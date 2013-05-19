Panasonic'ten Galaxy S4, HTC One ve Xperia Z'ye rakip telefon: Eluga P

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Eluga serisi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle geçtiğimiz yıl ses getiren ancak daha sonra beklenilenin aksine ürünlerini daha çok anavatanı Japonya’da piyasaya süren Panasonic, bu defa oldukça iddialı bir model ile karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S4 ve HTC One’a rakip olarak geliştirilen Eluga P-03E isimli yeni model, sahip olduğu IP57 sertifikası ile Sony Xperia Z’yi de rakipleri arasına ekliyor.
Tasarım olarak sınıfındaki en güzel telefon olmasa bile renkli bir görüntü ortaya koyan Panasonic Eluga P, 4.7-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Krait 300 mimarisini kullanan, 1.7GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden güç alan telefon, bu açıdan değerlendirildiğinde HTC One ile aynı işlemciye sahip. Samsung Galaxy S4’ün Amerika versiyonu da bu işlemciyi kullanıyor ancak Güney Koreli üretici farklı olarak, saat frekansını 1.9GHz’de tutarak ayrışmayı tercih ediyor.
Kasa kalınlığı 10.9mm olan dolayısıyla Nokia Lumia 920 ile neredeyse aynı kalınlık değerini sunan Eluga P, ağırlık olaraksa 146 grafik ile Lumia 920’den oldukça hafif olup, HTC One ile benzer bir değer sunuyor. 13.4MP çözünürlüğündeki kamerası ve 2600mAh kapasiteli pili ile Samsung Galaxy S4’e yakın bir tablo çizen Eluga P, IP57 sertifikası çerçevesinde 1,5 dakika boyunca su geçirmezlik dayanımı sergiliyor.
Diğer özellikleri arasında barometre, MHL, NFC, Miracast,kızılötesi ve Japonya’ya özgü FeliCa ile Seg teknolojilerini bünyesinde barındıran telefon, Android 4.2 işletim sistemini kullanıyor.Qi kablosuz şarj teknolojisi ile donatılan ayrıca özelleştirilmiş arayüzü ile farklı kullanım özellikleri sunan telefon, son dönemde daha çok Samsung’da gördüğümüz, ekranı tek el ile kullanmayı sağlayan arayüz fonksiyonu ve ekrana dokunmadan uygulama kontrolü gibi yazılımsal yetenekler ile geliyor. İlk etapta Japonya pazarına özel olacak Eluga P’nin diğer ülkeler için çıkıp çıkmayacağı ise şu an için netlik kazanmış değil.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu an da, led tv'leri çok kaliteli..
bataryası büyük diye ilk dokunmatik telefonlarından almıştım ama dokunmatiği kısa sürede öldü. iade etmiştim.
Evimde de mümkünse eğer, yani aşırı bir fiyat farkı yoksa, tasarımı ve donanımı da iyiyse tercihim siemens olur hep..Keşke yeniden telefon pazarına girseler..
Çok kaliteli bir markadır; ancak tasarımı olmamış. Yine de Panasonic ise alınır.
O değil de ben SIEMENS markasını görmek isterim bu sektörde. Adamlar piyasadayken o kadar sıradışı o kadar şık tasarımlar yapıyordu ki hayranıydım. BENQ ile birleşince departman battı. Tasarım anlamında bence bu firma piyasaya girerse kimse önüne geçemez. Ah be siemens. Alman kalitesini aldın elimizden bizi laylonlarla baş başa bıraktın. hTC One'da olmasa android kullanılmaz.
yuh SONY ve SAMSUNG ne yapıyor Barbi bebek mi?
Meydan samsung ve lg'ye kalmamalı.
rezil olmuş bence.. donanımı ve özellikleri okumadım bile.. telefon bu ise iyi satış rakamları için oldukça ucuz olmalı..
panasonic'in her ürünü kategorisinin en iyilerinden oluyordu.. telefon istisna olmuş..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3467 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android 4.2 ve