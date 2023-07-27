Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Panasonic’in yeni bataryası elektrikli araçların menzilini katlayacak

    Panasonic, lityum-iyon piller için silikon bazlı anot malzemeleri geliştiren Nexeon ile anlaşma imzaladı. Geliştirilecek yeni bataryalar elektrikli otomobillerin menzilini ciddi oranda artıracak.
    Oy Ver
    Panasonic, yüksek yoğunluklu yeni bir batarya geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Panasonic, lityum-iyon piller için silikon bazlı anot malzemeleri geliştiren ve üreten İngiltere merkezli Nexeon ile anlaşma imzaladı. Enerji yoğunluğunu ve dolayısıyla elektrikli otomobillerde menzili artıracak olan yeni bataryaların nerede üretileceği de açıklandı. Panasonic’in aynı zamanda Tesla’nın tedarikçisi olduğunu da belirtelim.

    Yeni bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak

    Panasonic, Nexeon'dan anot malzemesi satın alarak elektrikli otomobil bataryalarının performansını arttırmak istediğini belirtiyor. Silikon bazlı anot malzemeler Panasonic’in 2025 yılından itibaren ABD'nin Kansas eyaletindeki De Soto'da kuracağı yeni fabrikasında üreteceği lityum-iyon pillerde kullanılacak. Panasonic bu üretim tesisinde 2170 boyutundaki bataryaları üreteceğini açıklamıştı. Panasonic'in Kansas'taki yeni fabrikasından hangi müşterilere tedarik yapmayı planladığı belli değil ancak Tesla, Japon şirketin en batarya ortaklarından birisi konumda.

    Panasonic, yüksek yoğunluklu yeni bir batarya geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere batarya hücrelerinde daha yüksek bir enerji yoğunluğu elde etmek için sadece katotların değil anotların da kapasitesinin geliştirilmesi gerekiyor. Silikon malzemeler, teorik kapasiteleri şu anda yaygın olarak anot malzemesi olarak kullanılan grafitten yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu için batarya performansını artırmanın anahtarı olarak kabul ediliyor. Ancak, grafite kıyasla silikon oranını arttırmanın bazı sınırları var çünkü malzeme şarj sırasında genleşirken deşarj sırasında tekrar büzüşüyor. Dolayısıyla bu da hücrenin hasar görmesine ve pil kapasitesinin düşmesine neden olabilir.

    İşte bu noktada Nexeon'un teknolojisi devreye giriyor. Nexeon’un tescilli teknolojisi şarj esnasında genleşmeyi önlüyor. Bu da silikon bazlı anot kapasitesinin daha da artırılmasını mümkün kılıyor.

    Menzil ve şarj hızı artacak

    Panasonic, yüksek yoğunluklu yeni bir batarya geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Panasonic silikon bazlı malzemeler kullanmak için teknolojiler geliştirdiğinden, şirketler anot malzemelerindeki silikon içeriğini daha da arttırmak istiyor. Panasonic'in açıklanan hedefi hacimsel enerji yoğunluğunu 2025 yılına kadar yüzde beş, 2030 yılına kadar ise yüzde 25 oranında arttırmak.

    Öte yandan Nexeon’a göre lityum-iyon hücrelerin enerji yoğunluğunu yüzde 50'ye kadar artırmak mümkün. Bununla birlikte şirket, yeni bataryaların mevcut üretim teknikleriyle üretilebileceğini, bu nedenle de önemli bir sermaye yatırımı gerektirmediğini belirtiyor. Silikon anot bazlı lityum-iyon piller ile elektrikli araçlarda ciddi ölçüde menzil ve şarj hızı artışı sağlanacak.

    Kaynakça https://www.nexeon.co.uk/media/uk-based-nexeon-to-begin-commercial-supply-of-silicon-anode-material-to https://news.panasonic.com/global/press/en230725-3
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karton bardak üretimi kar marjı game pass oyun önerisi zoretanin 4. ay sat sınavı soruları spasmomen gaza iyi gelirmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız