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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'den Android 2.3 işletim sistemli ve 13.2 MP kameralı telefon: Lumix P101

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Panasonic, akıllı telefon alanında da kendisini göstermeye devam ediyor. Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan ve bir dijital kamerayı anımsatan tasarımıyla dikkat çeken Lumix Phone P101 resmiyet kazandı.
SoftBank aracılığıyla Japonya pazarına sunulması planlanan Lumix P101, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; üç band GSM şebekesi ile W-CDMA ağı desteğiyle geliyor. 123 x 64 x 9.8 mm boyutlarında ve yaklaşık 128 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB ROM'a yer verilmiş. Kapasite tahmin edebileceğiniz üzere microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC (Yakın Alan İletişim), Bluetooth 2.1, kızılötesi portu ve GPS gibi teknolojilerle donatılan akıllı telefon, 13.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kameraya ev sahipliği yapıyor. Kameraya otomatik odaklama, Full HD video kaydı ve 3D efektli fotoğraf çekim özellikleri eşlik ediyor.
Son olarak deprem uyarı sistemiyle ön plana çıkan Panasonic Lumix Phone P101'in bataryası GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 310 saate varan bekleme, 360 dakikaya varan konuşma süresi sağlıyor.

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vuslat06 7 yıl
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Red_devil33 7 yıl
itici gibi gelmişti ama videoyu izleyince ön yargılarım beni yanılttı
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istanbulsm 7 yıl
Alınır aga
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Lepanto 7 yıl
O 13.2 mp çözünürlüğünde CMOS sensörlü kameranın yanındaki şey LED flash mı yoksa ben mi yanlış yorumladım?
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OvernightSensation 8 yıl
android sağolsun bütün teknoloji devlerini teknolojiye davet ediyor.
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nativist 8 yıl
Hoş, güzel ama ben sevmiyorum böyle tasarımları yahu. :)
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dreamblue35 8 yıl
efsane geri döndü desenize
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sharpie 8 yıl
işte budur.
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Nephertiti 8 yıl
kameralı telefon yerine telefonlu kamera desek?
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Nike 8 yıl
Panasonic yaptıysa kaliteli olduğuna eminim.
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MUTAF 8 yıl
Turkiyedede görmek isteriz..
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veto1214 8 yıl
n8 almak için bir neden kalmadı
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Cidelee 8 yıl
İşte ben buna telefon derim
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Guest-F8946C419 8 yıl
Gayet şık ve güzel bir telefon olmuş rengi ilginç bir hava katmış.
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genc34 8 yıl
telefon özelligi olan fotograf makinesi yapmislar ellaam.
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Oxeman 8 yıl
Fotoğraf için telefon alınacaksa iyi bir telefon.
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