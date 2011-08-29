Panasonic'den elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif

Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif hazırladı: Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ve Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS

Micro Four Thirds destekli yeni objektiflerin hemen yanında özel bir tuşun konumlandırıldığını görmekteyiz. O tuş yardımıyla nesnelere otomatik olarak yakınlaştırma yapabiliyoruz. Firmanın 45 - 175 mm'lik objektifi ise hem bu özelliği destekliyor hem de klasik zum bileziğiyle geliyor. Merak edenler için objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde;



Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS (399,99$)



14 mm'de f/3.5'a kadar, 42 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram

f/22'ye kadar kısılabilen diyafram



8 grup / 9 elementten oluşan optik yapı

7 diyafram bıçağı

37 mm filtre çapı

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

61 x 27 mm boyutunda ve 95 gram ağırlığında tasarım

Micro Four Thirds bayonet

Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS (449,99$)

45 mm'de f/4'e kadar, 175 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram

f/22'ye kadar kısılabilen diyafram

10 grup / 14 elementten oluşan optik yapı

7 diyafram bıçağı

46 mm filtre çapı

Görüntü stabilizasyon teknolojisi

62 x 90 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında tasarım

Micro Four Thirds bayonet

