Panasonic, yeni geliştirdiği Lumix G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH lensini duyurdu

Fotoğraf dünyasına Sony ile beraber hareketli saatler yaşatan Panasonic, Lumix DMC-G6 ve Lumix DMC-LF1 fotoğraf makineleri yanında yeni geliştirdiği Lumix G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH lensini de duyurarak kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Micro Four Thirds ve Panasonic'in aynasız kamera sistemleri ile uyumlu olarak geliştirilen lens, bağlandığı fotoğraf makinelerine 10 kat optik yakınlaştırma imkanı sağlayabiliyor. Oldukça şık ve sağlam metal gövde yapısına sahip olan Lumix G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH, firmanın geliştirdiği Power OIS teknolojisi ile elde çekimlerde meydana gelen titreşimleri en aza indirerek, ortaya keskin fotoğraf ya da videoların çıkmasını sağlayabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakmak gerekirse karşımıza şu özellikler çıkıyor.

Lens tipi: Zoom lens

Odak uzaklığı: 14-140mm

Maksimum diyafram: F/3.5-5.6

Minimum diyafram: F22

Diyafram bıçağı: 7

Filtre çapı: 58mm

Optik yapı: 14 element 12 grup ( 3 aspherical, 2 ED element)

Dahili otomatik netleme motoru: Var

Minimum netleme mesafesi: 0.30m

265 gram ağırlık

75mm uzunluk

Siyah renk seçeneği Panasonic tarafından geliştirilen yeni Lumix G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH lens, Haziran ayı sonunda 910$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor.



http://www.dpreview.com/news/2013/04/24/panasonic-introduces-lumix-g-vario-14-140mm-F3p5-5p6-asph-power-ois-for-Micro-Four-Thirds