Panasonic’in yeni bataryası elektrikli araçların menzilini katlayacak

Tam Boyutta Gör Panasonic, lityum-iyon piller için silikon bazlı anot malzemeleri geliştiren ve üreten İngiltere merkezli Nexeon ile anlaşma imzaladı. Enerji yoğunluğunu ve dolayısıyla elektrikli otomobillerde menzili artıracak olan yeni bataryaların nerede üretileceği de açıklandı. Panasonic’in aynı zamanda Tesla’nın tedarikçisi olduğunu da belirtelim.

Yeni bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak

Panasonic, Nexeon'dan anot malzemesi satın alarak elektrikli otomobil bataryalarının performansını arttırmak istediğini belirtiyor. Silikon bazlı anot malzemeler Panasonic’in 2025 yılından itibaren ABD'nin Kansas eyaletindeki De Soto'da kuracağı yeni fabrikasında üreteceği lityum-iyon pillerde kullanılacak. Panasonic bu üretim tesisinde 2170 boyutundaki bataryaları üreteceğini açıklamıştı. Panasonic'in Kansas'taki yeni fabrikasından hangi müşterilere tedarik yapmayı planladığı belli değil ancak Tesla, Japon şirketin en batarya ortaklarından birisi konumda.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere batarya hücrelerinde daha yüksek bir enerji yoğunluğu elde etmek için sadece katotların değil anotların da kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor. Silikon malzemeler, teorik kapasiteleri şu anda yaygın olarak anot malzemesi olarak kullanılan grafitten yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu için batarya performansını artırmanın anahtarı olarak kabul ediliyor. Ancak, grafite kıyasla silikon oranını arttırmanın bazı sınırları var çünkü malzeme şarj sırasında genleşirken deşarj sırasında tekrar büzüşüyor. Dolayısıyla bu da hücrenin hasar görmesine ve pil kapasitesinin düşmesine neden olabilir.

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İşte bu noktada Nexeon'un teknolojisi devreye giriyor. Nexeon’un tescilli teknolojisi şarj esnasında genleşmeyi önlüyor. Bu da silikon bazlı anot kapasitesinin daha da artırılmasını mümkün kılıyor.

Menzil ve şarj hızı artacak

Tam Boyutta Gör Panasonic silikon bazlı malzemeler kullanmak için teknolojiler geliştirdiğinden, şirketler anot malzemelerindeki silikon içeriğini daha da arttırmak istiyor. Panasonic'in açıklanan hedefi hacimsel enerji yoğunluğunu 2025 yılına kadar yüzde beş, 2030 yılına kadar ise yüzde 25 oranında arttırmak.

Öte yandan Nexeon’a göre lityum-iyon hücrelerin enerji yoğunluğunu yüzde 50'ye kadar artırmak mümkün. Bununla birlikte şirket, yeni bataryaların mevcut üretim teknikleriyle üretilebileceğini, bu nedenle de önemli bir sermaye yatırımı gerektirmediğini belirtiyor. Silikon anot bazlı lityum-iyon piller ile elektrikli araçlarda ciddi ölçüde menzil ve şarj hızı artışı sağlanacak.

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Panasonic, yüksek yoğunluklu yeni bir batarya geliştiriyor