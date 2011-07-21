Panasonic'den 24x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FZ47

Dijital kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Panasonic, süper zum segmentinde konumlandırdığı yeni dijital kamerası FZ47'yi tanıttı.

120.3 x 79.8 x 91.1 mm boyutlarında ve batarya dahil 498 gram ağırlığında (bataryasız: 454 gram) tasarlanan Panasonic FZ47'de, 1/2.33-inç boyutunda ve 12.1 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör bulunuyor. Sensöre, 25 - 600 mm (35 mm formatına göre) nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen Leica - Vario Elmarit objektif eşlik ediyor.



640 x 480, 1280 x 720 ve 1920 x 1080 (1080i) piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen kamerada diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar, dar açıda f/5.2'ye kadar açabiliyoruz, ISO seviyesi 100 - 1600 arasında (Yüksek hassasiyet modu: 1600 - 6400) ayarlanabiliyor, enstantane hızı ise 1/2000 sn'ye kadar değiştirilebiliyor. Tam Boyutta Gör

Fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklıkların önüne geçilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisine (Power O.I.S) yer verilen kamerada, yüz tanıma özelliği unutulmamış.

3D modunda da çekim yapabilen kamerada çekimleri elektronik vizör veya 3.0-inç'lik 460.000 piksel LCD ekran aracılığıyla yapabiliyoruz. Kameranın 70 MB'lık dahili belleği SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor; kamera şarj edilebilir lityum iyon batarya kullanıyor.



Panasonic FZ47'nin ağustos ayından itibaren 399,99$ fiyat etiketiyle mağazaların vitrinlerindeki yerini alması bekleniyor.



