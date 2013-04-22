Panasonic, beş kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Japon elektronik devleri arasında yer alan Panasonic, piyasaya çıkardığı fotoğraf makinelerine desteğini sürdürerek beş yeni yazılım güncellemesi yayınladı.

Firmanın DMC-FT5, TS5, TZ40, TZ41, ZS30 isimlerine sahip beş kompakt fotoğraf makinesi modeli için çıkartılan ve 102MB boyutundaki yeni yazılım güncellemeleri ile cihazlar v1.1 sürümüne yükseliyor. Yeni güncellemeler ile fotoğraf makinelerinin GPS kayıt performansları geliştirilmiş ve genel olarak diğer stabilite yenilikleri yapılmış durumda.

buradan, FT5 ve TS5 modelleri için ise Panasonic tarafından mutlaka yapılması önerilen ve Windows/Mac işletim sistemleri için özel sürümleri bulunan yazılım güncellemelerine TZ40, TZ41, ZS30 modelleri içinFT5 ve TS5 modelleri için ise buradan ulaşabilirsiniz.



