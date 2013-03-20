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Panasonic telefon biriminin satışı için HTC ve TSMC ile görüşüyor (?)

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Panasonic telefon biriminin satışı için HTC ve TSMC ile görüşüyor (?)
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Kısa bir süre önce plazma TV pazarından çekileceği iddiasıyla gündeme oturan Japon elektronik devi Panasonic’in şimdi de telefon biriminin satışı için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Japon yayın organlarından Sankei Shimbum’un ortaya attığı iddiaya göre Panasonic’in telefon birimine talip olan iki isim var: HTC ve TSMC.

TSMC bilindiği gibi gerek tüketici elektroniği alanında gerekse de endüstriyel ya da savunma sanayisi için yarıiletken çözümler geliştiren bir firma. TSMC’nin bu yapısı göz önüne alındığında Panasonic’in telefon birimine neden ilgili duyduğu şimdilik belirsizliğini korumakla birlikte; bazı kaynaklara göre TSMC, yanına alacağı başka bir telefon firmasıyla bu satın alma işlemini gerçekleştirerek stratejik bir hamle yapmış olacak.

Satın alım için ismi geçen bir diğer isim olan HTC’nin ise Panasonic’in telefon birimini satın almak istemesinin altında Japonya’daki popülerliğini biraz daha öteye taşıma hedefi yattığı belirtiliyor. Bilindiği gibi özellikle Japon olmayan firmaların tutunmakta oldukça güçlük çektiği Japon akıllı telefon pazarında HTC, son dönemdeki J serisi akıllı telefonlarıyla yukarı yönlü bir trend yakalamayı başarmıştı. Bu noktaya dikkat çeken kaynaklar da HTC’nin, Panasonic’in telefon birimini satın alarak Japonya’da daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade ediyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130320PD208.html Yorum Yaz
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baracus 6 yıl
belki çoğu arkdaş biliyordur yada fark etmiştir ama yinede belirtmek istedim.
Japonlar, japon olmayan markayı tercih etmiyor!!!
"Bilindiği gibi özellikle Japon olmayan firmaların tutunmakta oldukça güçlük çektiği Japon akıllı telefon pazarında"
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LilTunechi 6 yıl
htc almasın reklama para yatırsın.
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RAN7843 6 yıl
ilginc demekki her yil zarar eden htc satin alma isi olnca talip oluyorrrr
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xxxx1 6 yıl
fotoğraftaki cihaz Panasonic in son kazığıydı...güya su geçirmiyormuş,cihaz gün içinde kullanım süresi 2.5 saatti.
Panasonic smartphone işini beceremedi,zaten genel olarakta hızla gerileme içindeler...
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itachi237 6 yıl
furuko1231
htc alsın tsmc kimmiş

senin kullandığın neredeyse her cihazın işlemcisini ve diğer yongalarını üreten firma.
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Dexstz 6 yıl
htc

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itachi237 6 yıl
umarım japonya hükümeti belli bir hisseyi alır ve panasonic devam eder. japonya gelişsin.
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Castiell07 6 yıl
htc alsın tsmc kimmiş
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mansurmarsak 6 yıl
Umarım HTC alır ...
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