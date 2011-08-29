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Panasonic'den elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic'den elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif
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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif hazırladı: Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ve Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS
Micro Four Thirds destekli yeni objektiflerin hemen yanında özel bir tuşun konumlandırıldığını görmekteyiz. O tuş yardımıyla nesnelere otomatik olarak yakınlaştırma yapabiliyoruz. Firmanın 45 - 175 mm'lik objektifi ise hem bu özelliği destekliyor hem de klasik zum bileziğiyle geliyor. Merak edenler için objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde;
Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS (399,99$)
  • 14 mm'de f/3.5'a kadar, 42 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram
  • f/22'ye kadar kısılabilen diyafram
  • 8 grup / 9 elementten oluşan optik yapı
  • 7 diyafram bıçağı
  • 37 mm filtre çapı
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 61 x 27 mm boyutunda ve 95 gram ağırlığında tasarım
  • Micro Four Thirds bayonet

Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS (449,99$)
  • 45 mm'de f/4'e kadar, 175 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram
  • f/22'ye kadar kısılabilen diyafram
  • 10 grup / 14 elementten oluşan optik yapı
  • 7 diyafram bıçağı
  • 46 mm filtre çapı
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi
  • 62 x 90 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında tasarım
  • Micro Four Thirds bayonet
Panasonic'den elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif
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snow-leopard 8 yıl
bilmediğimden soruyorum bu lens slr makinelere uymuyomu ?
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tevfikteo 8 yıl snow-leopard
snow-leopard

bilmediğimden soruyorum bu lens slr makinelere uymuyomu ?



Biraz dikkatli okursanız haberin içeriğinde "Micro Four Thirds bayonet" diye yazıyor. Her makinanın kendine özgü giriş kısmı vardır; örneğin Canon bayonet, Nikon bayonet şeklinde adlandırılır, hatta uyumluluk detayı ile EF, EF-S, DX vs. gibi ayırt edilebilir. Makinanız hangi bayoneti kullanıyorsa o ağızda objektif kullanabilirsiniz?


Holy-Ghost

SLR makinaya en gereksiz özellikli çıkmış şey, dijital zoom görüntü kalitesini bozar ne gerek var.



Niye bozsun ki
, herhangi optik bir manuplasyon yapılmıyor sonuçta, burda kastedilen olay optik elemanlarının el yordamıyla değil bir motor vasıtasıyla hareket etmesi. Yani döndürerek değil tek tuşla ileri geri hareket vererek.
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Holy-Ghost 8 yıl
SLR makinaya en gereksiz özellikli çıkmış şey, dijital zoom görüntü kalitesini bozar ne gerek var
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synchro 8 yıl Holy-Ghost
Holy-Ghost
SLR makinaya en gereksiz özellikli çıkmış şey, dijital zoom görüntü kalitesini bozar ne gerek var

slr makinenin lensi degil bu
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easymen 8 yıl
lektronik yakınlaştırma özelliği nedir?
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Piêr Dé Sans 8 yıl easymen
easymen

lektronik yakınlaştırma özelliği nedir?


Digital zoom.
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synchro 8 yıl
hocam yine geciktin
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