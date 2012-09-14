Panasonic, yeni 3D ev sineması projeksiyon cihazını tanıttı

Geçen yıl ki PT-AE7000 3D projeksiyon cihazının ardından Panasonic, daha gelişmiş özelliklere sahip PT-AE8000U Full HD 3D projeksiyon cihazını da resmi olarak tanıttı.





Panasonic, 2003 yılında beri Hollywood film yapımcıları ile yenilikçi görüntü teknolojileri geliştirmek için işbirliği yapıyor. PT-AE8000U modeli de bu işbirliğinin yansıması.





PT-AE8000U modelinde 2400 ansilümen parlaklık bulunurken, 220W Red Rich ampül ile kırmızı yoğunluğu artırılarak etkileyici renk üretimi gerçekleşiyor.





Pure Contrast Plates, Pure Color Filter Pro ve Dynamic Iris teknolojileri ile 500 000 : 1 gibi yüksek bir kontrast oranı elde ediliyor.





Gelişmiş 3D görüntüler elde etmek için Detail Clarity 4 işlemcisi ve Frame Creation 2 teknolojisi biraraya getirilmiş. Dahili IR verici ile 6 metreye kadar 3D active shutter gözlükler kullanmak mümkün. Kullanıcılar 3D yoğunluğunu ve görüntü boyutlarını özel yazılımlarla ayarlayabiliyor.





Model 3-7 metreye kadar 120 inçlik görüntü yansıtabiliyor. 3 HDMI çıkışı, iki 12V tetikleyici, uyumlu Panasonic cihazlarının uzaktan kumanda edebilmesini sağlayan Viera Link bağlantısı sunulan özelliklerden bazıları.





PT-AE8000U Full HD 3D projeksiyon cihazı Ekim ayının başlarında tüketici ile buluşacak. Fiyatının ise 3500$ olduğu tahmin ediliyor.