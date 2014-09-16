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Panasonic değiştirilebilir lensli Lumix DMC-GM5 fotoğraf makinesini duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic değiştirilebilir lensli Lumix DMC-GM5 fotoğraf makinesini duyurdu

Köln'de devam eden Photokina 2014 görüntüleme sistemleri fuarında bombalar birbiri ardına patlarken, üreticilerin segmentlerinde iddialı olmak isteyen diğer ürünleri de ziyaretçilerin karşısına çıkmaya başladı.

Panasonic'in değiştirilebilir lensli en kompakt dijital kamerası olan Lumix GM1 fuarda devam modeline kavuştu. Lumix DMC-GM5 aynasız modeli canlı bir vizör kazanmış olması ile dikkat çekiyor. 

280 gr ağırlığa sahip olan kamera diğer özellikleri açısından selefinden pek farklı değil. 16MP çözünürlüğünde Micro Four Thirds bir sensör taşıyan cihaz, 1/16,000 deklanşör süresi ve 25600 maksimum ISO değeri sunuyor. Cihazda 60 kare/saniye hızında Full HD video çekebilirken, Snap View modu ile 2/4/6/8 sanyelik video çekimleri esnasında hareketli görüntüler de alabiliyorsunuz. 

Cihazın canlı vizörü 1166 000 piksel çözünürlük sunuyor ve tam renk üretimi yapabiliyor.  3 inçlik dokunmatik LCD ekranında ise 921 000 piksel çözünürlük sunuluyor. Cihazın otomatik odaklama seçenekleri arasında ise yüz veya göz tanıma, düşük ışık, tek çekimlik ve nokta işaretlemeli odaklama yer alıyor. 

Cihazın bataryası 220 çekime kadar idare edebilirken, entegre WiFi ile fotoğraf paylaşımı yapılabiliyor. Kasım ortasında 899$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan Lumix DMC-GM5 kutusunda harici bir flaş ünitesi de çıkıyor. 

http://www.dpreview.com/articles/5881662617/panasonic-unveils-lumix-dmc-gm5-with-evf Yorum Yaz
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bora35mm 3 yıl
Bu urunu kullanan bi arkadas var mi tavsiye edermisiniz ?
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ozbey08 3 yıl bora35mm
fiyatı 3000tl lerde. ki 3000tl ye 2.el canon 5d m2.canon 6d,nikon d600,sony a7 gibi FF sensörlü makineler satılıyor,durum böyleyken buna 3000tl vermek bilemirum,ben şahsen vermem.
aslında bu panasonic makineler sensör mazemesinden çalılıyor canon,nikon sensörlere göre çok daha küçük,ama ne hikmetse makine fiyatları canon un,nikon un 2 katı. bu işi anlamakta güçlük çekenlerdenim.
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