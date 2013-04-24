Panasonic'ten orta seviye yeni aynasız fotoğraf makinesi, "Lumix DMC-G6"

Kısa zaman önce ortaya ilk bilgileri çıkan orta seviye yeni aynasız fotoğraf makinesi Lumix DMC-G6, Panasonic tarafından belirtilen tarihte resmi olarak duyuruldu.

Firmanın DSLR-Benzeri gövde yapısıyla geliştirdiği yeni Lumix DMC-G6 aynasız fotoğraf makinesi, kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar oluşturabiliyor. Teknik olarak lensleri değiştirilebilir yapıya (Micro Four Thirds), 16MP Live MOS sensöre, yüksek performans ve hız sağlayan Venüs görüntü işlemcisine, yüksek hızlı otomatik netleme sistemine, saniyede 7 kare seri çekim hızına, 1.44milyon çözünürlüğünde OLED elektronik vizöre, 3-inç 1.36 milyon nokta hareketli ve dokunmatik TFT LCD ekrana, ISO 160-25600 oranına ve düşük ışıklı ortamlarda daha iyi sonuçlar için dahili flaş yanında harici flaş takılmasına imkan sağlayan Hot-Shoe yuvasına sahip.

MPEG-4/AVCHD stereo sesli 1920x1080P (60FPS) video çekim kapasitesine sahip olan ve bu kayıtları SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına kayıt edebilen Panasonic Lumix DMC-G6, lityum-iyon bataryası ile ortalama 340 fotoğraf çekilmesine izin verebiliyor. Gelişmiş kablosuz bağlantı özelliklerine sahip olan aynasız fotoğraf makinesi, Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication) teknolojileri ile kablosuz olarak veri paylaşımına ve aktarıma izin verebilirken, çekilen fotoğraflar ve videolar üzerine dahili GPS sistemi sayesinde yer bilgileri ekleyebiliyor.

122x85x71mm boyutlara ve 390 gram ağırlığa sahip olan yeni Pansonic Lumix DMC-G6 aynasız fotoğraf makinesi Mayıs ayı sonunda gövde olarak 840$, 14-42mm lens ile beraber 950$, 14-140mm lens ile beraber 1450$ ve ikili set halinde 14-42mm ve 45-150mm lensler ile beraber 1220$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/04/24/panasonic-unveils-lumix-dmc-g6-16mp-mid-level-mirrorless-camera