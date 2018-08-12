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Panasonic ayakkabı kokusunu gideren yeni cihazını duyurdu

Japon teknoloji devi Panasonic, ayakkabı kokusunu gidermeyi sağlayan yeni bir cihaz tanıttı. Ayda bin adet üretilecek MS-DS100 isimli cihazın özellikleri haberimizde.
9 ay
3,7b
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10
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Ayak kokusu veya ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra etrafa yaydığı kötü kokudan şikayetçiyseniz Panasonic'in hayatınızı kolaylaştıracak yeni ürünü ilginizi çekebilir. Şirket, “ayakkabı kokusu giderici” adını verdiği yeni bir cihaz duyurdu. Panasonic MS-DS100, ayakkabı kokularını gidermek için "nanoe" teknolojisinden 10 kat daha fazla hidroksil (OH) radikali üreten "nanoe X" özelliğine sahip.
Ayrıca Bkz. "3D yazıcıyla üretilmiş kök hücreler omurilik yaralanmalarında kullanılabilir"
Fişe takıldıktan sonra çalışan cihazın altındaki kalıplar, kokusu giderilmesi gereken ayakkabıların içine yerleştiriliyor. Daha sonrasında ise çok yüklü iyonlarla ayakkabıları bombardımana tutarak kumaşa nüfuz eden kötü kokuları gideriyor. Cihazın normal ve uzun olmak üzere iki çalışma modu var. Normal mod, günlük kullanımdan geri kalan kokuları gidermek için yeterli. Bu modda cihaz beş saat süreyle işlem yapıyor.

Ayda 1.000 adet üretilecek

Uzun mod, ise daha kötü durumdaki ayakkabılar için uygun. Yedi saat içinde inatçı kokuları girermeye çalışıyor. Panasonic bu cihazı 20 Eylül'de şimdilik sadece Japonya'da piyasaya sürecek. Panasonic MS-DS100'ün fiyat etiketi henüz bilinmiyor. Şirket her ay bu cihazdan yalnızca 1.000 adet üretecek.

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/60160.html Yorum Yaz
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sniper23 9 ay en beğenilen ozmenakif
Aslında bu yüzden abdest var.
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nefendim 9 ay
Buna gerek yok. Not alın.
Şişe kapağının içine (evet küçük) sirke koyun ve üstüne birkaç damla limon sıkın. Sonra onu ayakkabının içine koyun.
Bir gün bekletin bakın nasıl güzel kokuyor.
İki adet kapak gerekli olduğunu anlamışsınızdır :)
Bu ürünler gereksizlik abidesi.
Buna gerek yok. Not alın.Şişe kapağının içine (evet küçük) sirke koyun ve üstüne birkaç damla limon sıkın. Sonra onu ayakkabının içine koyun.Bir gün b...
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Moving On 9 ay
Bende hiç ayak kokusu olmuyor nedense, fakat faydalı duruyor.
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redoracle 9 ay
Bir sürü ozon jenaratörü var piyasada tüm kokularıda giderir,hem de tüm virüs,bakteri vs hepsini de öldürür hem sadece ayakkabıda değil herşeyde de kullanır.
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tobepeople 9 ay
Ayakkabıyı çamaşır filesine koyup makineye atıyorsunuz, içine de yumuşatıcı ohh mis gibi kokuyor, zaten ben sadece spor ayakkabı giyiyorum :D
(Not : file sadece ayakkabıyı koruma amaçlı yoksa fileli ayakkabı giydiğimden dolayı makinede takılıp pert olabiliyor)
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intel7mix 9 ay
Pahalı olmazsa alınabilecek ürün aslında, dolar bu kadar artmasaydi
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ozmenakif 9 ay
Günde birkaç kez ayağınızı yıkayın, koku falan kalmaz
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sniper23 9 ay ozmenakif
Aslında bu yüzden abdest var.
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yashiii 9 ay
kullanışsız ürün.5-7 saat kim bekler daha çabuk olsaydı kabul edilebilirdi
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cenkakay08 9 ay
Refah seviyesine bak be !
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nefendim 9 ay
Buna gerek yok. Not alın.
Şişe kapağının içine (evet küçük) sirke koyun ve üstüne birkaç damla limon sıkın. Sonra onu ayakkabının içine koyun.
Bir gün bekletin bakın nasıl güzel kokuyor.
İki adet kapak gerekli olduğunu anlamışsınızdır :)
Bu ürünler gereksizlik abidesi.
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cihaz, ayakkabı ve
6 etiket daha panasonic ms-ds100 koku giderici alet Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Onur Seven
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