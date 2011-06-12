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Panasonic akıllı televizyonlar için hazırladığı en hızlı işlemciyi duyurdu

7 yıl
13,6b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ve Texas Instruments gibi firmaların Cortex-A9 tabanlı ikinci nesil işlemcilerini sunduğu ARM tabanlı işlemci pazarında Panasonic, Cortex-A9 tasarımına ilk defa adapte oluyor. Firma tarafından geliştirilen UniPhier MN2WS0220 kodlu yeni işlemci, aynı tasarımı temel alan benzer pek çok rakibinden farklı olarak daha özel bir amaca hizmet ediyor ve akıllı televizyonları hedef alıyor. Panasonic tarafından akıllı televizyonlar için geliştirilen en hızlı işlemci olarak gösterilen çift çekirdekli UniPhier MN2WS0220 işlemcisi, 1.4GHz'de görev yapıyor. 
Cortex-A9 tabanlı çift işlemci ekirdeğine ek olarak Panasonic tarafından geliştirilen UniPhier medya motoruna da sahip olan platformun, tamamı yüksek çözünürlükte  iki televizyon yayını ve bir internet akışını eş zamanlı olarak üstlenebildiği belirtiliyor. İlk defa Panasonic'in televizyonlarında kullanılması beklenen yeni işlemcinin, akıllı televizyonlardaki komponent sayısını azaltacağı ve bu sayede enerji verimliliğinin arttırılabileceği de ifade ediliyor. Panasonic'in bir önceki jenerasyon UniPhier işlemcisiyle kıyaslandığında  %40 daha az güç tükettiği belirtilen işlemcinin aynı zamanda yüksek performanslı 3D grafik birimine ve yüksek tampon bellek kapasitesine sahip olduğu, TV sinyal işlemeleri için entegre video/ses kodekleriyle donatıldığı da açıklandı.

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veteriner69 7 yıl
2 Gün önce Arkadaşıma Samsung U 55D D8000 TV aldık.
Tamam tipi çok güzel ama televizyon Edge led olduğu için düz renk veya düz siyah yerler homojen gözükmüyor. (Tipik edge led lcd tv hatası)
Ve bir kez daha kendime 2. kez gene Plazma TV aldığım için hak verdim.
Hala en iyi 3D film izlenecek mecra Plazma. (LG nin pasif FPR TV sinden de var)
Sonuç: Hareketli görüntüler ve doğal renkler ve gerçek siyahlar en güzel HALA plazmada var.
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pierce 7 yıl
ya bu panel tvleri dünyanın başına bela edenleri Allah belasını ..
külliyen zarar ziyan yaww..
tüketim çılgınlığı..
lanet ola..
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pierce 7 yıl
sakin olun..
bu da fos çıkabilir,
bir zamanlar pioneer
en iyi televizyonları plazma olarak üretirken
maaliyet / rekabet ile baş edemeyip işi bıraktığında
mühendislerini panasonic almış döktürecek artık derlerdi..
nooldu sonuç;
hala pioneer kalitesinde plazma tv üretilmiyoooorrr..
demekki çakallığı hala sürüyor panasonic efendinin de..
gereksiz heyecana kapılmadan,
düşük çözünürlüğü yüksek çözünürlüğe hangi başarımda sunabildiği
gibi işlem kapasitesini göz önüne dökebilecek sonuçları incelemek gerek..
1 Yanıt Yanıtla
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zargana_11 7 yıl pierce
pierce

sakin olun..
bu da fos çıkabilir,

bir zamanlar pioneer
en iyi televizyonları plazma olarak üretirken
maaliyet / rekabet ile baş edemeyip işi bıraktığında
mühendislerini panasonic almış döktürecek artık derlerdi..

nooldu sonuç;
hala pioneer kalitesinde plazma tv üretilmiyoooorrr..

demekki çakallığı hala sürüyor panasonic efendinin de..

gereksiz heyecana kapılmadan,
düşük çözünürlüğü yüksek çözünürlüğe hangi başarımda sunabildiği
gibi işlem kapasitesini göz önüne dökebilecek sonuçları incelemek gerek..



Yeni teknolojiler her zaman pahalıdır. 90'lı yıllarda plazma ile ilgili bilim teknik dergisinde 10.000 marka satılacağı yazıyordu. Şimdi daha ucuza ve kalitelisini bulmak mümkün. Tabi plazma dedinince aklıma direkt panasonic geliyor. Pioneer belki de plasmaya en büyük katkısını yaptı o simsiyah ekranları üretirken. Led/lcd mi plasma mı deseydiniz plazma derdim. Lcd-led teknolojisi eski olduğundan kendini kanıtlamış ve geliştirilebilecek en yüksek noktaya kadar geliştirilmiş bir teknoloji ama plazmanın kat etmesi gereken yollar var. PC için led-lcd monitor alırdım ama tv izlemek için plazmayı tercih ederim.

Geçen yıl panasonic'in plazma tvleri pioneerin geliştirdiği siyah teknolojisini kullandılar ve sonuçları için yorumları okursanız çoğunluğun ne kadar olumlu görüşe sahip olduğunu görürsünüz.

Tüketim çılgınlığı falan filan diyoruz ama eğer aldığımız tv'yi 5-10 yıl boyunca izlemek için alıyorsak, panasonic'i tek geçerim. Evde 52 ekran 92 model bir panasonic var, hala daha tamirciyle tanışmadı!!!
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DH Misafiri 7 yıl
karbon olabilir ya bide regza tvlerde ps3 deki cellden yokmuydu sd yi hd yapıyodu o zaman bu haber dogru sayılmaz
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PROOF# 7 yıl
%40 enerji tasarrufu müthiş, çağımızın en önemli ve gündemde ki en önemli maddesi, enerji.
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4Crumby 7 yıl
Akilli telefonlara tabletlere yeni yeni alisirken bi de akilli televizyonlar cikti yetismekte zorlanmaya basladim :D
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umutarslan.com 7 yıl
tembeler
1. si ney tahtamı? öerak ettim şimdi :D

oksijen
HAVA HAVA biri hava dedi Element uydurmayalım :D
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tembeler 7 yıl
1. si ney tahtamı? öerak ettim şimdi :D
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umutarslan.com 7 yıl
alpa07
her şeyde silikon var Abi ne iyi bir maddeymiş arkads

yeryüzünde en çok bulunan 2. element olduğundan olabilir :D
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alpa07 7 yıl
her şeyde silikon var Abi ne iyi bir maddeymiş arkads
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KalemKolik 7 yıl
Valla süper haber şuanki plazmalar çok hantal kalite ne olursa olsun.İşlemcileri 2-3 yıldır yerinde sayıyordu.Böyle bir işlemci ile performans sorunları ortadan kalkar.Sonunda plazmalar işlemci atılımını yaptı.Sırada samsung ve lg de aynısını yapmalı.
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