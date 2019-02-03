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Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı

Sektörün en hızlı odaklanmasını sunan yeni Panasonic Lumix S tam kare aynasız kamera serisi hem profesyonelleri hem de amatör içerik üreticilerini hedefliyor.
3 ay
5,4b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 1 yıldır Panasonic’in profesyonellere ve amatör kullanıcılara yönelik olarak geliştirdiği Lumix S tam kare aynasız fotoğraf makinesi serisi nihayet satışa çıkıyor. Panasonic teknik detayları ve fiyatları açıkladı.

Panasonic Lumix S1R özellikleri ve fiyatı

Amiral gemisi seviyesindeki Panasonic Lumix S1R modeli 47.3MP çözünürlüğünde tam kare CMOS sensöre sahip. Sensör 8 kareyi birleştirerek 187MP çözünürlüğünde görüntüler elde edebiliyor.

Özel kaplama ile sensörlerde parlama oluşmasının önüne geçiliyor. Yeni Venus Engine görüntü işlemcisi sıralı olarak 9 fps (AFS) veya 6 fps (AFC) çekimlere imkân tanıyor. Sensör 8 kareyi birleştirerek 96MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor.

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Depth From Defocus odaklama özelliği farklı derinlik verileri olan iki resmi inceleyerek nesneye olan uzaklığı hesap edebiliyor. Yapay zekâ desteği ile sektörün en hızlı odaklamasını sunuyor. 5 eksenli gövde görüntü dengeleme sistemine Lumix S serisi lenslerdeki dengeleme de eşlik edebiliyor.

4K 60fps video kayıt yapabilen kamera tam piksel okumasında ise 30fps seviyesine çıkıyor. 4:2:2 10-bit dahili video kayıt ve 4K/60p HDMI çıkış da mümkün. Leica L-Mount ile geniş bir lens seçeneği olacak.

5760k noktalı OLED vizör 0.005 saniye gecikme süresi sunuyor. LCD ekran ise 2100k noktalı ve dönebiliyor. Bluetooth 4.2 ve 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantılar da içerik transferini kolaylaştırıyor.

Panasonic Lumix S1R için 3699$ sadece gövde fiyat etiketi belirlenmiş. 24-105mm lens ile birlikte 4599$ seviyesine çıkıyor.

 

Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı
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Panasonic Lumix S1 özellikleri ve fiyatı

Panasonic Lumix S1 modeli 24.2MP çözünürlüğünde bir tam kare CMOS sensör ile geliyor. 8 kareyi birleştirerek 96MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde eden makinenin diğer özellikleri abisi ile aynı. Panasonic Lumix S1 sadece gövde olarak 2499$ seviyesinden satılacak. 24-105mm lens ile birlikte 3399$ seviyesinde.

Panasonic ayrıca uyumlu 3 lens de satışa sunmuş durumda. Bunlar şu şekilde:

En iyi optik performansı sunan 50mm f/1.4 S Pro – 2299$

70-200mm f/4 S Pro – 1699$

Çok kısa mesafeden macro çekim yapabilen 24-105mm f/4 Macro – 1299$.

 

https://newatlas.com/panasonic-s-series-full-frame-mirrorless-cameras-launch/58299/ Yorum Yaz
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Kerim5100 3 ay
Sony varken boşuna uğraşıyorlar :D
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crimsonica 3 ay en beğenilen
Pentax K1 - D850- A7RII-CANON 5D IV Fuji XT2 Kullandiktan sonra anladimki Sonyden Baskasi yalan Simdi A7R III ile Yola devam
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Mr. Jingles 3 ay
DSLR dururken buna para vermek saçmalık.
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kakarikikiri 3 ay
saçma fiyatlar, yurtdışında da çok tepki çekti zaten bu fiyatlar.tüketici mark4 , d850 ya da a7r3 değil de neden bu ürünü alsın ki ? hayır düz 50mm f1.4 lenste 2400 dolar.. saçmalık
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olağan_şüpheli 3 ay kakarikikiri
Nkon ve Canon harici lens olayı sıkıntı.Sony lensler de pahalı.Tamam gövde de teknolojiyi konuşturuyorlar ama gövdeyi aldıktan sonra lens alamıyorsun resmen. Canon ve nkon sanırım bu yüzden ağırdan ağırdan gidiyorlar.Nasılsa lens tekeli ellerinde.millet nasılsa bizden alacak diyorlar.
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Fenomenon 3 ay
ben bu kameraların fiyatlarını cidden anlamıyorum. yahu birader 3000-4000-5000 $ nedir ya. elbette bu işi profesyonel olarak yapanlar için çok para değil elbet ama bunlar ciddi yüksek fiyatlar. bana kalırsa ff gövde fiyatı 1000$ olmalı en fazla. apsc max 600$ olmalı ki insanlar canon-nikon yerine alsın bu makineleri. isteseler yaparlar da. bu kadar pahalı olmasının nedeni ne? sensör mü pahalı? işlemci mi pahalı? yoksa kullanılan malzeme mi pahalı? xiaomi 250$'a kit lensli m43 kamera satıyor. var ya şöyle dişli rekabetçi bir firma olsa kamera pazarında bu panasonic falan fiyatları yarı yarıya hatta 4'te 1 fiyatına çekerler. şu makinelerin bu kadar pahalı olduğunu görünce içim acıyor.
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crimsonica 3 ay en beğenilen
Pentax K1 - D850- A7RII-CANON 5D IV Fuji XT2 Kullandiktan sonra anladimki Sonyden Baskasi yalan Simdi A7R III ile Yola devam
1 Yanıt Yanıtla +4
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Glorfindel1907 3 ay crimsonica
Yanlış anlaşılmasın ama Parası olan için geçerli bir durum bu bence, Çoğu hobi kullanıcısı sony makina aldıktan sonra lens alamadığı için diğer markalara geçiyor, İyi bir lens almak isteyen olursa sony tarafında en azından makina kadar para vermesi gerekiyor tabi ülkenin şartlarıda biraz etken ama en azından diğer markalarda daha uygun fiyata iyi lensler bulunabiliyor.
(Sony Kullanıcısıyım - şimdilik)
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Kerim5100 3 ay
Sony varken boşuna uğraşıyorlar :D
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ONY86 3 ay
Bir ayfon değil
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