Panasonic'in yeni Lumix modellerinin satış fiyatı belli oldu





Lumix LZ20, 16MP çözünürlükte CCD sensör, LSI gelişmiş görüntü işleme teknolojisi, 3.0 inç 460,000 noktalı LCD ekran, iA (Akıllı Otomatik) modu gibi özellikler sunuyor ve 719TL fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa sunulacak.





Lumix SZ5 modelinde 14MP çözünürlükte CCD sensör, Venus Engine görüntü işlemcisi, 25mm geniş açılı ve 10x optik zoomlu (35mm kamera eşdeğeri: 25-250mm) LEICA DC VARIO-ELMAR lens, 720p video kaydı, Minyatür Efekti, Panorama Çekim, Otomatik Rötuş, WiFi özelliğiyle kablosuz ağ yönlendiricisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanabilme, DLNA, iA (Akıllı Otomatik) modu özellikleri bulunuyor ve Eylül ayında 719TL seviyesinde satışa sunulacak.





Lumix FZ62 modelinde 16.1MP çözünürlükte Yüksek Hassasiyetli MOS sensör, Venus Engine gelişmiş görüntü işlemci, 10 karelik art arda çekim modu, 0,9 saniyelik hızlı başlatma süresi, 24x optik zoom, AVCHD ve MP4 formatlarında yüksek kaliteli stereo ses ile 1,920 x 1,080 / 50i (PAL) Full HD video kaydı, POWER O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici), yüksek zoom değerlerinde bile bulanıklığı en aza indiren Aktif Mod özellikleri bulunuyor ve 1169TL fiyat etiketiyle Eylül ayında ülkemizde piyasaya sürülecek.





Panasonic Lumix LX7 modelinde 3.0-inç 920,000 noktalı yüksek çözünürlüklü Akıllı LCD ekran, 10.1 megapiksel yüksek hassasiyetli MOS sensör, POWER O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici), 24-90mm'lik (35mm kamera eşdeğeri) esnek zoom aralığında F1.4 maksimum diyafram açıklığı sağlayan yeni LEICA DC VARIO-SUMMILUX lens, Işık Hızı AF (Otomatik Odaklama) teknolojisi, opsiyonel elektronik vizör desteği, 16 adet Yaratıcı Kontrol ve Fotoğraf Stilli filtreler, 3.8x optik zoom, 1920 x 1080 50p (PAL) Full HD video kaydı şeklinde özellikler bulunuyor ve satış fiyatı 1599TL.





Lumix FZ200 modelinde 12.1MP çözünürlükte Yüksek Hassasiyetli MOS sensör, Venus Engine gelişmiş görüntü işlemcisi, 1 312 000 noktalı yüksek çözünürlüklü 0.2 inç EVF (Elektronik Vizör), 24x optik zoom ve F2.8 diyafram açıklığına sahip LEICA DC lens, POWER O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici), 12 karelik art arda çekim modu, Işık Hızı AF (Otomatik Odaklama) teknolojisi, 1920 x 1080 50p (PAL) Full HD video kaydı özellikleri mevcut ve Eylül ayından itibaren 1599TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.