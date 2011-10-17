Pantech'den Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç SVGA ekranlı akıllı telefon: Pocket

Güney Kore'nin en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak telaffuz edilen Pantech'in, Pocket isimli modeli gün ışığına çıktı.

AT&T tarafından sözleşmeli olarak piyasaya sürülmesi planlanan Pocket'ı, rakiplerinden farklı kılan özelliği ise ekran çözünürlüğü. Günümüzdeki akıllı telefonlar 240 x 320, 240 x 400, 480 x 800, 480 x 854, 540 x 960, 640 x 960, 720 x 1280 ve 800 x 1280 piksel gibi çözünürlükler sunarken, Pocket'ın 4.0-inç boyutlu dokunmatik ekranında 600 x 800 piksel çözünürlük bulunuyor.



114.7 mm x 78 mm x 11.3 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip Pocket, dört band GSM şebekesi ile üç band UMTS alt yapısına destek veriyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla gelen akıllı telefonda, 600 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine ve HD video kaydı yapabilen LED flaşlı 5 megapiksel kameraya yer verilmiş durumda. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar devreye giriyor, akıllı telefonla beraber 2 GB'lık kart hediye ediliyor.

Son olarak Pantech Pocket'ın, Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı özellikleriyle donatıldığını belirtelim.

