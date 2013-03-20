Panasonic telefon biriminin satışı için HTC ve TSMC ile görüşüyor (?)

Kısa bir süre önce plazma TV pazarından çekileceği iddiasıyla gündeme oturan Japon elektronik devi Panasonic’in şimdi de telefon biriminin satışı için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Japon yayın organlarından Sankei Shimbum’un ortaya attığı iddiaya göre Panasonic’in telefon birimine talip olan iki isim var: HTC ve TSMC.

TSMC bilindiği gibi gerek tüketici elektroniği alanında gerekse de endüstriyel ya da savunma sanayisi için yarıiletken çözümler geliştiren bir firma. TSMC’nin bu yapısı göz önüne alındığında Panasonic’in telefon birimine neden ilgili duyduğu şimdilik belirsizliğini korumakla birlikte; bazı kaynaklara göre TSMC, yanına alacağı başka bir telefon firmasıyla bu satın alma işlemini gerçekleştirerek stratejik bir hamle yapmış olacak.

Satın alım için ismi geçen bir diğer isim olan HTC’nin ise Panasonic’in telefon birimini satın almak istemesinin altında Japonya’daki popülerliğini biraz daha öteye taşıma hedefi yattığı belirtiliyor. Bilindiği gibi özellikle Japon olmayan firmaların tutunmakta oldukça güçlük çektiği Japon akıllı telefon pazarında HTC, son dönemdeki J serisi akıllı telefonlarıyla yukarı yönlü bir trend yakalamayı başarmıştı. Bu noktaya dikkat çeken kaynaklar da HTC’nin, Panasonic’in telefon birimini satın alarak Japonya’da daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade ediyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130320PD208.html