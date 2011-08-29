Panasonic'den elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif

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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, elektronik yakınlaştırma özelliğine sahip iki yeni objektif hazırladı: Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS ve Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS
Micro Four Thirds destekli yeni objektiflerin hemen yanında özel bir tuşun konumlandırıldığını görmekteyiz. O tuş yardımıyla nesnelere otomatik olarak yakınlaştırma yapabiliyoruz. Firmanın 45 - 175 mm'lik objektifi ise hem bu özelliği destekliyor hem de klasik zum bileziğiyle geliyor. Merak edenler için objektiflerin teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde;
Lumix G X Vario PZ 14 - 42 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS (399,99$)
- 14 mm'de f/3.5'a kadar, 42 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram
- f/22'ye kadar kısılabilen diyafram
- 8 grup / 9 elementten oluşan optik yapı
- 7 diyafram bıçağı
- 37 mm filtre çapı
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 61 x 27 mm boyutunda ve 95 gram ağırlığında tasarım
- Micro Four Thirds bayonet
Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS (449,99$)
- 45 mm'de f/4'e kadar, 175 mm'de f/5.6'ya kadar açılabilen diyafram
- f/22'ye kadar kısılabilen diyafram
- 10 grup / 14 elementten oluşan optik yapı
- 7 diyafram bıçağı
- 46 mm filtre çapı
- Görüntü stabilizasyon teknolojisi
- 62 x 90 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında tasarım
- Micro Four Thirds bayonet
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Biraz dikkatli okursanız haberin içeriğinde "Micro Four Thirds bayonet" diye yazıyor. Her makinanın kendine özgü giriş kısmı vardır; örneğin Canon bayonet, Nikon bayonet şeklinde adlandırılır, hatta uyumluluk detayı ile EF, EF-S, DX vs. gibi ayırt edilebilir. Makinanız hangi bayoneti kullanıyorsa o ağızda objektif kullanabilirsiniz?
Niye bozsun ki , herhangi optik bir manuplasyon yapılmıyor sonuçta, burda kastedilen olay optik elemanlarının el yordamıyla değil bir motor vasıtasıyla hareket etmesi. Yani döndürerek değil tek tuşla ileri geri hareket vererek.
slr makinenin lensi degil bu
Digital zoom.