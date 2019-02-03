Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı

Yaklaşık 1 yıldır Panasonic’in profesyonellere ve amatör kullanıcılara yönelik olarak geliştirdiği Lumix S tam kare aynasız fotoğraf makinesi serisi nihayet satışa çıkıyor. Panasonic teknik detayları ve fiyatları açıkladı.

Panasonic Lumix S1R özellikleri ve fiyatı

Amiral gemisi seviyesindeki Panasonic Lumix S1R modeli 47.3MP çözünürlüğünde tam kare CMOS sensöre sahip. Sensör 8 kareyi birleştirerek 187MP çözünürlüğünde görüntüler elde edebiliyor.

Özel kaplama ile sensörlerde parlama oluşmasının önüne geçiliyor. Yeni Venus Engine görüntü işlemcisi sıralı olarak 9 fps (AFS) veya 6 fps (AFC) çekimlere imkân tanıyor. Sensör 8 kareyi birleştirerek 96MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebiliyor.

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Depth From Defocus odaklama özelliği farklı derinlik verileri olan iki resmi inceleyerek nesneye olan uzaklığı hesap edebiliyor. Yapay zekâ desteği ile sektörün en hızlı odaklamasını sunuyor. 5 eksenli gövde görüntü dengeleme sistemine Lumix S serisi lenslerdeki dengeleme de eşlik edebiliyor.

4K 60fps video kayıt yapabilen kamera tam piksel okumasında ise 30fps seviyesine çıkıyor. 4:2:2 10-bit dahili video kayıt ve 4K/60p HDMI çıkış da mümkün. Leica L-Mount ile geniş bir lens seçeneği olacak.

5760k noktalı OLED vizör 0.005 saniye gecikme süresi sunuyor. LCD ekran ise 2100k noktalı ve dönebiliyor. Bluetooth 4.2 ve 802.11ac Wi-Fi kablosuz bağlantılar da içerik transferini kolaylaştırıyor.

Panasonic Lumix S1R için 3699$ sadece gövde fiyat etiketi belirlenmiş. 24-105mm lens ile birlikte 4599$ seviyesine çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Panasonic Lumix S1 özellikleri ve fiyatı

Panasonic Lumix S1 modeli 24.2MP çözünürlüğünde bir tam kare CMOS sensör ile geliyor. 8 kareyi birleştirerek 96MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde eden makinenin diğer özellikleri abisi ile aynı. Panasonic Lumix S1 sadece gövde olarak 2499$ seviyesinden satılacak. 24-105mm lens ile birlikte 3399$ seviyesinde.

Panasonic ayrıca uyumlu 3 lens de satışa sunmuş durumda. Bunlar şu şekilde:

En iyi optik performansı sunan 50mm f/1.4 S Pro – 2299$

70-200mm f/4 S Pro – 1699$

Çok kısa mesafeden macro çekim yapabilen 24-105mm f/4 Macro – 1299$.