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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'in yeni MFT sistem aynasız fotoğraf makinesi 4K video çekimi yapabilir

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'in yeni MFT sistem aynasız fotoğraf makinesi 4K video çekimi yapabilir
Nikon'un 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi J5'de 4K video çekim desteğine yer verebileceği haberleri sonrası benzer bir gelişme Panasonic tarafından da geldi.
Hazırladığı fotoğraf makineleriyle sektörü şaşırtmayı başaran Panasonic, uzun zamandır piyasada yer alan Micro Four Thirds sistem GX7'nin yerine hazırladığı ve büyük ihtimalle GX8 olarak isimlendireceği yeni aynasız fotoğraf makinesinde 4K çekim desteğini aktif olarak sunabilir. Retro tasarım çizgisiyle gelebileceği belirtilen fotoğraf makinesinin, resmi duyuru tarihi olaraksa şimdilik 2015 Mayıs ayı konuşuluyor. Konu aynasız sistem fotoğraf makinelerinden açılmışken sektörün bir diğer önemli üreticilerinden Fujifilm'in de X-Trans sensörlü X-Pro 2 modeline 4K video çekim özelliği koyabileceği söyleniyor. Makinenin bu desteği alması halinde ise şirketin ilk 4K destekli aynasız fotoğraf makinesi olacağı belirtiliyor.
Kullanıcılara direkt kullanımından öte Full HD'ye sunduğu kesme desteğiyle yardımcı olan 4K çözünürlük, sektör içerisinde yavaş yavaş kendisine yer buluyor.

http://www.mirrorlessrumors.com/two-new-4k-mirrorless-cameras-to-come-soon-panasonic-gx8-and-fuji-x-pro2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Adamlar gh4 denen o müthiş şeyi yaptılar, evelallah iyi iş yapıyorlar, bu cihazdan da ümitli gibiyim, pek ilgi alanım değil ama umutluyum
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Portraitclub 4 yıl
Panasonic için büyük başarı aslında Nikon Canon Pentax ve samsung varken yinede bende varım diyor.
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ciftkazmali 4 yıl
şu varoşlar neresi oluyor kişiye eleştiri yap king bayburt de ama varoşlar ne
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umut_baris 4 yıl ciftkazmali
ciftkazmali

şu varoşlar neresi oluyor kişiye eleştiri yap king bayburt de ama varoşlar ne

Sensin işte.


İlişkimi keserim diyor. Çok bilmişe bak sen.
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filteke 4 yıl
m800 su altı kamerası herhalde
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fotifoti 4 yıl
m800 diye makine mi varmış?
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king bayburt 4 yıl
Bilmiyorum bana fazla demode geldi bu model, buna para verenle ilişkimi keserim açıkçası. Cannon M800'ü öneririm cillop gibi bir hatun.
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ChangeOrBeCrushed 4 yıl king bayburt
king bayburt

Bilmiyorum bana fazla demode geldi bu model, buna para verenle ilişkimi keserim açıkçası. Cannon M800'ü öneririm cillop gibi bir hatun.

su varoslardan bi turlu temizlenemedi forum
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