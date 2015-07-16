Panasonic, yeni aynasız temsilcisi GX8'i görücüye çıkarttı

Kısa süre önce yeni DSLR benzeri kompakt fotoğraf makinesi FZ330'ün tanıtan Panasonic, aynı zamanda aynasız fotoğraf makinesi GX7'nin yerine geliştirdiği GX8'i de kullanıcıların beğenisine sundu.

MFT yani Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi Panasonic GX8, GX7 ile benzer bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor ancak daha ergonomik görünen deklanşör konumu ile farklılaşmayı biliyor. Genel kullanımı daha iyi halen getirmeyi amaçlayan tasarım değişiklikleri alan model, teknik olaraksa yeni geliştirilen 20MP Live MOS sensör, yeni çift görüntü sabitleme teknolojisi (Hem sensör hem de lens tabanlı), faydalı bir şekilde hareketli tasarlanan 2.36 milyon noktalık OLED elektronik vizör, yeni Venus görüntü işlemcisi ve su ile toza karşı dayanıklı gövde gibi detaylar taşıyor.

Bu dayanıklılığını magnezyum alaşım gövde malzemesi ile destekleyen Panasonic GX8, beklentiler doğrultusunda 4K videoların altından kalkabiliyor, WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındırıyor ve Leica Q'da da olduğu gibi QR kod temelli hızlı eşleştirme yapabiliyor. Hareketli tasarlanan 3-inç OLED ekranı 1.04 milyon nokta çözünürlük sunan ve otomatik netleme takibiyle beraber saniyede 8 kare seri çekim hızına ulaşabilen GX8, ISO 25,600 değerini de görebiliyor ve FZ300'de de kullanılan DFD teknolojisiyle oldukça yüksek bir otomatik netleme performansı ortaya koyuyor.

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Panasonic GX8, gövde olarak 1200$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında satışa çıkıyor. Ayrıca şirket Micro Four Thirds sistem yapısı için LEICA DG 100-400mm / F4.0-6.3 zoom ile LUMIX G 25 mm/F1.7 lens modelleri üzerinde de geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu lenslerin fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/articles/5270678292/panasonic-lumix-dmc-gx8-makes-the-leap-to-20mp