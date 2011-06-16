Panasonic'den Micro Four Thirds uyumlu objektif: Leica Summilux DG 25 mm f/1.4

Haber Editörü
Dijital kamera sektörünün önemli oyuncularından Panasonic, Micro Four Thirds destekli kameralarla uyumlu (örneğin: Panasonic G serisi) objektifi Leica Summilux DG 25 mm f/1.4'ü duyurdu.
Ağustos ayının sonuna doğru 550 Pound fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan objektifin, 63 x 54.5 mm ebatlarında ve 200 gram ağırlığında tasarlandığını görüyoruz. 7 grup içinde 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektif diyaframı f/1.4'e kadar açılabiliyor, f/16'ya kadar kısılabiliyor. 0.30 metre minimum odak mesafesine sahip objektifin filtre çapı ise 46 mm.
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M4/3 Panasonic ve Olympus kullanıcılarının beklentisi yavaş yavaş karşılanıyor demek.
Yurtdışı fiyatı x2...haaa, burada bulabilmekte cabası..