceği kadar fazladır!
Şu anda 70-105 arası özellikle sadece FILM için(+USA da Spor için)inanılmaz fazla satar,kaldıki US forumları araştırırsanız dikkatli olarak PDP nin ne olduğu neler istendiği v.s
hepsini görürsünüz! Amerika kısaca yeniden keşfedilmeyecek ama insnalar nereye geldiklerini iyi öğrenecekler
++
Ancak benim bildiğim-tanıdığım "caponlar" böyle riskleri almaz hatta bu olayı kavrayamaz bile sonra teker teker Dükkan kapatırlar çakal Korelilerin karşın da!
Kore li ise sadece "işi biliyor" bunun adı da "nasıl mal satılır" demektir,sen işi bilmezsen hiç bir şeyi satamazsın!
PDP ler ile "efsaneleri" ise geçin gitsin,bunları hem TFT-LCD üreticileri kasıtlı olarak verirler hem de bunlara inananlar bilmeden verirler,ama "işi biliyorsanız"
PDP lerin nasıl satılabileceğini de görebilirsiniz!
caponun gözüne soksan bazı şeyleri yine görmez onlar,hele hele biz TÜRK ler için bunlarla çalışmak tam işkence yaw ben zaman içinde bunlarla bir şekilde
çok çalıştım,inanılmaz risk almaz ve karar veremez insanlar bunlar(TV işinden bahsediyorum sadece!) bir rakip çıksın anında pes ederler ve işi bırakırlar v.s
R&D yi satacaklarmış,yaw bu bile adamların ne derece hikaye olduğunu gösteriyor,çok ciddi acemi bunlar,"pahalı mal satılamaz" sendorumu yaşıyor bunlar hala!
ama adam gibi PDP yapsan bak nasıl satılır olayını bilemiyorlar garipler
Saygılar