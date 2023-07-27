Panasonic’in yeni bataryası elektrikli araçların menzilini katlayacak

Yeni bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak
Panasonic, Nexeon'dan anot malzemesi satın alarak elektrikli otomobil bataryalarının performansını arttırmak istediğini belirtiyor. Silikon bazlı anot malzemeler Panasonic’in 2025 yılından itibaren ABD'nin Kansas eyaletindeki De Soto'da kuracağı yeni fabrikasında üreteceği lityum-iyon pillerde kullanılacak. Panasonic bu üretim tesisinde 2170 boyutundaki bataryaları üreteceğini açıklamıştı. Panasonic'in Kansas'taki yeni fabrikasından hangi müşterilere tedarik yapmayı planladığı belli değil ancak Tesla, Japon şirketin en batarya ortaklarından birisi konumda.
İşte bu noktada Nexeon'un teknolojisi devreye giriyor. Nexeon’un tescilli teknolojisi şarj esnasında genleşmeyi önlüyor. Bu da silikon bazlı anot kapasitesinin daha da artırılmasını mümkün kılıyor.
Menzil ve şarj hızı artacak
Öte yandan Nexeon’a göre lityum-iyon hücrelerin enerji yoğunluğunu yüzde 50'ye kadar artırmak mümkün. Bununla birlikte şirket, yeni bataryaların mevcut üretim teknikleriyle üretilebileceğini, bu nedenle de önemli bir sermaye yatırımı gerektirmediğini belirtiyor. Silikon anot bazlı lityum-iyon piller ile elektrikli araçlarda ciddi ölçüde menzil ve şarj hızı artışı sağlanacak.Kaynakça https://www.nexeon.co.uk/media/uk-based-nexeon-to-begin-commercial-supply-of-silicon-anode-material-to https://news.panasonic.com/global/press/en230725-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: