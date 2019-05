Panasonic, Samsung, Sony ve Xpand standart bir 3D gözlük için elele veriyor

Avatar filminden sonra adeta bir patlama yapan 3D teknolojisi sinemalara, televizyonlara, tabletlere, oyun konsollarına, laptoplara ve akıllı telefonlara kadar her yere girmiş durumda. Ancak yaygın olarak kullanılan 3D teknolojisi uyumlu gözlüklerle çalışabiliyor. Gözlüksüz stereoskopik 3D teknolojisi henüz çok yeni ve büyük ekranlara uygulanabilmesi için zaman gerekli.





Gözlüklü kullanılan 3D teknolojisinde pasif 3D gözlükler ve TV’deki kızılötesi vericilerle iletişime geçerek daha kaliteli 3D görüntü sunan active shutter 3D gözlükler bulunuyor. Pasif 3D gözlükler biribirleriyle uyumlu iken barındırdığı teknoloji açısından active shutter gözlükler büyük farklılık arzediyor.





Her 3D TV üreticisinin kendisine has gözlükleri var ve birbiriyle uyumlu değil. Ortalama 100$-200$ fiyatına sahip gözlükleri her TV değişiminde yine değiştirmek gerekiyor. 3D teknolojisinin yaygınlaşmasındaki en büyük engellerden biri olarak görülen gözlük farklılığını ortadan kaldırmak için dev firmalar elele veriyor.





Panasonic, Samsung, Sony ve Xpand 3D firmaları biraraya gelerek bu standardı belirleyecek Full HD 3D Glasses adında bir girişim kurdu. Girişim farklı active shutter gözlükleri ve kızılötesi verici protokollerini tek standart altında toplamayı amaçlıyor. Gözlük ve TV’lerin birbirleriyle iletişim kurması için kızılötesi yerine Bluetooth teknolojisi kullanılması planlanıyor. Böylece tek bir gözlük tüm TV’lere uygun olacak. Ancak fiyat yine aynı seviyede kalacak.

Gözlüklerin 2012 yılından itibaren satışa sunulması planlanıyor. Bu şekilde daha fazla gözlük satılacağı beklentisi büyük.