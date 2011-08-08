Panasonic, Samsung, Sony ve Xpand standart bir 3D gözlük için elele veriyor

Haber Editörü
Avatar filminden sonra adeta bir patlama yapan 3D teknolojisi sinemalara, televizyonlara, tabletlere, oyun konsollarına, laptoplara ve akıllı telefonlara kadar her yere girmiş durumda. Ancak yaygın olarak kullanılan 3D teknolojisi uyumlu gözlüklerle çalışabiliyor. Gözlüksüz stereoskopik 3D teknolojisi henüz çok yeni ve büyük ekranlara uygulanabilmesi için zaman gerekli.
Gözlüklü kullanılan 3D teknolojisinde pasif 3D gözlükler ve TV’deki kızılötesi vericilerle iletişime geçerek daha kaliteli 3D görüntü sunan active shutter 3D gözlükler bulunuyor. Pasif 3D gözlükler biribirleriyle uyumlu iken barındırdığı teknoloji açısından active shutter gözlükler büyük farklılık arzediyor.
Her 3D TV üreticisinin kendisine has gözlükleri var ve birbiriyle uyumlu değil. Ortalama 100$-200$ fiyatına sahip gözlükleri her TV değişiminde yine değiştirmek gerekiyor. 3D teknolojisinin yaygınlaşmasındaki en büyük engellerden biri olarak görülen gözlük farklılığını ortadan kaldırmak için dev firmalar elele veriyor.
Panasonic, Samsung, Sony ve Xpand 3D firmaları biraraya gelerek bu standardı belirleyecek Full HD 3D Glasses adında bir girişim kurdu. Girişim farklı active shutter gözlükleri ve kızılötesi verici protokollerini tek standart altında toplamayı amaçlıyor. Gözlük ve TV’lerin birbirleriyle iletişim kurması için kızılötesi yerine Bluetooth teknolojisi kullanılması planlanıyor. Böylece tek bir gözlük tüm TV’lere uygun olacak. Ancak fiyat yine aynı seviyede kalacak.
Gözlüklerin 2012 yılından itibaren satışa sunulması planlanıyor. Bu şekilde daha fazla gözlük satılacağı beklentisi büyük.
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Zaten FPR kullanmayacağı gün gibi ortadaydı. CES 2012 fuarı için pek ses soluk çıkmadı Samsung'dan ama 3D atağı bekliyorum ben de.
Shutter olduğu sürece crosstalk + flicker olacaktır. Yanlış teknolojiyi geliştiriyorlar adamlar maalesef
LG Cinema 3D: SG vs FPR
Kesinlikle aynı fikirdeyim üstüne üstelik haberde yazdığınıa göre
gözlük fiyatlarında değişme olmayacakmış. O zaman daha bu
standartlaşmanın ne anlamı kalacakki gözlüğü yine 200$dan
alacaksa tüketici boşuna uğraşmasınlar.
Ayrıca FPR teknolojisini gören bir tüketicinin daha shutter glass
gözlüklere bulaşacağını hiç sanmıyorum kim bir kaç kişiyle izleyebileceği
daha kaliteli, daha hızlı 3d yerine baş ağrısı yapan, gözde yorgunluk yapan,
tek başına izleyebileceğin bir teknolojiyi isterki?
FPR'yi gördükten sonra Samsungdan da aynısını bekliyordum ama o hala
shutter glassla uğraşıyor olmamış Samsung.
İlk videoda FPR gözlüklerinin yüksek kalite güneş gözlükleri olarak kullanılabileceğini söylüyor. Nasıl oluyor bu anlamadım?
this is Technology :)
Kesinlikle katılıyorum. Aktif gözlük daha iyi görüntü veriyor yazıyor haberde de. Ona ise gülüyorum. Karanlık bir görüntüsü var.
Zaten Xpand dediğiniz şey iyi değil ki. Bizim burada Kuşadası'nda sinemada Xpand 3D var. Ben sırf Transformers3 ü Xpand da izlememek için İstanbul'a geldim. Xpand bana göre hiç iyi değil. Defalarca kullandım. Kaç kez sinemaya gittim. Zaten Shutter Glass gözlüklerdeki karanlık, hız sorunu, şarj sorunu, baş ağrısı yapması, crosstalk yapması yani görüntünün flulaşması olayı, ağır olması, pahalı olması, dar görüş açısı sunması yani kısacası bir yığın dezavantajı olması sebebiyle LG nin FPR 3D si çıktıktan sonra bunlar hâlâ neden tutulmayacak bir salak, eski teknoloji için ısrar ediyorlar anlamıyorum. Salakça bir ticari hareketten başka bir şey değil...
Dediğin gibi kaybetmeye daha baştan mahkumlar.
Hobar. O dandik naylon gözlüğün bir camı yatay olan görüntüleri diğer camı ise dikey olan görüntüleri geçiriyor. Bu yüzden esas iş ekranda yani.
techraven. Real D sinemalarında gözlükleri 5 liraya satıyorlar. En azından İstanbul'da öyle. Elimde faturası var...
Bir de gözlükler 15 euro değil, Türkiye fiyatı 15-20 TL civarında. Ancak RealD 3D sinemaların kantininden aldığınız 2TL lik gözlükler de LG pasif 3D TV leri ile uyumlu. Zaten iki adet polarize lensten ibaret gözlükler. Kutudan da 7 tane çıkıyor gerçi ama yine de ihtiyacınız varsa gidip direk sinemadan alın
Filmi Amerika'lılar çekiyor 3d ile uzakdoğulular kaymağını yiyor. ABD'nin kredi notunun düşmesi normal...
Biz de sadece izlediğimizden en çok bizim borsa düşüyor
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