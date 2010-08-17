Panasonic'ten Full HD 3D Plazma TV: VIERA GT25

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Panasonic, Viera GT25 adını verdiği Full HD 3D Plazma TV'sini satışa sunuyor. Panasonic firmasının 42( TC-P42G25) ve 50 ( TC-P50G25) inç boyutlarla hazırladığı TV'lerde 2D'den 3D'ye dönüştürme özelliği yer alıyor. Harici olarak satılan Active Shutter 3D Eyewear isimli gözlük ile 3D içeriklerin izlenebildiği TV'lerde 600 Hz tazeleme hızına ve sinematik izleme için 24p özelliğine yer verilmiş. IPTV desteğine sahip olan Viera GT25 serisinde youtube, skype, netflix gibi çevrimiçi uygulamalara erişim sağlanabiliyor. Panasonic'in Full HD 3D Plazma TV serisi Viera GT25'leri Eylül ayı itibariyle 1700$ ve 2100$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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