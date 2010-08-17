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Panasonic'ten Full HD 3D Plazma TV: VIERA GT25

Panasonic, VIERA GT25 adını verdiği Full HD 3D Plazma TV'lerini satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Panasonic, Viera GT25 adını verdiği Full HD 3D Plazma TV'sini satışa sunuyor. Panasonic firmasının 42( TC-P42G25) ve 50 ( TC-P50G25) inç boyutlarla hazırladığı TV'lerde 2D'den 3D'ye dönüştürme özelliği yer alıyor. Harici olarak satılan Active Shutter 3D Eyewear isimli gözlük ile 3D içeriklerin izlenebildiği TV'lerde 600 Hz tazeleme hızına ve sinematik izleme için 24p özelliğine yer verilmiş. IPTV desteğine sahip olan Viera GT25 serisinde youtube, skype, netflix gibi çevrimiçi uygulamalara erişim sağlanabiliyor. Panasonic'in Full HD 3D Plazma TV serisi Viera GT25'leri Eylül ayı itibariyle 1700$ ve 2100$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


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Rohirim 8 yıl
3D televizyon almayı düşünenler mutlaka Panasonic televizyonları incelemeli.
Bence piyasadaki en başarılı 3D televizyon..Teknosada standları mevcut.Farklı iki mağazada izleme fırsatım olmuştu.
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andy1 8 yıl
VT25 Tek kelimeyle muhteşem bir ürün,yinede ne olursa olsun 3D için o parayı vermeye değermi,bence değmez !

Amerikada dahi 3D ürünlerin satışı yok gibi,sonuçta Albani durumu özetlemiş !

Amerikada 3D tv alanlar bizden çok bilinçli 50 inclik panele dahi burun büküyorlar,bizde ise 40 inc peşinde koşanları gerçekten anlamıyorum !

40 inc derken oyun severler aman üzerinize alınmayın,sizleri kast etmiyorum :)
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deepkurt 9 yıl
Panasonic VT2X serisi 3D TV lerden farkı ne bu modellerin?
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albani 9 yıl
Bu G serisi V nin altı olarak çıkarıldı!!!

VT/25 ve GT/25 Sezarı içindir!

Sanırım bunların Avrupa vers.yakında çıkar++

Sn.LET bilgi için teşekkürler+
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