Panasonic'den Micro Four Thirds uyumlu objektif: Leica Summilux DG 25 mm f/1.4

Dijital kamera sektörünün önemli oyuncularından Panasonic, Micro Four Thirds destekli kameralarla uyumlu (örneğin: Panasonic G serisi) objektifi Leica Summilux DG 25 mm f/1.4'ü duyurdu.

Ağustos ayının sonuna doğru 550 Pound fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan objektifin, 63 x 54.5 mm ebatlarında ve 200 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. 7 grup içinde 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektif diyaframı f/1.4'e kadar açılabiliyor, f/16'ya kadar kısılabiliyor. 0.30 metre minimum odak mesafesine sahip objektifin filtre çapı ise 46 mm.

