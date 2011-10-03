Panasonic'den Android 2.3 işletim sistemli ve 13.2 MP kameralı telefon: Lumix P101

Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden Panasonic, akıllı telefon alanında da kendisini göstermeye devam ediyor. Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan ve bir dijital kamerayı anımsatan tasarımıyla dikkat çeken Lumix Phone P101 resmiyet kazandı.



SoftBank aracılığıyla Japonya pazarına sunulması planlanan Lumix P101, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; üç band GSM şebekesi ile W-CDMA ağı desteğiyle geliyor. 123 x 64 x 9.8 mm boyutlarında ve yaklaşık 128 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 2 GB ROM'a yer verilmiş. Kapasite tahmin edebileceğiniz üzere microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC (Yakın Alan İletişim), Bluetooth 2.1, kızılötesi portu ve GPS gibi teknolojilerle donatılan akıllı telefon, 13.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kameraya ev sahipliği yapıyor. Kameraya otomatik odaklama, Full HD video kaydı ve 3D efektli fotoğraf çekim özellikleri eşlik ediyor.



Son olarak deprem uyarı sistemiyle ön plana çıkan Panasonic Lumix Phone P101'in bataryası GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 310 saate varan bekleme, 360 dakikaya varan konuşma süresi sağlıyor.

