Panasonic, yeni 3D ev sineması projeksiyon cihazını tanıttı

Haber Editörü
Geçen yıl ki PT-AE7000 3D projeksiyon cihazının ardından Panasonic, daha gelişmiş özelliklere sahip PT-AE8000U Full HD 3D projeksiyon cihazını da resmi olarak tanıttı.
Panasonic, 2003 yılında beri Hollywood film yapımcıları ile yenilikçi görüntü teknolojileri geliştirmek için işbirliği yapıyor. PT-AE8000U modeli de bu işbirliğinin yansıması.
PT-AE8000U modelinde 2400 ansilümen parlaklık bulunurken, 220W Red Rich ampül ile kırmızı yoğunluğu artırılarak etkileyici renk üretimi gerçekleşiyor.
Pure Contrast Plates, Pure Color Filter Pro ve Dynamic Iris teknolojileri ile 500 000 : 1 gibi yüksek bir kontrast oranı elde ediliyor.
Gelişmiş 3D görüntüler elde etmek için Detail Clarity 4 işlemcisi ve Frame Creation 2 teknolojisi biraraya getirilmiş. Dahili IR verici ile 6 metreye kadar 3D active shutter gözlükler kullanmak mümkün. Kullanıcılar 3D yoğunluğunu ve görüntü boyutlarını özel yazılımlarla ayarlayabiliyor.
Model 3-7 metreye kadar 120 inçlik görüntü yansıtabiliyor. 3 HDMI çıkışı, iki 12V tetikleyici, uyumlu Panasonic cihazlarının uzaktan kumanda edebilmesini sağlayan Viera Link bağlantısı sunulan özelliklerden bazıları.
PT-AE8000U Full HD 3D projeksiyon cihazı Ekim ayının başlarında tüketici ile buluşacak. Fiyatının ise 3500$ olduğu tahmin ediliyor.
http://panasonic.net/avc/projector/products/ae8000/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gümüş perde diye bir teknoloji mevcut hiç duydun mu güzel kardeşim 4 adet led tv gücünün sağlayamayacağı renk ve netlikte görüntü veriyor görüntünün büyüklüğünden bahsetmeme gerek bile yok heralde koy bi tane 60" tv 152 cm bir de 240x240 perde dönüp 60"'e bakmazsın bile ben gt750 kullanıyorum optoma perde tam tvnin önüne iniyor 42" tv aleti kullanmaya başladıktan sonra ne zaman tvye dönsem inanaılmaz bi tatminsizlik oluşmaya başladı bu sebepten kısa dönem askerlik dönüşü 55" bi lg alıyim diyorum benim için 32 ekran tvden farkı yok şu anda sürekli kullanılmıyo tabi misafir geliyo gidiyo eve ışık girsin istiyosun bazen sürekli perde çekili oturulmuyor ama gündüzde kullanım son derece normal "black out" kumaş dan güneşlik yaptır çek gece gibi oluyo ev ala kullan gündüz kullanılmaz diye bir şey yok yani kışın zaten genelde hava kapalı ona bile pek gerek kalmıyor tabi o kapalı iken muazzam fark ediyor ama yazında klima açık olduğundan sürekli güneşliği kapatıp kullandıktan sonra tekrar açıyorum sen sen ol kullanmadığın bilmediğin şeyler konusunda kulaktan dolma bilgilerle saçmalama.
LG 65LM620S CİNEMA 3D SMART LED TV
vatanbilgisayar.com/...
Maç veya sinema izlerken tv deki görüntü çok kötü
dostum kullandıgınız perde hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz saygılar