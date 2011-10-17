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Pantech'den Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç SVGA ekranlı akıllı telefon: Pocket

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,8b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Pantech'den Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç SVGA ekranlı akıllı telefon: Pocket
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Güney Kore'nin en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak telaffuz edilen Pantech'in, Pocket isimli modeli gün ışığına çıktı.
AT&T tarafından sözleşmeli olarak piyasaya sürülmesi planlanan Pocket'ı, rakiplerinden farklı kılan özelliği ise ekran çözünürlüğü. Günümüzdeki akıllı telefonlar 240 x 320, 240 x 400, 480 x 800, 480 x 854, 540 x 960, 640 x 960, 720 x 1280 ve 800 x 1280 piksel gibi çözünürlükler sunarken, Pocket'ın 4.0-inç boyutlu dokunmatik ekranında 600 x 800 piksel çözünürlük bulunuyor.
114.7 mm x 78 mm x 11.3 mm ebatlarında monoblok tasarıma sahip Pocket, dört band GSM şebekesi ile üç band UMTS alt yapısına destek veriyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla gelen akıllı telefonda, 600 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine ve HD video kaydı yapabilen LED flaşlı 5 megapiksel kameraya yer verilmiş durumda. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar devreye giriyor, akıllı telefonla beraber 2 GB'lık kart hediye ediliyor.
Son olarak Pantech Pocket'ın, Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı özellikleriyle donatıldığını belirtelim.
Pantech'den Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç SVGA ekranlı akıllı telefon: Pocket
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TearsForFears 8 yıl
Ne kadar komik ve saçma yorumlar var :)
Telefon gayet güzel görünüyor.Özellikleride gayet iyi gibi duruyor.Fiyatıda makul seviyede tutulursa neden satmasın.Gelelim çözünürlüğe 360x640 yapsa kızarsınız 600x800 yapmışlar beğenmiyorsunuz.
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Krauser DMC 8 yıl
darkaura
oldu olcak 4:3 yapsalarmis. eski videolari izlerken kolaylik olurdu :)

ekranı yan tut, görüntü 4 : 3 oldu oranla bakalım 800*600 ü :)
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darkaura 8 yıl
oldu olcak 4:3 yapsalarmis. eski videolari izlerken kolaylik olurdu :)
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Technotronic 8 yıl
bu pantech te uzun bir süredir türkiye pazarında görünmüyo sanırım çekildi ülkemizden
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sahoron 8 yıl
Tasarım nasıl olmuş tam anlamadım cünkü 4 inch diyor fakat 2 inç gibi bir telefon olarak gözüküyor. Ayrıca ekrandaki simgelerde küçüçük ekranda yogun piksel kullanılmış gibi hava var. Begenmedim açıkcası.
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aboxzux 8 yıl
Hem kötü gözüküyor,hem de uygulamalar olumsuzluk yaratabilir.Kısaca olmamış.
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IceRulez 8 yıl
bu telefonu üreten insanların emeğine israf olmuş bir model
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teddybear01 8 yıl
Saçma cepte rahatsözlük yaratir
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jibe 8 yıl
Şu Android cihazlardaki çözünürlük ayarsızlığından gına geldi ayrıca o ekrandaki menü çubuğu ve telefondaki menü tuşları tam alakaya maydonoz bir hava estirmiş hadi bakalım...
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