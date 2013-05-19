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Panasonic'ten Galaxy S4, HTC One ve Xperia Z'ye rakip telefon: Eluga P

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,5b
1
97
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic'ten Galaxy S4, HTC One ve Xperia Z'ye rakip telefon: Eluga P
Eluga serisi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle geçtiğimiz yıl ses getiren ancak daha sonra beklenilenin aksine ürünlerini daha çok anavatanı Japonya’da piyasaya süren Panasonic, bu defa oldukça iddialı bir model ile karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S4 ve HTC One’a rakip olarak geliştirilen Eluga P-03E isimli yeni model, sahip olduğu IP57 sertifikası ile Sony Xperia Z’yi de rakipleri arasına ekliyor.
Tasarım olarak sınıfındaki en güzel telefon olmasa bile renkli bir görüntü ortaya koyan Panasonic Eluga P, 4.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Krait 300 mimarisini kullanan, 1.7GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden güç alan telefon, bu açıdan değerlendirildiğinde HTC One ile aynı işlemciye sahip. Samsung Galaxy S4’ün Amerika versiyonu da bu işlemciyi kullanıyor ancak Güney Koreli üretici farklı olarak, saat frekansını 1.9GHz’de tutarak ayrışmayı tercih ediyor. 
Kasa kalınlığı 10.9mm olan dolayısıyla Nokia Lumia 920 ile neredeyse aynı kalınlık değerini sunan Eluga P, ağırlık olaraksa 146 grafik ile Lumia 920’den oldukça hafif olup, HTC One ile benzer bir değer sunuyor. 13.4MP çözünürlüğündeki kamerası ve 2600mAh kapasiteli pili ile Samsung Galaxy S4’e yakın bir tablo çizen Eluga P, IP57 sertifikası çerçevesinde 1,5 dakika boyunca su geçirmezlik dayanımı sergiliyor.
Diğer özellikleri arasında barometre, MHL, NFC, Miracast,kızılötesi ve Japonya’ya özgü FeliCa ile Seg teknolojilerini bünyesinde barındıran telefon, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor.Qi kablosuz şarj teknolojisi ile donatılan ayrıca özelleştirilmiş arayüzü ile farklı kullanım özellikleri sunan telefon, son dönemde daha çok Samsung’da gördüğümüz, ekranı tek el ile kullanmayı sağlayan arayüz fonksiyonu ve ekrana dokunmadan uygulama kontrolü gibi yazılımsal yetenekler ile geliyor. İlk etapta Japonya pazarına özel olacak Eluga P’nin diğer ülkeler için çıkıp çıkmayacağı ise şu an için netlik kazanmış değil. 


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anil_atar 6 yıl en beğenilen
146 grafik değil gram olmalıydı. IP57 sertifikası da 1.5 dakika boyunca su geçirmezliği değil 1.5 metreye kadar su geçirmezliği gerektirir. Ürün güzel haber özensiz :D
146 grafik değil gram olmalıydı. IP57 sertifikası da 1.5 dakika boyunca su geçirmezliği değil 1.5 metreye kadar su geçirmezliği gerektirir. Ürün güzel haber öze...
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kartalaraz 6 yıl
ona buna şuna benzemişi bırakmak lazım...benzemesi normal...cihaz kalın olmuş...panasonic markasınıda bu yarışta görmek çok iyi olur....
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mert1907 6 yıl
Panasonic cok kaliteli bi firma umarim mobil pazarda da biyerlere gelir.
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gunman233 3 yıl
Konu hortlamış. Haberdeki komik hatalar ise hala duruyor utanç verici..
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frux 3 yıl
Eskiden tuşlu telefon devrinde bayağı kaliteli çok satan telefonları vardı.
Şu an da, led tv'leri çok kaliteli..
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MaDMaxiBo 3 yıl
telefon yapmayı bilmiyor sanırım.
bataryası büyük diye ilk dokunmatik telefonlarından almıştım ama dokunmatiği kısa sürede öldü. iade etmiştim.
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Guest-7309DB214 3 yıl
Ben de marka fanatiği değilimdir. Sonuçta babamızın malı değil..Ancak yine de bazı markalara sempati duyduğumu inkar edemem..Simenes de benim için ayrıcalıklı bir markadır.Tıpkı yukarıda başka bir arkadaşın da değindiği gibi..Örneğin C55 ve S55 telefonlarını eşime ve kendime almıştım.Resmen hayran kalmıştım tasarıma..
Evimde de mümkünse eğer, yani aşırı bir fiyat farkı yoksa, tasarımı ve donanımı da iyiyse tercihim siemens olur hep..Keşke yeniden telefon pazarına girseler..
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muto06 6 yıl
Yaklaşık 6 aydir geçen yılki elugayi kullanıyorum inanılmaz kaliteli ve şık bir makina kim görse "nerden buldun,panasonic böyle telefon yapiyormu,nerden bula bulabilirim vs." Gibi tepki veriyo,neden avrupa pazarına sokmadı hala anlamış degilim
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Nobby Nic 6 yıl
Tasarim berbat
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Tan_Juan 6 yıl
ilk telefonum Panasonic GD90 dı, çok severek kullanmıştım, ilk ufak telefondu sonra Nokia 8210 çıktı onuda kullanmıştım ama gd90 bir başkaydı. Panasonic marka olarak ilklere imza atmıştır. Yanılıyorsam düzeltin ama ilk titreşimli telefonu da Panasoniz üretti Cem Yılmaz oynamıştı reklamlarında. Evimdeki TV de Panasonic.
Çok kaliteli bir markadır; ancak tasarımı olmamış. Yine de Panasonic ise alınır.
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h!j@cker 6 yıl
global bir pazara girmesi zor kendi capında bir telefon olmus ki bence gerekte yok su cinliler adam gibi acılsada ozaman görsek meizu xiaomi ve daha nicesi ozaman bakın piyasada neler oluyor ama bence sorun yazılım bence farklı mobil yazılımlar gelerek farklı seylerde olmalı sadece android ve ios çekişmesi diil farklı yazılımlarıda denemeli insanlar ben özellikle mozilla os tan cok umutluyum
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alaz1903 6 yıl
cem yılmaz'lı panasonic reklamlarını hatırlayanlar?
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EKONOMI$T 6 yıl
Yorumlara bakıyorum da. Sen ne çirkin şeymişsin öyle. Diyen teyzeler atmış sanki yorumları.
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Roark 6 yıl
Panasonic'ten daha iyi tasarım beklemek yanlış olur. Zira tüm elektronik ürünlerinde tasarımlara özen gösterilmediği belli oluyor.
O değil de ben SIEMENS markasını görmek isterim bu sektörde. Adamlar piyasadayken o kadar sıradışı o kadar şık tasarımlar yapıyordu ki hayranıydım. BENQ ile birleşince departman battı. Tasarım anlamında bence bu firma piyasaya girerse kimse önüne geçemez. Ah be siemens. Alman kalitesini aldın elimizden bizi laylonlarla baş başa bıraktın. hTC One'da olmasa android kullanılmaz.
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grezimonk 6 yıl Roark
Roark

Panasonic'ten daha iyi tasarım beklemek yanlış olur. Zira tüm elektronik ürünlerinde tasarımlara özen gösterilmediği belli oluyor.

O değil de ben SIEMENS markasını görmek isterim bu sektörde. Adamlar piyasadayken o kadar sıradışı o kadar şık tasarımlar yapıyordu ki hayranıydım. BENQ ile birleşince departman battı. Tasarım anlamında bence bu firma piyasaya girerse kimse önüne geçemez. Ah be siemens. Alman kalitesini aldın elimizden bizi laylonlarla baş başa bıraktın. hTC One'da olmasa android kullanılmaz.

yuh SONY ve SAMSUNG ne yapıyor Barbi bebek mi?
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bilalMW 6 yıl
tek dileğimiz japon üreticilerin tekrar pazarın en aktif oyuncusu olmasıdır.
Meydan samsung ve lg'ye kalmamalı.
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_XaNDeR_ 6 yıl
çok kötü tasarım ya..
rezil olmuş bence.. donanımı ve özellikleri okumadım bile.. telefon bu ise iyi satış rakamları için oldukça ucuz olmalı..

panasonic'in her ürünü kategorisinin en iyilerinden oluyordu.. telefon istisna olmuş..
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