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Pantech'den Qualcomm Brew platformunu kullanan cep telefonu: Pursuit II

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi Pantech, Pursuit'in yeni varisi Pursuit II'yi duyurdu. AT&T tarafından 17 Temmuz tarihinden itibaren, 2 yıllık sözleşme karşılığında, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle 49,99$'a satışa sunulması planlanan Pursuit II, Qualcomm'un BREW 1.0.2 platformunu kullanıyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce HTC firması Freestyle ve Smart modellerinde bu platforma yer vermişti.
101.1 x 61 x 15 mm boyutlarında ve 127 gram ağırlığında tasarlanan; kızaklı QWERTY klavye ile donatılan Pursuit II, 230 MHz saat hızında çalışan işlemci, 2.8-inç boyutunda 240 x 320 piksel dokunmatik ekran, microSD kart desteği, HSPA bağlantısı ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla geliyor. Pursuit II'nin özelliklerinden yola çıkarak telefonun alt segmentte konumlandırıldığını ve telefonlarda özelliğe çok önem vermeyenlerin hedef alnıdığını söylemek mümkün.
Pursuit II'nin AT&T dışında sim kilitsiz olarak satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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