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Panasonic'den 24x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FZ47

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic'den 24x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FZ47
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Dijital kamera pazarının önde gelen üreticilerinden Panasonic, süper zum segmentinde konumlandırdığı yeni dijital kamerası FZ47'yi tanıttı.
120.3 x 79.8 x 91.1 mm boyutlarında ve  batarya dahil 498 gram ağırlığında (bataryasız: 454 gram) tasarlanan Panasonic FZ47'de, 1/2.33-inç boyutunda ve 12.1 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör bulunuyor. Sensöre, 25 - 600 mm (35 mm formatına göre) nesnelere 24 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen Leica - Vario Elmarit objektif eşlik ediyor.
640 x 480, 1280 x 720 ve 1920 x 1080 (1080i) piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen kamerada diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar, dar açıda f/5.2'ye kadar açabiliyoruz,  ISO seviyesi 100 - 1600 arasında (Yüksek hassasiyet modu: 1600 - 6400) ayarlanabiliyor, enstantane hızı ise 1/2000 sn'ye kadar değiştirilebiliyor.
Panasonic'den 24x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FZ47
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Fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklıkların önüne geçilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisine (Power O.I.S) yer verilen kamerada, yüz tanıma özelliği unutulmamış. 
3D modunda da çekim yapabilen kamerada çekimleri elektronik vizör veya 3.0-inç'lik 460.000 piksel LCD ekran aracılığıyla yapabiliyoruz. Kameranın 70 MB'lık dahili belleği SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor; kamera şarj edilebilir lityum iyon batarya kullanıyor.
Panasonic FZ47'nin ağustos ayından itibaren 399,99$ fiyat etiketiyle mağazaların vitrinlerindeki yerini alması bekleniyor.

Panasonic'den 24x optik yakınlaştırma yapabilen dijital kamera: Lumix DMC-FZ47
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bwhiteshark 8 yıl

Nikonda bir böyle bir tele zoom lens çıkarsa ne güzel olurdu.
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jamboree 8 yıl
En azından hareketli LCD olsaymış
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filteke 8 yıl
Blitz
Olympus mu, yoksa Panasonic mi

Sony DSC=HX100V
sony.com.tr/...
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jiddi 8 yıl
400 $ mı !!! Gözlerim yuvalarından fırladı ve geri geldi saliseler içerisinde. O paraya (yurtdışı fiyatı bu tabi) Canon G12, S95, Panasonic LX5, Olympus ZX1 varken bu yağlıboya resim makinasına bu para hayli çok olmuş.
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Blitz 8 yıl
Olympus mu, yoksa Panasonic mi
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