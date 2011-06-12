Panasonic akıllı televizyonlar için hazırladığı en hızlı işlemciyi duyurdu

Nvidia ve Texas Instruments gibi firmaların Cortex-A9 tabanlı ikinci nesil işlemcilerini sunduğu ARM tabanlı işlemci pazarında Panasonic, Cortex-A9 tasarımına ilk defa adapte oluyor. Firma tarafından geliştirilen UniPhier MN2WS0220 kodlu yeni işlemci, aynı tasarımı temel alan benzer pek çok rakibinden farklı olarak daha özel bir amaca hizmet ediyor ve akıllı televizyonları hedef alıyor. Panasonic tarafından akıllı televizyonlar için geliştirilen en hızlı işlemci olarak gösterilen çift çekirdekli UniPhier MN2WS0220 işlemcisi, 1.4GHz'de görev yapıyor.

Cortex-A9 tabanlı çift işlemci ekirdeğine ek olarak Panasonic tarafından geliştirilen UniPhier medya motoruna da sahip olan platformun, tamamı yüksek çözünürlükte iki televizyon yayını ve bir internet akışını eş zamanlı olarak üstlenebildiği belirtiliyor. İlk defa Panasonic'in televizyonlarında kullanılması beklenen yeni işlemcinin, akıllı televizyonlardaki komponent sayısını azaltacağı ve bu sayede enerji verimliliğinin arttırılabileceği de ifade ediliyor. Panasonic'in bir önceki jenerasyon UniPhier işlemcisiyle kıyaslandığında %40 daha az güç tükettiği belirtilen işlemcinin aynı zamanda yüksek performanslı 3D grafik birimine ve yüksek tampon bellek kapasitesine sahip olduğu, TV sinyal işlemeleri için entegre video/ses kodekleriyle donatıldığı da açıklandı.