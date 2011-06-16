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Panasonic'den Micro Four Thirds uyumlu objektif: Leica Summilux DG 25 mm f/1.4

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün önemli oyuncularından Panasonic, Micro Four Thirds destekli kameralarla uyumlu (örneğin: Panasonic G serisi) objektifi Leica Summilux DG 25 mm f/1.4'ü duyurdu.
Ağustos ayının sonuna doğru 550 Pound fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan objektifin, 63 x 54.5 mm ebatlarında ve 200 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. 7 grup içinde 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektif diyaframı f/1.4'e kadar açılabiliyor, f/16'ya kadar kısılabiliyor. 0.30 metre minimum odak mesafesine sahip objektifin filtre çapı ise 46 mm.

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synchro 8 yıl
leica m43lere 2-3 lens daha yapsın, durmam satarım 550dyi bunlara geçerim :D bence 50 olması iyi olmuş 20 f1.7 ile karşılaştıröalı fotoğraflara baktım bana gayet güzel geldi, şeytana uyup alabilirim :D
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mav1li 8 yıl
Arkaplan katili.
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jiddi 8 yıl
Feci para be ! Çok üzer bu lens insanı çoook. Alsan bir türlü üzer almasan başka bir türlü üzer. Çok da güzel duruyor kerata özellikleri falan olarak... Sayısal bana çıksa da bir set dizsem panasonic'ten şöyle m4/3 GH3 gövdeye...
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xconnect 8 yıl
Şimdi bu alet 50mm mi oluyor; Vayyyy...
M4/3 Panasonic ve Olympus kullanıcılarının beklentisi yavaş yavaş karşılanıyor demek.

Yurtdışı fiyatı x2...haaa, burada bulabilmekte cabası..
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