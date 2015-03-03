Panasonic'in yeni MFT sistem aynasız fotoğraf makinesi 4K video çekimi yapabilir

Nikon'un 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi J5'de 4K video çekim desteğine yer verebileceği haberleri sonrası benzer bir gelişme Panasonic tarafından da geldi.

Hazırladığı fotoğraf makineleriyle sektörü şaşırtmayı başaran Panasonic, uzun zamandır piyasada yer alan Micro Four Thirds sistem GX7'nin yerine hazırladığı ve büyük ihtimalle GX8 olarak isimlendireceği yeni aynasız fotoğraf makinesinde 4K çekim desteğini aktif olarak sunabilir. Retro tasarım çizgisiyle gelebileceği belirtilen fotoğraf makinesinin, resmi duyuru tarihi olaraksa şimdilik 2015 Mayıs ayı konuşuluyor. Konu aynasız sistem fotoğraf makinelerinden açılmışken sektörün bir diğer önemli üreticilerinden Fujifilm'in de X-Trans sensörlü X-Pro 2 modeline 4K video çekim özelliği koyabileceği söyleniyor. Makinenin bu desteği alması halinde ise şirketin ilk 4K destekli aynasız fotoğraf makinesi olacağı belirtiliyor.

Kullanıcılara direkt kullanımından öte Full HD'ye sunduğu kesme desteğiyle yardımcı olan 4K çözünürlük, sektör içerisinde yavaş yavaş kendisine yer buluyor.

http://www.mirrorlessrumors.com/two-new-4k-mirrorless-cameras-to-come-soon-panasonic-gx8-and-fuji-x-pro2