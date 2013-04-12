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Panasonic'in ortaya çıkan yeni fotoğraf makinesi LF1 ay sonunda duyurulabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'in ortaya çıkan yeni fotoğraf makinesi LF1 ay sonunda duyurulabilir
Geçtiğimiz günlerden Lumix GF6 kompakt fotoğraf makinesini tanıtan Panasonic tarafından bilgiler gelmeye devam ediyor.
Ortaya çıkan son söylentilere göre Lumix GF6 fotoğraf makinesinin üzerine iki yeni makine daha duyuracak. Oldukça sağlam kaynaklara dayandırılarak yapılan haberler doğrultusunda karşımıza çıkacak makinelerden birincisi, GF6 ile aynı anda duyurulması beklenen ancak etkinlik sırasında karşımıza çıkmayan Lumix G6 modeli, diğeri ise tamamen yeni bir model olarak ortaya çıkmış durumda. Alınan bilgilere göre LF1 ismine sahip olacak ve üst düzey bir kompakt fotoğraf makinesi olacağı beklenen model, Nisan ayı sonunda sabit zoom lens ve dahili vizör ile kullanıcılar karşısına çıkacak.
Bilgiler henüz kesinleşmemiş olsa da, Panasonic tarafından perdenin henüz kapatılmamış durumda olduğu görülüyor.

http://www.43rumors.com/ft5-panasonic-lf1-high-end-compact-to-be-announced-in-late-april/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xconnect 6 yıl
Aynasızlar kadar sensör büyük olsun ama çıkarılmayan lens olsun alırım :-))
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fss1403 6 yıl
Güzel mft cephesinden gelen haberler heyecanlandırıyor?
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