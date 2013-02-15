Panasonic İngiltere, "Önce Dene Sonra Al" isimli servisini başlattı

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Panasonic, İngiltere'ye özel "Önce Dene Sonra Al" isimli servisini başlattı.

Panasonic İngiltere'nin başlattığı servis ile kullanıcılar firmanın Lumix serisi DMC-GH3 Micor Four Thirds model fotoğraf makinesini satın almadan önce deneme şansına ulaşabilecekler. Makineyi denemek isteyen kullanıcı, makinenin 12-35mm objektif seçeneği ile beraber 48 saatlik bir deneme süreci elde edecek ve hoşuna giderse ödemesini yaparak makineyi satın alabilecek.

Önümüzdeki aydan itibaren çok daha fazla Panasonic resmi satıcısında başlayacak servis, umarız ülkemizde de uygulanmaya başlanır.

http://www.dpreview.com/news/2013/02/14/Panasonic-launches-a-try-before-you-buy-service-for-DMC-GH3

http://www.dpreview.com/news/2013/02/14/Panasonic-launches-a-try-before-you-buy-service-for-DMC-GH3