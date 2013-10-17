Panasonic’ten dünyanın en ufak MFT sistem aynasız fotoğraf makinesi: GM1

Son yıllarda fotoğraf makinelerinin boyutları gittikçe ufalıyor, buna rağmen fotoğraf kaliteleri yükselmeye devam ediyor. Taşınabilirlik noktasında kullanıcıların taleplerini iyi değerlendiren teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Panasonic, son bir aydır hemen hemen bütün detayları öğrenilen dünyanın en ufak MFT sistem aynasız fotoğraf makinesi Lumix GM1'i resmi olarak duyurdu.





Olympus ve Panasonic tarafından yaratılan Micro Four Thirds yani kısaca MFT sistem standarttı doğrultusunda hazırlanan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi Panasonic GM1, 98.5 x 54.9 x 30.4 mm gövde boyutu ve 204 gram ağırlığı ile her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bu ufak boyutu nedeniyle bayonet bölümü gövdesinin büyük bir bölümünü kaplayan model, teknik olarak 1 Ağustos tarihinde duyurulan Panasonic GX7 içerisinde kullanılan ile aynı 16 mega piksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre, Venus görüntü işlemcisine, netleme konusunda yardımcı "Focus Peaking" sistemine, 3-inç 1.36 milyon piksel dokunmatik LCD ekrana, yüksek ISO değerlerinde oluşan kumlama önlemek için yeni geliştirilen iki boyutlu gürültü azaltma sistemine, 200 - 25600 ISO aralığına, 1/6000 maksimum enstantane değerine ve 1920 x 1080 piksel 60i / 50i / 24p video çekim kapasitesine sahip. Düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekimleri için üzerinde dahili flaş barındıran GM1, geniş düzenleme seçeneklerine imkan sağlayan RAW fotoğraf desteğini de kullanıcılarına sunuyor.

Standart olarak çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine ya da USB ve mini HDMI portları üzerinde istenilen diğer ortamlara aktarabilen kompakt fotoğraf makinesi, lityum iyon bataryası ile CIPA standartlarına göre 230 fotoğraf çekebiliyor. Kablosuz veri aktarımı ve kontrol işlemleri (iOS ve Android işletim sistemli cihazlar ile) için dahili olarak Wi-Fi desteğiyle gelen Panasonic GM1, birçok yaratıcı filtre ile farklı sonuçların elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Tam çözünürlükte saniye de 5 kare seri çekim hızına ulaşabilen aynasız fotoğraf makinesi, kontrast tabanlı otomatik netleme sistemiyle de büyüklerinin gerisinde kalmıyor.





Panasonic'in ufak boyutlu yeni fotoğraf makinesi GM1, yeni 12-32mm F3.5-5.6 Lumix G Vario lens modeliyle beraber 750$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/17/panasonic-unveils-tiny-lumix-gm1-ilc-and-compact-12-32mm-lens?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery3004465866