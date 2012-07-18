Panasonic'ten 1/1.7-inç sensörlü ve f/1.4 diyaframlı dijital kamera: DMC-LX7

Panasonic, hem amatör hem profesyonel fotoğrafçılara hitap ettiğini belirttiği modeli Lumix DMC-LX7'nin duyurusunu gerçekleştirdi.



111 mm x 68 mm x 46 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 298 gram ağırlığında dizayn edilen DMC-LX7'ye, 1/1.7-inç boyutlu 10.1 megapiksel çözünürlüğünde MOS sensör, 24-90 mm Leica DC Vario-Summilux objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi (Power O.I.S) ve Venus Engine VII görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Leica objektifin diyaframı 24 mm'de f/1.4'e kadar, 90 mm'de ise f/2.3'e kadar açılabiliyor.



ISO değeri 80 ile 6400 arasında (Boost ile 12.800), enstantane hızı 60 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamera, 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) video kaydı yapabiliyor. 70 MB dahili belleğe ve 3.0-inç 920.000 piksel LCD ekrana yer verilen dijital kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Batarya ise CIPA standartlarına göre 330 çekime olanak tanıyor.



Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanan Panasonic Lumix DMC-LX7'nin fiyatı daha sonra açıklanacak.

