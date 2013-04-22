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Panasonic, beş kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

6 yıl
354
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, beş kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Japon elektronik devleri arasında yer alan Panasonic, piyasaya çıkardığı fotoğraf makinelerine desteğini sürdürerek beş yeni yazılım güncellemesi yayınladı.
Firmanın DMC-FT5, TS5, TZ40, TZ41, ZS30 isimlerine sahip beş kompakt fotoğraf makinesi modeli için çıkartılan ve 102MB boyutundaki yeni yazılım güncellemeleri ile cihazlar v1.1 sürümüne yükseliyor. Yeni güncellemeler ile fotoğraf makinelerinin GPS kayıt performansları geliştirilmiş ve genel olarak diğer stabilite yenilikleri yapılmış durumda.
Panasonic tarafından mutlaka yapılması önerilen ve Windows/Mac işletim sistemleri için özel sürümleri bulunan yazılım güncellemelerine TZ40, TZ41, ZS30 modelleri için buradan, FT5 ve TS5 modelleri için ise buradan ulaşabilirsiniz.


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