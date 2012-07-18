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Panasonic'ten 1/1.7-inç sensörlü ve f/1.4 diyaframlı dijital kamera: DMC-LX7

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,3b
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22
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic'ten 1/1.7-inç sensörlü ve f/1.4 diyaframlı dijital kamera: DMC-LX7
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Panasonic, hem amatör hem profesyonel fotoğrafçılara hitap ettiğini belirttiği modeli Lumix DMC-LX7'nin duyurusunu gerçekleştirdi.
111 mm x 68 mm x 46 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 298 gram ağırlığında dizayn edilen DMC-LX7'ye, 1/1.7-inç boyutlu 10.1 megapiksel çözünürlüğünde MOS sensör, 24-90 mm Leica DC Vario-Summilux objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi (Power O.I.S) ve Venus Engine VII görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Leica objektifin diyaframı 24 mm'de f/1.4'e kadar, 90 mm'de ise f/2.3'e kadar açılabiliyor.
ISO değeri 80 ile 6400 arasında (Boost ile 12.800), enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) video kaydı yapabiliyor. 70 MB dahili belleğe ve 3.0-inç 920.000 piksel LCD ekrana yer verilen dijital kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Batarya ise CIPA standartlarına göre 330 çekime olanak tanıyor.
Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanan Panasonic Lumix DMC-LX7'nin fiyatı daha sonra açıklanacak.
Panasonic'ten 1/1.7-inç sensörlü ve f/1.4 diyaframlı dijital kamera: DMC-LX7
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Panasonic'ten 1/1.7-inç sensörlü ve f/1.4 diyaframlı dijital kamera: DMC-LX7
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erkan0075 7 yıl
Bu kameraların kendine ait bir segmenti var, Canon G10, G11, G12, G9, Nikon P6000, vs. gibi. DSLR ile minyatür lensli point-and-shoot arasında kalıyor, müşteri kesimi de kendine özgü. Fiyatları da 500-700 USD bandında(ABD fiyatı)
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netün 7 yıl
panonun sensör ebatların'da artık yeni birşeyler yapması gerekiyor. yoksa şansı yok. eski modelleri allayıp pullamakla bir yere varamaz.
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avanoss 7 yıl
Profesyonelemi hitap ediyor şimdi bu? piyasadaki binlerce modelden biri olacak ve bi kaç ay sonra adı dahi hatırlanmayacak bi model... diğerlerinden farkı yok... aynı özellikleri ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyolar...
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olağan_şüpheli 7 yıl avanoss
avanoss

Profesyonelemi hitap ediyor şimdi bu? piyasadaki binlerce modelden biri olacak ve bi kaç ay sonra adı dahi hatırlanmayacak bi model... diğerlerinden farkı yok... aynı özellikleri ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyolar...

24 mm f1.4 değerine sahip kaç cihaz gördün de böyle söylüyorsun.... gayet güzel bir cihaz...
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First_Person 7 yıl
Birebir rakip olmuşlar gibi:

donanimhaber.com/...

ya da

donanimhaber.com/...
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theyapici 7 yıl
güzel haber f 1.4 kompakt bir makine için çok iyi videolarda dafark eder muhakkak
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olağan_şüpheli 7 yıl
samsungun modeli kadar karizmatik gözükmedi nedense... cok sade duruyor... örnek fotolar gelsin bakarız ne kadar iyiler bu diyafram ve geniş acı değerlerinde...
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