Panasonic'ten Galaxy S4, HTC One ve Xperia Z'ye rakip telefon: Eluga P

Eluga serisi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle geçtiğimiz yıl ses getiren ancak daha sonra beklenilenin aksine ürünlerini daha çok anavatanı Japonya’da piyasaya süren Panasonic, bu defa oldukça iddialı bir model ile karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S4 ve HTC One’a rakip olarak geliştirilen Eluga P-03E isimli yeni model, sahip olduğu IP57 sertifikası ile Sony Xperia Z’yi de rakipleri arasına ekliyor.

Tasarım olarak sınıfındaki en güzel telefon olmasa bile renkli bir görüntü ortaya koyan Panasonic Eluga P, 4.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Krait 300 mimarisini kullanan, 1.7GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden güç alan telefon, bu açıdan değerlendirildiğinde HTC One ile aynı işlemciye sahip. Samsung Galaxy S4’ün Amerika versiyonu da bu işlemciyi kullanıyor ancak Güney Koreli üretici farklı olarak, saat frekansını 1.9GHz’de tutarak ayrışmayı tercih ediyor.

Kasa kalınlığı 10.9mm olan dolayısıyla Nokia Lumia 920 ile neredeyse aynı kalınlık değerini sunan Eluga P, ağırlık olaraksa 146 grafik ile Lumia 920’den oldukça hafif olup, HTC One ile benzer bir değer sunuyor. 13.4MP çözünürlüğündeki kamerası ve 2600mAh kapasiteli pili ile Samsung Galaxy S4’e yakın bir tablo çizen Eluga P, IP57 sertifikası çerçevesinde 1,5 dakika boyunca su geçirmezlik dayanımı sergiliyor.

Diğer özellikleri arasında barometre, MHL, NFC, Miracast,kızılötesi ve Japonya’ya özgü FeliCa ile Seg teknolojilerini bünyesinde barındıran telefon, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor.Qi kablosuz şarj teknolojisi ile donatılan ayrıca özelleştirilmiş arayüzü ile farklı kullanım özellikleri sunan telefon, son dönemde daha çok Samsung’da gördüğümüz, ekranı tek el ile kullanmayı sağlayan arayüz fonksiyonu ve ekrana dokunmadan uygulama kontrolü gibi yazılımsal yetenekler ile geliyor. İlk etapta Japonya pazarına özel olacak Eluga P’nin diğer ülkeler için çıkıp çıkmayacağı ise şu an için netlik kazanmış değil.



